Ce flori cumpără românii de Mărțișor și Ziua Femeii: Analiza pieței în cel mai aglomerat interval al anului

Piața florilor din România intră, la început de martie, în cea mai efervescentă perioadă a anului, când mărțișoarele și buchetele pentru Ziua Femeii transformă florăriile într-un business de zeci de milioane de euro în doar câteva zile. Între 1 și 8 martie, românii sunt așteptați să cheltuiască peste 40 de milioane de euro pe flori, potrivit unei analize de specialitate. Dincolo de aglomerația din florării, datele indică însă o realitate mai nuanțată: creșterea pieței este susținută în principal de scumpiri, în timp ce producătorii locali pierd teren în fața importurilor, iar volatilitatea rămâne regula jocului într-o industrie dependentă de sezonalitate și de puterea de cumpărare a populației.

Piața de flori din România este un domeniu caracterizat de o creștere accelerată a numărului de jucători, dar și de vulnerabilități majore generate de inflație și de costurile operaționale ale producătorilor locali. Potrivit datelor Frames, unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale pieței este explozia numărului de firme. În anul 2021, în România operau 3.111 companii în acest domeniu. În 2024, numărul acestora a ajuns la 10.151, o triplare a numărului de afaceri în doar trei ani.

Ce fel de flori cumpără românii de Mărțișor și Ziua Femeii

„Preferințele cumpărătorilor sunt dictate în 2026 de o combinație între tradiție, buget și contextul meteorologic. Florile de sezon - zambile și frezii - rămân în topul preferințelor clasice. Trandafirii, pe de altă parte, înregistrează o creștere a cererii, devenind o opțiune de „siguranță” pentru cumpărători - motivul principal este stabilitatea prețului și oferta abundentă din piață, făcându-i o alegere previzibilă din punct de vedere financiar.

Ghioceii, pe de altă parte, beneficiază de un interes crescut, propulsat de factori emoționali - simbolul primăverii după valul târziu de ninsori din februarie- și, foarte important în contextul inflației, de prețul lor mult mai accesibil.

Piața florilor din România este una profitabilă, dar extrem de volatilă

Jucătorii din retail (florăriile fizice și online) au oportunități mari de creștere, însă succesul depinde de o gestionare strictă a stocurilor în perioadele de vârf (precum zilele de 1 și 8 Martie) și de capacitatea de a absorbi fluctuațiile de preț ale importatorilor. Pentru producătorii locali, viitorul pe termen scurt este sumbru în lipsa unor subvenții pentru energie, aceștia fiind practic scoși din piață de costurile de producție mult prea mari comparativ cu marfa din import.”, afirmă Adrian Negrescu, analist economic

Vârful de vânzări în zilele de 1 și Martie

„Business-ul cu flori este profund marcat de sezonalitate, iar începutul lunii martie reprezintă cel mai important vârf de vânzări din an. Pe baza datelor demografice INS, în România există peste 4 milioane de femei cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani (41,4% din populația feminină).

Dacă estimăm conservator că doar jumătate dintre acestea (2 milioane) vor primi un buchet de flori la un preț mediu de 100 de lei, rezultă că doar în câteva zile se generează vânzări de peste 200 de milioane de lei (aprox. 40 milioane de euro).”, arată analiza

Peste 90% din aceste vânzări sunt concentrate în mediul urban, ceea ce arată o polarizare masivă a pieței. Modelele de business trebuie să se concentreze pe logistica și distribuția în marile orașe pentru a capta această cerere.

Creștere propulsată de prețuri, nu de volum

Potrivit analizei de specialitate, piața florilor a generat o cifră de afaceri de 2,82 miliarde de lei în 2024, cu un profit net de 192,1 milioane de lei. Previziunile pentru anul 2026 sunt optimiste în cifre absolute: se estimează o cifră de afaceri de 3,5 miliarde de lei și un profit net de 220 de milioane de lei.

„Creșterea substanțială a afacerilor, în special boom-ul din 2025, este în mare parte un miraj creat de inflație. Prețul florilor (majoritatea provenind din import) a crescut semnificativ. Pentru 2026, se așteaptă o stagnare a volumului de vânzări (pe fondul scăderii puterii de cumpărare a populației), creșterea valorică fiind susținută exclusiv de menținerea prețurilor ridicate.

Analiza lanțului de aprovizionare: Declinul producătorilor locali

Un punct critic al pieței este dependența uriașă de importuri. Florile de import au ajuns să domine piața nu doar prin diversitate, ci și prin preț. Producătorii români pierd masiv teren din cauza unor factori structurali și conjuncturali.

Vorbim, în primul rând, de vremea instabilă care afectează culturile locale și apoi, poate cel mai relevant, de creșterea costurilor operaționale. Majorarea tarifelor la energia electrică și gaze (vitale pentru încălzirea serelor în timpul iernii și primăverii timpurii), cumulată cu scumpirea transportului și a logisticii, fac ca floarea „made in Romania” să devină mai scumpă decât cea adusă din Olanda sau alte țări'.”, afirmă experții

Analiza Frames privind business-ul din piața florilor din România în 2026 a fost realizată pe baza datelor financiare comunicate de companiile având codurile CAEN 4622 (comerțul cu ridicata al florilor și al plantelor) și 4776 (comerțul cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor) la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021, datelor statistice privind dinamica firmelor de la Registrul Comerțului și informațiilor de la Institutul Național de Statistică.

Editor : C.S.