Ce locuri de muncă îți permit să ieși mai devreme la pensie. În ce situații se reduce vârsta standard de pensionare, fără sancțiuni

Data publicării:
În ce situații se poate reduce vârsta de pensionare. Foto Getty Images
În ce situații se poate reduce vârsta de pensionare. Foto Getty Images
Din articol
În ce situații se poate reduce vârsta de pensionare

Românii care și-au desfășurat activitatea în condiții de muncă speciale sau deosebite pot beneficia de posibilitatea de a ieși la pensie anticipat, fără penalizări, cu condiția îndeplinirii stagiu complet de cotizare. Această facilitate se aplică, printre altele, minerilor, lucrătorilor din metalurgie, angajaților din construcții sau personalului din unitățile de producție a energiei electrice. 

În România, legea pensiilor prevede că anumite categorii de salariați care și-au desfășurat activitatea în condiții de muncă speciale sau deosebite pot beneficia de pensionare anticipată. Reducerea vârstei standard de pensionare depinde de natura activității și de îndeplinirea stagului complet de cotizare.

În ce situații se poate reduce vârsta de pensionare

Vârsta standard de pensionare se reduce în cazul persoanelor care au depăşit stagiul complet de cotizare contributiv, prevăzut de lege, cu cel puţin 5 ani de stagiu de cotizare.  

Vârsta standard de pensionare se reduce în cazul femeilor care:

  • au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, prevăzut de lege;
  • au născut şi crescut copii până la împlinirea vârstei de 16 ani;
  • au adoptat și crescut copii pe o perioadă de cel puţin 13 ani;

Vârsta standard de pensionare se reduce în cazul persoanelor:

  • încadrate în grad de handicap, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care au realizat, în condiţii de handicap, stagiul de cotizare contributiv, prevăzut de lege, în funcție de gradul handicapului;
  • cu deficienţă vizuală gravă, care au realizat, în aceste condiţii, un stagiu de cotizare contributiv de cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege;

De asemenea, vârsta standard de pensionare se reduce în cazul:

  • Persoanelor care au desfășurat activitate  în unităţi miniere, în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;
  • Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare, în condiţii speciale de muncă, de cel puțin 20 de ani în activitate artistică.

Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare, în condiţii speciale de muncă, de cel puțin 25 de ani în:

  • aviaţia civilă, pentru personalul navigant (prevăzut în anexa nr. 1 la lege);

Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare, în condiţii speciale de muncă, de cel puțin 25 de ani în industria de armament referitoare la:

  • fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor;
  • fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii (locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia);
  • operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice; delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare;

Vârsta standard de pensionare se reduce în cazul persoanelor care au lucrat în sectorul construcţii nave, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în următoarele activităţi specifice:

  • control nedistructiv cu radiaţii ionizante, izolare cu vată minerală, galvanizare, sablare/zincare, vopsitorie, sudură, montare/demontare schele, lăcătuşerie montaj, tubulatură montaj, polizare montaj, mecanică montaj, electrică montaj;

sectorul construcţii maşini, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în următoarele activităţi specifice referitoare la:

  • turnarea pieselor şi lingourilor de oţel, în turnătoriile de oţel;
  • turnarea pieselor de fontă, pieselor din aliaje neferoase şi pieselor cu modele uşor fuzibile, în turnătoriile de fontă, turnătoriile de aliaje neferoase şi turnătoriile de precizie;
  • forjarea pieselor pe ciocane de peste două tone forţă, în secţiile de forjă;
  • turnarea cuzineţilor din aliaje neferoase pe suport de oţel, în turnătoriile de cuzineţi;
  • activitatea desfăşurată de către ingineri, subingineri şi tehnicieni în secţiile de producţie respective;
  • activităţile de producţie din unităţile de producţie ale minelor de minereuri, pentru personalul implicat direct şi nemijlocit în utilizarea procedeelor şi utilajelor specifice extracţiei minereurilor;
  • activităţile de exploatări forestiere, sortare şi transport material lemnos;
  • activităţile care vizează siguranţa circulaţiei feroviare.

Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare, în condiţii speciale de muncă, de cel puțin 25 de ani în:

  • activităţile din unităţile de producţie a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând şi unităţile de extracţie a cărbunelui, pentru personalul implicat direct şi nemijlocit în utilizarea procedeelor şi utilajelor specifice producţiei energiei electrice şi extracţiei cărbunelui.

Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii speciale în activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I și II de expunere la radiaţii;

Persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și au realizat stagii de cotizare în condiții deosebite, în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, stagii de cotizare în locuri de muncă încadrate în condiții speciale (art. 48 alin. (1) lit a) și b) din lege);

Persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă în condițiile prevăzute la art. 1 alin.(1) lit. a)-c) și la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Beneficiarilor Legii nr. 341/2004 care au realizat stagiul minim de cotizare contributiv (persoanele care au avut un rol determinant pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și luptătorii participanți la acțiunile desfășurate pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989) Sursa: CNPP)

Reducerile vârstei standard de pensionare pentru aceste condiții de muncă sunt proporționale cu stagiul efectiv realizat în aceste condiții și se regăsesc în tabelul nr. 2 din Legea nr. 263/2023.

Reducerile vârstei standard de pensionare - Tabelul 2
Reducerile vârstei standard de pensionare - Tabelul 2

Aceste reduceri se pot aplica numai în situația în care a fost realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege.

Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă

Conform Articolului 3 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 360/2023, perioadele necontributive sunt acele intervale de timp recunoscute de lege ca vechime în muncă sau, după caz, ca stagiu de cotizare, în baza unor acte normative specifice care privesc anumite categorii de persoane. Aceste perioade se referă la situații în care nu există obligația plății contribuțiilor de asigurări sociale, dar persoana a fost asigurată în sistemul public.

Cu alte cuvinte, ele reprezintă intervale în care o persoană nu a contribuit efectiv la bugetul asigurărilor sociale, însă legea le recunoaște și le valorifică la calculul stagiului total de cotizare. Importanța acestor perioade constă în faptul că, deși nu pot asigura obținerea pensiei în lipsa realizării stagiului complet de cotizare contributiv (de 35 de ani), ele pot fi adăugate la vechimea totală în muncă pentru a determina eligibilitatea și momentul deschiderii dreptului la pensie.

Important de reținut: Aceste perioade necontributive nu permit obținerea pensiei dacă nu a fost realizat stagiu complet de cotizare contributiv.

Prevederea legislativă îi avantajează pe românii care au realizat stagiul complet de cotizare

„Prevederile Legii 360/2023 îi avantajează pe românii care au realizat stagiul complet de cotizare, de 35 de ani, și au acumulat încă cinci ani suplimentari, fie contributivi, fie necontributivi (în această categorie pot fi incluse și perioadele corespunzătoare cursurilor de zi din învățământul universitar/facultatea).

Persoanele care se încadrează în aceste condiții pot solicita pensionarea cu până la cinci ani înainte de vârsta standard, fără aplicarea de penalizări, beneficiind astfel de pensie la limita de vârstă.”, a declarat pentru Digi24.ro Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București

