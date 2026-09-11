Ce înseamnă „Regula celor două secunde” în trafic. Metoda simplă care îi poate feri pe șoferi de accidente

Menținerea unei distanțe de siguranță față de vehiculul din față este esențială pentru evitarea coliziunilor în cazul unei frânări bruște sau al apariției unui obstacol. „Regula celor două secunde”, utilizată în conducerea defensivă, le permite șoferilor să verifice simplu dacă dispun de timpul necesar pentru a reacționa, fără să estimeze spațiul în metri.

Codul rutier nu stabilește o distanță fixă între două vehicule aflate în mers. Articolul 51 din OUG nr. 195/2002 prevede că șoferul care circulă în spatele altuia trebuie să păstreze un spațiu suficient pentru evitarea coliziunii.

Principalele reguli pe care șoferii trebuie să le respecte în trafic

„În trafic, este esențială respectarea a trei tipuri de reguli: cele de circulație, obligatorii prin lege; cele de conducere defensivă, care, deși nu sunt impuse legal, contribuie semnificativ la siguranța rutieră; și regulile de bun-simț, indispensabile pentru o conduită civilizată pe drumurile publice.

Spre deosebire de alte țări europene, unde comportamentul rutier este marcat de calm și respect, în România, lipsa educației rutiere generează un trafic haotic, comparabil cu o „junglă”, în care mulți participanți nu cunosc sau nu aplică norme elementare de conduită civilizată și sigură.”, a explicat pentru Digi24.ro Titi Aur, expert în conducere defensivă

Care sunt cele mai frecvente greșeli de condus pe care le fac șoferii români

„Mulți șoferi sunt tentați să circule cu viteză mai mare și să se apropie excesiv de mașina dinainte. Respectarea unei distanțe corespunzătoare față de vehiculul din față este esențială pentru siguranța rutieră, deoarece îi oferă conducătorului auto timpul necesar pentru a reacționa și a frâna în cazul unei situații neprevăzute.

Deși legislația rutieră nu stabilește o distanță minimă obligatorie, regulile de conducere defensivă recomandă păstrarea unei distanțe de cel puțin jumătate, în metri, din valoarea vitezei de deplasare. Astfel, la o viteză de 100 km/h, distanța de siguranță între cele două mașini trebuie să fie de cel puțin 50 de metri.

Atenție la distrageri: telefonul mobil, principalul pericol la volan

Utilizarea telefonului mobil a devenit una dintre cauzele principale ale accidentelor rutiere, depășind chiar consumul de alcool sau droguri, chiar dacă această informație este una neoficială. Sunt mulți șoferi care nu recunosc că se uitau pe telefon și, din neatenție, au lovit mașina din față. Ulterior, în urma procedurilor stabilite de lege în cazul accidentelor, se descoperă și prezența altor factori agravanți, precum consumul de alcool sau substanțe interzise.

Pe lângă telefon, și alte distrageri pot compromite atenția la volan, precum: muzica dată prea tare, discuțiile tensionate cu pasagerii sau preocupările mentale care reduc capacitatea de concentrare. Toate acestea transformă conducerea într-o activitate riscantă, atunci când atenția nu este acordată integral drumului.”, a adăugat Titi Aur

Cum se aplică „Regula celor două secunde”

„Șoferul alege un reper fix de pe marginea drumului, precum un indicator, un stâlp sau un copac. După ce vehiculul din față trece prin dreptul acestuia, conducătorul auto din spate trebuie să poată număra aproximativ două secunde «1001, 1002» înainte de a ajunge în același punct. Respectarea acestei reguli reduce considerabil riscul de coliziune și contribuie la un trafic mai sigur.”, a mai transmis expertul în conducere defensivă

Dacă automobilul ajunge la reper înainte de încheierea numărătorii, intervalul este prea mic, iar conducătorul trebuie să mărească distanța. Metoda este recomandată în condiții normale de deplasare. Pe carosabil umed, acoperit cu gheață ori în condiții de vizibilitate redusă, spațiul trebuie să fie mai mare. O recomandare similară apare și în Codul rutier britanic, care indică minimum două secunde pe drumurile de mare viteză și dublarea intervalului atunci când carosabilul este ud.

Titi Aur: „Este nevoie de conștientizarea pericolelor din trafic”

„Un prim aspect esențial care lipsește în rândul participanților la trafic, fie că vorbim despre pietoni, bicicliști, utilizatori de trotinete sau șoferi, este conștientizarea reală a riscurilor. Mulți nu înțeleg consecințele pe care le poate avea un moment de neatenție sau o decizie greșită în trafic.

Această lipsă de percepție a pericolului generează un comportament relaxat și, uneori, inconștient la volan. Fără un sentiment clar al riscului, nu se dezvoltă reflexele necesare pentru prevenirea accidentelor, iar siguranța rutieră rămâne doar o problemă sistemică.”, conchide sursa Digi24.ro

Editor : C.S.