Live TV

Ce flori cumpără românii de Mărțișor și Ziua Femeii: Analiza pieței în cel mai aglomerat interval al anului

Data publicării:
Cele mai căutate flori de 1 și 8 martie. Foto Getty Images
Cele mai căutate flori de 1 și 8 martie. Foto Getty Images
Din articol
Ce fel de flori cumpără românii de Mărțișor și Ziua Femeii

Piața florilor din România intră, la început de martie, în cea mai efervescentă perioadă a anului, când mărțișoarele și buchetele pentru Ziua Femeii transformă florăriile într-un business de zeci de milioane de euro în doar câteva zile. Între 1 și 8 martie, românii sunt așteptați să cheltuiască peste 40 de milioane de euro pe flori, potrivit unei analize de specialitate. Dincolo de aglomerația din florării, datele indică însă o realitate mai nuanțată: creșterea pieței este susținută în principal de scumpiri, în timp ce producătorii locali pierd teren în fața importurilor, iar volatilitatea rămâne regula jocului într-o industrie dependentă de sezonalitate și de puterea de cumpărare a populației.

Piața de flori din România este un domeniu caracterizat de o creștere accelerată a numărului de jucători, dar și de vulnerabilități majore generate de inflație și de costurile operaționale ale producătorilor locali. Potrivit datelor Frames, unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale pieței este explozia numărului de firme. În anul 2021, în România operau 3.111 companii în acest domeniu. În 2024, numărul acestora a ajuns la 10.151, o triplare a numărului de afaceri în doar trei ani.

Ce fel de flori cumpără românii de Mărțișor și Ziua Femeii

„Preferințele cumpărătorilor sunt dictate în 2026 de o combinație între tradiție, buget și contextul meteorologic. Florile de sezon - zambile și frezii - rămân în topul preferințelor clasice. Trandafirii, pe de altă parte, înregistrează o creștere a cererii, devenind o opțiune de „siguranță” pentru cumpărători - motivul principal este stabilitatea prețului și oferta abundentă din piață, făcându-i o alegere previzibilă din punct de vedere financiar.

Ghioceii, pe de altă parte, beneficiază de un interes crescut, propulsat de factori emoționali - simbolul primăverii după valul târziu de ninsori din februarie- și, foarte important în contextul inflației, de prețul lor mult mai accesibil.

Piața florilor din România este una profitabilă, dar extrem de volatilă

Jucătorii din retail (florăriile fizice și online) au oportunități mari de creștere, însă succesul depinde de o gestionare strictă a stocurilor în perioadele de vârf (precum zilele de 1 și 8 Martie) și de capacitatea de a absorbi fluctuațiile de preț ale importatorilor. Pentru producătorii locali, viitorul pe termen scurt este sumbru în lipsa unor subvenții pentru energie, aceștia fiind practic scoși din piață de costurile de producție mult prea mari comparativ cu marfa din import.”, afirmă Adrian Negrescu, analist economic

Vârful de vânzări în zilele de 1 și Martie

„Business-ul cu flori este profund marcat de sezonalitate, iar începutul lunii martie reprezintă cel mai important vârf de vânzări din an. Pe baza datelor demografice INS, în România există peste 4 milioane de femei cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani (41,4% din populația feminină).

Dacă estimăm conservator că doar jumătate dintre acestea (2 milioane) vor primi un buchet de flori la un preț mediu de 100 de lei, rezultă că doar în câteva zile se generează vânzări de peste 200 de milioane de lei (aprox. 40 milioane de euro).”, arată analiza

  • Peste 90% din aceste vânzări sunt concentrate în mediul urban, ceea ce arată o polarizare masivă a pieței. Modelele de business trebuie să se concentreze pe logistica și distribuția în marile orașe pentru a capta această cerere.

Creștere propulsată de prețuri, nu de volum

Potrivit analizei de specialitate, piața florilor a generat o cifră de afaceri de 2,82 miliarde de lei în 2024, cu un profit net de 192,1 milioane de lei. Previziunile pentru anul 2026 sunt optimiste în cifre absolute: se estimează o cifră de afaceri de 3,5 miliarde de lei și un profit net de 220 de milioane de lei.

„Creșterea substanțială a afacerilor, în special boom-ul din 2025, este în mare parte un miraj creat de inflație. Prețul florilor (majoritatea provenind din import) a crescut semnificativ. Pentru 2026, se așteaptă o stagnare a volumului de vânzări (pe fondul scăderii puterii de cumpărare a populației), creșterea valorică fiind susținută exclusiv de menținerea prețurilor ridicate.

