Ce facilități vor avea elevii la călătoria cu trenul în anul școlar 2025-2026. Până la ce dată pot fi folosite legitimațiile actuale

Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat sau autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului școlar 2025-2026, de bilete de călătorie gratuite pe rutele interne, la toate categoriile de trenuri. Gratuitatea se aplică și în cazul abonamentelor lunare cu număr nelimitat de călătorii, la clasa a 2-a. Legitimațiile vizate pentru anul școlar 2024-2025 vor fi valabile până la data de 30 septembrie 2025.

Facilitățile sunt acordate tuturor elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/ autorizat, indiferent dacă frecventează cursuri la zi, seral sau cu frecvență redusă.

Ce facilități vor avea elevii la călătoria cu trenul în anul școlar 2025-2026

În contextul începerii noului an școlar 2025-2026, pentru a sprijini deplasarea elevilor, CFR Călători reamintește: „Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului școlar, în baza carnetului/legitimației de elev cu viza pentru anul şcolar în curs sau a adeverinţei şcolare valabilă pentru anul școlar în curs, de:

bilete de călătorie gratuite în trafic intern, la toate categoriile de trenuri (R, IR, IC), clasa a 2-a, inclusiv tariful de rezervare gratuit la trenurile cu regim de rezervare;

în trafic intern, la toate categoriile de trenuri (R, IR, IC), clasa a 2-a, inclusiv tariful de rezervare gratuit la trenurile cu regim de rezervare; abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii, clasa a 2-a, la toate categoriile de trenuri.

Pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, elevii vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare.”

Facilitățile acordate pe baza vizei pentru anul școlar 2024/2025 sunt valabile până la 30 septembrie 2025, inclusiv. Excepție: elevii pentru care anul școlar 2024-2025 este an terminal nu mai beneficiază de aceste facilități începând cu 8 septembrie 2025.

Începând cu data de 01 octombrie 2025, facilitățile se acordă numai pe baza documentelor vizate pentru anul școlar 2025/2026.

Biletele de călătorie gratuite se pot procura de la:

casele de bilete din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR Călători;

online și de la automatele de bilete CFR Călători amplasate în stații, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul școlar obținut după confirmarea/validarea calității de elev la casele de bilete;

personalul de tren, în baza carnetului/legitimației de elev vizat, în următoarele situații: stația de urcare nu este deservită de case de bilete sau îmbarcarea este în afara programului caselor de bilete/ stația nu este deservită de personal CFR Călători.

Începând cu data de 01 octombrie sunt valabile numai ID-urile de elev pentru anul școlar 2025/2026.

Abonamentele lunare gratuite se pot obține de la:

casele de bilete (pe suport tip carton) din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR Călători;

online, prin aplicația descărcabilă pe telefon sub formă de cod QR cu elemente dinamice și de la automatele de bilete CFR Călători, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul școlar obținut după confirmarea/validarea calității de elev la casele de bilete.

Documente necesare la emiterea biletelor/abonamentelor

Pentru emiterea biletelor și abonamentelor lunare gratuite pentru elevi, este necesară prezentarea următoarelor documente:

carnetul/legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs, cu nume, prenume și CNP;

sau adeverința emisă de unitatea de învățământ conform modelului H.G. nr. 810/2023.

Alte tipuri/modele de adeverințe pentru emiterea biletelor/abonamentelor de călătorie elevilor, nu sunt acceptate.

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, elevii trebuie să prezinte următoarele:

biletul/abonamentul gratuit valabil (în original sau cod QR pentru cele digitale);

un document de identitate (CI, pașaport, permis de ședere/conducere) sau, pentru cei sub 14 ani, certificatul de naștere (original/copie);

În lipsa unui document de identitate, se poate prezenta carnetul/legitimația de elev (doar dacă include fotografia și CNP-ul).

