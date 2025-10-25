Ce înseamnă data scadentă a facturii de energie electrică. Ce riscuri implică neplata la timp

Data scadentă a facturii de energie reprezintă termenul-limită până la care consumatorul este obligat, conform contractului de furnizare și reglementărilor ANRE, să achite contravaloarea energiei consumate. Depășirea acestui termen transformă factura într-o restanță, ceea ce poate genera penalități și, în situații prelungite, poate conduce la inițierea procedurilor de întrerupere a furnizării serviciului.

Legea și contractele de furnizare prevăd, de asemenea, o perioadă de grație, care oferă consumatorilor timp suplimentar pentru achitarea facturii, fără a risca aplicarea sancțiunilor sau întreruperea furnizării energiei electrice.

Ce înseamnă data scadentă a facturii la energie

Pe fiecare factură emisă de furnizorul de energie electrică este menționată, în mod obligatoriu, „data scadentă a plății”. Aceasta reprezintă termenul final până la care consumatorul are obligația de a achita suma facturată, fără a încălca prevederile contractuale. Consumatorul are obligația de a plăti contravaloarea facturilor la termenele scadente prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Prin urmare, data scadentă constituie limita legală și contractuală de plată a facturii de energie electrică. Nerespectarea acestui termen poate conduce la calcularea de penalități pentru întârziere, acumularea de restanțe și, în situații persistente, la inițierea procedurilor de suspendare a furnizării energiei.

Plata contravalorii consumului de energie electrică trebuie efectuată de către clientul final în baza facturii emise de furnizor și în termenul de plată stabilit prin contractul de furnizare, în conformitate cu reglementările Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Termenul legal de plată

Termenul legal de plată reprezintă intervalul de timp cuprins între data emiterii facturii și data scadentă, respectiv momentul-limită până la care clientul are obligația de a achita suma datorată furnizorului de energie. Acest termen este stabilit atât prin reglementările legale în vigoare, cât și prin prevederile contractului de furnizare semnat între părți.

Conform Ordinului Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nr. 13 din 16 martie 2023:

„Facturile emise de furnizor în baza contractului vor fi achitate de client în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii, data emiterii facturii și data scadenței fiind înscrise pe factură. Plata se consideră efectuată la data înregistrării acesteia în extrasul de cont al furnizorului. În cazul în care clientul achită factura emisă de furnizor în termen de 30 de zile de la data scadenței, acesta nu datorează dobânzi penalizatoare.”

Ce înseamnă perioadă de grație

Perioada de grație reprezintă intervalul de timp care urmează după data scadentă a facturii, adică după termenul-limită stabilit pentru plată, în care consumatorul poate efectua achitarea sumei datorate fără ca furnizorul să dispună întreruperea serviciului, deși factura este deja considerată restantă.

Această perioadă este reglementată atât de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), cât și de clauzele contractului de furnizare încheiat între client și furnizor.

Perioada de grație nu suspendă obligația de plată, ci oferă consumatorului un interval suplimentar pentru achitarea facturii înainte de aplicarea eventualelor sancțiuni contractuale sau de inițierea procedurii de deconectare. Astfel, această măsură are un caracter protector, oferind clienților un timp rezonabil pentru plată, menținând totodată echilibrul între drepturile furnizorului și cele ale consumatorului.

Ce se întâmplă dacă întârzii cu plata la factura de energie electrică

Potrivit Ordinului ANRE: „Neachitarea facturii de către client după termenul de 30 de zile de la data scadenței conduce la facturarea de către furnizor și plata de către client a unor dobânzi penalizatoare, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilit conform prevederilor actelor normative aplicabile (Penalitățile diferă în funcție de furnizor și de tipul de contract);

sunt datorate începând cu prima zi după data scadenței și până în ziua plății (exclusiv);

valoarea lor nu poate depăși valoarea facturii.

Furnizorul are obligația de transmitere către clienți a facturilor și a documentelor anexate acestora, în mod gratuit și cu cel puțin 5 zile înainte de data scadenței, astfel încât plata acestora să poată fi efectuată până la data scadenței.

Factura cu decontul final aferent consumului de energie electrică se transmite de către furnizor clientului în termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului.

Întreruperea alimentării cu energie electrică

Furnizorul poate solicita operatorului de rețea întreruperea alimentării cu energie electrică a locului/locurilor de consum care face/fac obiectul contractului, cu excepția locurilor de consum ale clienților vulnerabili în situații de criză energetică, în următoarele situații:

neplata facturilor emise de furnizor conform prevederilor contractului;

neconstituirea/neactualizarea de către client a garanțiilor financiare solicitate de furnizor conform contractului și reglementărilor aplicabile.

Etapele parcurse în vederea întreruperii alimentării cu energie electrică sunt următoarele:

cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, furnizorul comunică clientului preavizul de deconectare;

Preavizul de deconectare se transmite electronic (e-mail), în cazul în care această modalitate de comunicare a fost convenită prin contract, sau prin poștă.

în cazul în care, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, clientul nu achită integral sumele datorate, respectiv nu constituie/nu actualizează garanția financiară, furnizorul transmite un nou preaviz de deconectare;

în cazul în care clientul nu plătește sumele datorate, nu constituie/nu actualizează garanția financiară, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, furnizorul poate comunica operatorului de rețea solicitarea de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locul/locurile de consum respectiv/respective.

Preavizul de deconectare este un document distinct, are forma stabilită de către furnizor și conține cel puțin următoarele elemente:

suma datorată, termenul de plată după care urmează întreruperea alimentării cu energie electrică,

data estimată pentru deconectare, informații privind garanția financiară care trebuie constituită, dacă este cazul;

costul estimat al operațiilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică a locului de consum, costul preavizării.

Ce informații conține factura ta de energie electrică

Potrivit Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), factura de energie electrică cuprinde, printre altele, și următoarele informaţii:

seria, numărul şi data emiterii facturii - sunt elementele de identificare ale facturii;

datele de identificare și de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistență pentru clienți, o adresă de e-mail și o trimitere către un formular online care să permită înregistrarea automată a solicitării, precum şi datele de contact ale punctului unic de contact pus la dispoziţie de furnizor;

date de identificare a locului de consum (adresa, cod de identificare, POD) - POD este codul unic pentru a vă identifica locul de consum în sistemul computerizat. (POD este abrevierea „punct de livrare”);

codul de client atribuit de furnizor - un cod unic atribuit fiecărui client pentru identificare rapidă, necesar în crearea unui cont online;

datele de identificare şi de contact ale clientului final - informații care permit furnizorului identificarea clientului, inclusiv adresa de corespondență, dacă aceasta este diferită de cea a locului de consum;

data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată - data la care contractul actual expiră;

data de începere şi de sfârşit a perioadei de facturare - intervalul de timp pentru care este facturat consumul;

cantitatea de energie electrică activă şi, după caz, reactivă facturată clientului pentru perioada de facturare - consumul de energie pentru perioada respectivă, măsurat în kWh sau, după caz, KVarh;

data scadentă a plății - termenul limită pentru achitarea facturii.

informaţii privind obligaţiile de plată neachitate, dacă este cazul - sumele restante neplătite către furnizor;

informaţii privind dobânzile penalizatoare pentru întârziere la plata facturii, conform contractului, dacă este cazul.

