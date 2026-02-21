Ce lucrări pot face proprietarii în locuință fără autorizație. Când devine obligatorie aprobarea și ce sancțiuni prevede legea

Executarea lucrărilor într-o locuință fără autorizație poate atrage sancțiuni severe, de la amenzi substanțiale până la obligația de demolare sau readucere a construcției la starea inițială. Regulile devin cu atât mai importante în cazul blocurilor, unde intervențiile neautorizate pot afecta proprietatea comună și structura de rezistență, punând în pericol siguranța locatarilor.

Obținerea autorizațiilor și respectarea prevederilor legale sunt esențiale pentru prevenirea riscurilor și evitarea sancțiunilor înainte de orice intervenție.

Lucrări de construcții interzise fără autorizație

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții stabilește clar că orice intervenție care implică realizarea, modificarea sau desființarea unei construcții trebuie autorizată în prealabil. Actul normativ prevede că lucrările precum construirea, reconstruirea, consolidarea, extinderea, reabilitarea sau schimbarea destinației unei construcții nu pot fi realizate decât în baza unei autorizații de construire obținute legal.

Aceasta se eliberează numai după întocmirea documentației tehnice complete și după obținerea tuturor avizelor prevăzute de legislație. În același mod, desființarea totală sau parțială a unei construcții este permisă exclusiv în baza unei autorizații de desființare.

Intervenții neautorizate în locuință

În lipsa autorizației sunt interzise, printre altele:

lucrările de construire, reconstruire, consolidare, extindere, reabilitare sau schimbare de destinație a construcțiilor și instalațiilor aferente;

intervențiile care afectează structura de rezistență, precum demolarea pereților portanți sau reconfigurările majore în apartamente;

închiderea balcoanelor, montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadă ori instalarea antenelor și a sistemelor similare atunci când aceste intervenții modifică aspectul arhitectural sau afectează proprietatea comună.

Pentru închiderea balcoanelor ori logiilor existente este necesară o autorizație de construire emisă pe baza unei documentații simplificate. Aceasta trebuie să includă memoriu de arhitectură, releveu, plan de fațadă, propunerea tehnică de închidere și avizul proiectantului inițial sau, după caz, o expertiză tehnică pentru spațiul respectiv.

În anumite situații, lucrările de închidere a balcoanelor situate la parter pot fi realizate cu acordul asociației de proprietari, dacă modificările sunt justificate de motive de securitate, reducerea noxelor, a zgomotului sau pentru protejarea sănătății locatarilor.

Lucrări care pot fi făcute fără autorizație

Nu toate intervențiile necesită autorizație. Legea permite efectuarea unor lucrări de întreținere și reparații care nu modifică structura de rezistență și nici aspectul arhitectural al clădirii. Acestea sunt considerate intervenții minore și pot fi executate fără formalități administrative, cu condiția respectării stricte a limitelor stabilite de lege.

Se pot realiza fără autorizație, printre altele, lucrări precum reparațiile la împrejmuiri, acoperișuri sau terase atunci când forma și materialele rămân neschimbate, înlocuirea tâmplăriei interioare sau exterioare cu păstrarea dimensiunilor golurilor, reparațiile la sobe și coșuri de fum ori lucrările de finisaje interioare și exterioare care nu modifică fațada sau cromatica imobilului.

De asemenea, sunt permise fără autorizație lucrările la instalațiile interioare și la branșamente, montarea sistemelor locale de încălzire și a aparatelor de climatizare, precum și intervențiile de reabilitare care nu schimbă forma sau soluția constructivă a elementelor clădirii. Sunt admise și compartimentările interioare nestructurale, realizate din materiale ușoare și demontabile, dacă nu alterează concepția spațială a locuinței.

Legea permite inclusiv schimbarea destinației unui spațiu, dar numai dacă aceasta nu presupune lucrări de construire ori desființare pentru care ar fi necesară autorizație și dacă modificarea respectă documentațiile de urbanism aprobate.

Tot fără autorizație pot fi executate lucrări de întreținere și reparații care nu afectează volumul clădirii, forma acesteia sau decorația fațadelor. În această categorie intră lucrările de restaurare a componentelor artistice cu avizul autorităților competente, reparațiile minore la finisaje exterioare cu păstrarea materialelor și texturilor, uniformizarea culorilor fațadelor deteriorate, precum și reparațiile la pardoseli, instalații ori elemente de acces atunci când nu se modifică forma și materialele inițiale.

Sancțiuni pentru realizarea lucrărilor fără autorizație

Legea stabilește sancțiuni clare pentru executarea lucrărilor fără autorizație. Autoritățile pot aplica amenzi contravenționale persoanelor fizice cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei și pot dispune măsuri complementare, precum desființarea lucrărilor realizate ilegal sau obligarea proprietarului să intre în legalitate.

Există și situații în care faptele constituie infracțiuni. Sunt sancționate penal, cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă, executarea lucrărilor fără autorizație ori cu nerespectarea acesteia, precum și continuarea lucrărilor după ce organele de control au dispus oprirea lor.

Obținerea autorizației de construire

Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape:

a) emiterea certificatului de urbanism;

b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;

c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării de obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul conform legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;

e) elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare documentaţie tehnică - D.T.;

f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente;

g) emiterea autorizaţiei de construire.

Acest cadru legal evidențiază faptul că orice intervenție asupra unei locuințe trebuie evaluată atent înainte de execuție. În practică, diferența dintre o simplă reparație și o lucrare care necesită autorizație poate avea consecințe juridice semnificative, motiv pentru care consultarea legislației sau a unui specialist rămâne esențială înainte de începerea lucrărilor.