Analiza lanțului de aprovizionare: Declinul producătorilor locali

Un punct critic al pieței este dependența uriașă de importuri. Florile de import au ajuns să domine piața nu doar prin diversitate, ci și prin preț. Producătorii români pierd masiv teren din cauza unor factori structurali și conjuncturali.

Vorbim, în primul rând, de vremea instabilă care afectează culturile locale și apoi, poate cel mai relevant, de creșterea costurilor operaționale. Majorarea tarifelor la energia electrică și gaze (vitale pentru încălzirea serelor în timpul iernii și primăverii timpurii), cumulată cu scumpirea transportului și a logisticii, fac ca floarea „made in Romania” să devină mai scumpă decât cea adusă din Olanda sau alte țări'.”, afirmă experții

  • Analiza Frames privind business-ul din piața florilor din România în 2026 a fost realizată pe baza datelor financiare comunicate de companiile având codurile CAEN 4622 (comerțul cu ridicata al florilor și al plantelor) și 4776 (comerțul cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor) la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021, datelor statistice privind dinamica firmelor de la Registrul Comerțului și informațiilor de la Institutul Național de Statistică.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
2
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
3
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
steagurile sua si cuba
4
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
5
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal...
Ce-a pățit în străinătate ”perla” vândută de Gigi Becali cu 6.000.000 de euro! Mai are contract până în 2027
Digi Sport
Ce-a pățit în străinătate ”perla” vândută de Gigi Becali cu 6.000.000 de euro! Mai are contract până în 2027
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
flori diicot cocaina
Peste 250 kg de cocaină din Columbia, ascunsă în transporturi de flori. 4 persoane au fost trimise în judecată, într-un dosar DIICOT
crizanteme colorate
Îmbulzeală la flori gratis. O familie din Satu Mare a donat peste 1.000 de crizanteme la ghiveci: „Ne-a fost milă să le aruncăm”
expozitie crizanteme iasi
Grădina Botanică din România unde Carmen, Simona sau Andra sunt soiuri de crizanteme. Colecția numără peste 450 de tipuri
780x440px
Floria anunță cel mai ambițios plan de extindere națională din industria floristică
femeie uda gradina cu trandafiri
Grădina botanică cu peste 800 de soiuri de trandafiri din toată lumea. Cum arată „Focul de tabără”, obținut în România anilor '70
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ILUSTRATIE - GROPI IN ASFALT - 13 FEB 2026
Avocatul biciclistului despăgubit cu 100.000 de euro explică ce...
Security Operation At FEMDO..
„Rețetă dovedită pentru o baie de sânge”. Cine va fi moștenitorul lui...
prizonier soldat ucraina rusia
„Auzeam țipete. Dar nu știu, poate nu era el”. Cum șantajează Rusia...
chei de la apartament de inchiriat
Schimbare pe piața imobiliară: Cluj-Napoca nu mai este orașul cu cele...
Ultimele știri
Ce trebuia să facă Ucraina în primele zile ale invaziei ruse din 2022. Comandantul Gărzii Naționale dă exemplul unei „țări mici”
Strategie subminată. Haosul tarifar al lui Donald Trump îi oferă Chinei o victorie, înainte de întâlnirea liderului SUA cu Xi Jinping
Amenințarea iraniană și reacția SUA: cum influențează declarațiile lui Trump programele de înarmare ale Teheranului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii nu mai pot evita realitatea, pe măsură ce primul Mercur retrograd al anului 2026 aduce adevărul...
Cancan
Milionarul lui Halep, la un pas să pună mâna pe o comoară de 4,5 mil €. Tun financiar uriaș!
Fanatik.ro
Ce mai face omul care i-a adus lui Gigi Becali 13 milioane de euro într-o singură seară
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Bucureștiul și Ilfovul, „fabrica” de primării: 50 de sedii, mii de șefi și miliarde scurse pe chirii. Suma...
Adevărul
Regimul umbrelor. Ayatollahul Khamenei a construit în jurul său un regim „rezistent la lovituri de stat”...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Meci "nebun" în Europa: un puști i-a dat hattrick echipei de 247.000.000 de euro! Finalul, absolut dramatic
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al...
Newsweek
Decizia care ar putea arunca în aer finanțele țării. Ajutoarele la pensie și pensiile în general, în pericol
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...