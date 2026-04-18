Ce înseamnă munca la domiciliu și ce drepturi au salariații. Regulile pentru angajații care lucrează de acasă

Activitatea desfășurată la domiciliu, reglementată de Codul muncii, reprezintă o formă de angajare tot mai frecventă în România, care oferă salariaților mai multă autonomie, dar implică și reguli clare pentru angajatori. Deși drepturile sunt identice cu cele aferente muncii prestate la sediul angajatorului, legislația stabilește condiții specifice privind organizarea activității și conținutul contractului.

Contractul de muncă la domiciliu oferă un grad ridicat de flexibilitate, însă funcționarea eficientă a acestui tip de colaborare depinde de claritatea clauzelor și de respectarea obligațiilor asumate de ambele părți.

Ce înseamnă, în mod legal, munca la domiciliu

Potrivit legislației în vigoare, sunt considerați salariați care lucrează la domiciliu acele persoane care își desfășoară activitatea în afara sediului companiei, de regulă din locuința proprie sau dintr-un alt spațiu stabilit de comun acord cu angajatorul.

Această formă de organizare nu modifică statutul juridic: drepturile și obligațiile rămân identice cu cele prevăzute într-un contract obișnuit, diferențele fiind legate în principal de locul desfășurării activității și de modul de organizare a programului. Pentru încadrarea în această categorie, este necesară îndeplinirea unor criterii clare, precum desfășurarea muncii la distanță și realizarea unor sarcini similare celor specifice activității de la birou.

În același timp, programul de lucru poate avea un grad mai mare de flexibilitate, însă acesta trebuie stabilit în mod explicit în contractul individual de muncă, pentru a evita eventuale neînțelegeri.

Programul de lucru și controlul activității

Deși salariatul beneficiază de o autonomie mai mare în organizarea timpului de lucru, compania își păstrează dreptul de a verifica modul în care sunt îndeplinite atribuțiile. Acest control trebuie realizat în limitele stabilite prin contract și cu respectarea vieții private a angajatului. Totodată, modalitatea de verificare, precum și intervalele în care aceasta poate avea loc, trebuie stabilite în mod explicit de comun acord între părți.

Ce trebuie să conțină contractul de muncă la domiciliu

Contractul individual de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă și trebuie să includă clauze specifice care stabilesc clar condițiile desfășurării activității. Documentul trebuie să menționeze explicit că activitatea are loc la domiciliu, locul exact în care aceasta se desfășoară, programul de lucru, precum și intervalele și modalitatea prin care poate fi verificată activitatea.

De asemenea, contractul trebuie să precizeze modul de evaluare a performanței, echipamentele utilizate și responsabilitatea privind asigurarea acestora. În funcție de specificul activității, pot fi incluse și prevederi referitoare la transportul materiilor prime, al materialelor necesare sau al produselor finite.

Totodată, sunt stabilite aspecte legate de securitatea și sănătatea în muncă, precum și regulile privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor.

Drepturi și obligații

Salariații care lucrează de acasă beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege și de contractele colective de muncă aplicabile. În același timp, aceștia trebuie să respecte aceleași obligații profesionale ca orice alt angajat. În funcție de specificul activității, prin contractele individuale sau colective pot fi stabilite și alte condiții suplimentare, cu respectarea cadrului legal.

Ce este telemunca și care este diferența față de munca la domiciliu

Telemunca este reglementată în România prin Legea nr. 81/2018, care stabilește cadrul legal pentru desfășurarea activității în afara sediului companiei. Potrivit actului normativ, telesalariatul este persoana care își îndeplinește atribuțiile într-un alt loc decât cel organizat de angajator, utilizând tehnologia informației și comunicațiilor. Spre deosebire de munca la domiciliu, această formă nu este limitată la locuință, ci permite desfășurarea activității din orice spațiu convenit de comun acord.

Desfășurarea activității în regim de telemuncă este posibilă doar cu acordul salariatului și trebuie prevăzută explicit în contractul individual de muncă sau într-un act adițional. Documentul trebuie să stabilească elemente esențiale, precum locul sau locurile de desfășurare a activității, programul de lucru și modalitatea de verificare. În același timp, compania are obligația de a asigura condițiile necesare desfășurării activității, inclusiv echipamentele de lucru, respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, precum și protecția datelor.

Prin urmare, deși ambele forme presupun desfășurarea activității în afara sediului, telemunca și munca la domiciliu sunt reglementate distinct și implică condiții diferite de organizare.

