Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil. Cui trebuie să îi spui „La mulți ani” pe 8 noiembrie

Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihai și Gavriil. Foto Getty Images
Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihai și Gavriil. Foto Getty Images
Care este semnificația numelor Mihail și Gavriil Cui îi urăm „La mulți ani" pe 8 noiembrie Nume care își serbează onomastica de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Cea mai rostită rugăciune de Sfinții Mihail şi Gavriil

Pe 8 noiembrie, mii de români își serbează ziua onomastică de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cei doi mari ocrotitori ai credinței și apărătorii oamenilor. Sărbătoarea, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, este una dintre cele mai importante ale toamnei și este prăznuită prin slujbe speciale și rugăciuni de mulțumire în bisericile din toată țara.

Sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavril, denumită și Ziua Arhanghelilor, este prăznuită anual pe 8 noiembrie, atât de biserica ortodoxă, cât și de biserica greco-catolică.

Care este semnificația numelor Mihail și Gavriil

“Potrivit scrierilor vechi, numele Mihail este tradus din ebraică de la forma „Mikha'el” și înseamnă „Cine este ca Dumnezeu”, o mărturisire de credință în atotputernicia lui Dumnezeu, rostită de îngerul care a biruit răzvrătirea lui Lucifer. (Răzvrătirea lui Lucifer a fost revolta îngerului împotriva lui Dumnezeu, care a dus la alungarea sa din cer)

Numele Gavriil este tradus prin „Puterea lui Dumnezeu”, Arhanghelul fiind considerat trimisul ceresc care aduce oamenilor veștile mântuitoare. El a fost cel care a adus vestea cea mai importantă, Buna Vestire către Fecioara Maria.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Dan Damaschin

Cui îi urăm „La mulți ani" pe 8 noiembrie

Părintele Dan Damaschin a mai precizat: „Este frumos să-i felicităm pe toți cei care poartă numele sfinților, iar aici amintim prenume precum: Mihai, Mihaela, Gabriel/ Gabriela, Gavril, Gavrila.

De asemenea, 8 noiembrie este și ziua în care îi cinstim, alături de Sfinții Mihail și Gavriil, pe toți sfinții arhangheli precum Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil și Varahiil, dar și pe toți îngerii lui Dumnezeu care sunt împărțiți în nouă cete: Serafimi, Heruvimi, Scaune, Domnii, Puteri, Stăpâniri, Începătorii, Arhangheli și Îngeri. Așa , le urăm „La mulți ani” și persoanelor care poartă numele de: Anghel, Angela, Rafael, Serafim și alte derivate ale acestor prenume.

Îngerii nu sunt numai ființe spirituale venerate din cele mai vechi timpuri, ci adevărați slujitori ai lui Dumnezeu: vestitori ai voii Sale, păzitori ai neamului omenesc și prieteni nevăzuți ai fiecăruia dintre noi. În acest sens, ziua de luni a fost rânduită de biserică drept o zi specială de cinstire a îngerilor.”, conchide părintele Dan Damaschin

Nume care își serbează onomastica de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

Pe data de 8 noiembrie, își serbează ziua onomastică persoanele care poartă numele Mihai și Gabriel, alături de prenume derivate precum:

  • Mihail, Mihăilă, Mihaela;
  • Mihăiță, Mihuț;
  • Mișu, Mișa;
  • Mihalache, Mihalcea;
  • Mihnea, Mihu, Michi;
  • Gavrilă, Gabi, Gabriela;
  • Găbiță, Găbița;

Cea mai rostită rugăciune de Sfinții Mihail şi Gavriil

Sfinților Arhangheli, rugați-vă pentru noi! Pe toți cei ce-mi stau împotrivă, biruiți-i cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, cu rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cu ale sfinților îngeri și cu ale Sfinților Apostoli. Apără-mă de cutremure, de potop, de războaie, de orice rău și izbăvește-mă de cel viclean, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

