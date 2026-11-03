Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026

Pensia pentru limită de vârstă se calculează în funcție de punctajul acumulat și de valoarea punctului de referință, menținută la 81 de lei în 2026. Stagiile de 15, 25 sau 35 de ani de cotizare nu garantează sume fixe: veniturile valorificate influențează cuantumul, iar pentru perioadele contributive care depășesc 25 de ani se acordă puncte de stabilitate, în condițiile legii.

Îndeplinirea stagiului minim nu permite, singură, pensionarea. Solicitantul trebuie să îndeplinească și condiția de vârstă prevăzută de lege, stabilită în raport cu luna și anul nașterii.

Ce rol au anii de cotizare la stabilirea pensiei

Pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să îndeplinească atât condiția privind stagiul minim de cotizare contributiv, cât și pe cea referitoare la vârsta de pensionare. Stagiul contributiv cuprinde, în principal, perioadele pentru care s-au datorat contribuții la sistemul public de pensii.

Pragul minim este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Îndeplinirea acestuia permite obținerea pensiei pentru limită de vârstă atunci când solicitantul ajunge la vârsta prevăzută de lege pentru situația sa. Cuantumul depinde de punctajul acumulat, astfel că persoane cu aceeași durată a contribuțiilor pot primi sume diferite.

Stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege este de 35 de ani. Pentru femei, atingerea acestuia se face eșalonat, în funcție de luna și anul nașterii, la fel ca majorarea vârstei standard de pensionare până la 65 de ani. Realizarea stagiului complet nu permite, singură, pensionarea: trebuie îndeplinite și condițiile de vârstă sau, după caz, cele aplicabile pensionării înaintea vârstei standard.

Pragul de 25 de ani are relevanță pentru calculul punctelor de stabilitate. La exact această durată nu se acordă suplimentul; el se calculează pentru perioada contributivă care depășește pragul.

Cum se calculează pensia în 2026

Cuantumul pensiei se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință. În 2026, formula este: pensia brută = numărul total de puncte × 81 de lei.

Punctajul se determină mai întâi pentru fiecare lună, prin raportarea venitului valorificat la indicatorul salarial prevăzut de lege pentru perioada respectivă. Regula generală folosește venitul brut care a constituit baza contribuției de asigurări sociale și câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 360/2023 se aplică reguli specifice, care prevăd raportarea veniturilor valorificate la câștigurile salariale medii brute sau nete, după caz, comunicate de Institutul Național de Statistică și înscrise în anexa nr. 7 a legii.

Punctajele lunare dintr-un an calendaristic se adună, iar suma se împarte la 12 pentru a obține punctajul anual. De exemplu, dacă rezultatul este de un punct în fiecare dintre cele 12 luni, punctajul anual este 12 ÷ 12 = 1 punct.

Ulterior, punctajele anuale se însumează. La acestea se adaugă punctele de stabilitate și celelalte punctaje cuvenite potrivit legii, dacă este cazul. Totalul se înmulțește cu valoarea punctului de referință, iar eventualele fracțiuni de leu se întregesc în favoarea pensionarului.

Exemple de calcul pentru 15, 25 sau 35 de ani de cotizare

Valoarea pensiei nu poate fi stabilită doar din numărul anilor lucrați sau din ultimul salariu. Pentru o estimare individuală sunt necesare veniturile valorificate pe parcursul activității și punctajele corespunzătoare.

Simulările următoare pornesc de la un punctaj anual mediu ipotetic de un punct pentru fiecare dintre cele trei stagii analizate. Aceasta nu presupune un salariu constant și nici un punctaj identic în fiecare an. Valorile anuale pot varia, cu condiția ca media lor pe întreaga perioadă să fie un punct.

În această ipoteză, punctajele aferente veniturilor însumează 15 puncte pentru 15 ani contributivi, 25 de puncte pentru 25 de ani și 35 de puncte pentru 35 de ani. Separat, se adaugă punctele de stabilitate cuvenite.

Exemplele privesc pensia pentru limită de vârstă și presupun îndeplinirea condițiilor legale de pensionare. Anii contributivi analizați sunt considerați realizați înainte de pensionare, în condiții normale de muncă, fără perioade asimilate sau alte punctaje suplimentare, în afara celor de stabilitate.

Punctajele ipotetice sunt cele valorificate în sistemul public, după aplicarea eventualelor corecții legale, inclusiv a celei aferente participării la Pilonul II. Sumele cuvenite din pensia privată nu sunt incluse în aceste calcule.

Ce pensie rezultă după 15 ani de cotizare

La un punctaj anual mediu de un punct, o persoană cu 15 ani contributivi acumulează 15 puncte. Pentru această durată nu se acordă puncte de stabilitate. Calculul este 15 × 81 = 1.215 lei, sumă care reprezintă pensia lunară rezultată în exemplul ales.

Cuantumul este sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, de 1.281 de lei în 2026. Persoana poate beneficia de o completare dacă are domiciliul în România și îndeplinește condițiile privind veniturile cumulate din pensii și din celelalte drepturi luate în considerare potrivit legii.

Dacă pensionarul din exemplul dat nu are alte venituri care intră în calculul plafonului, diferența acordată este de 1.281 - 1.215 = 66 de lei. Suma lunară încasată ajunge astfel la 1.281 de lei, din care 1.215 lei reprezintă pensia calculată, iar 66 de lei, indemnizația socială.

Completarea nu modifică punctajul obținut din contribuții. Indemnizația socială este un ajutor acordat în condițiile legii, nu o categorie distinctă de pensie și nici o sumă de 1.281 de lei adăugată integral pensiei beneficiarului.

Cum se calculează pensia după 25 de ani de cotizare

Păstrând aceeași medie, punctajele aferente unui stagiu de 25 de ani contributivi însumează 25 de puncte. Înmulțirea cu valoarea punctului de referință conduce la următorul rezultat: 25 × 81 = 2.025 de lei lunar.

La exact 25 de ani contributivi nu se acordă puncte de stabilitate. Prin urmare, în această simulare, calculul se bazează exclusiv pe punctajele aferente veniturilor. Pensia depășește plafonul de 1.281 de lei, astfel că nu intervine completarea prin indemnizația socială. Față de primul scenariu, diferența dintre pensiile calculate din contribuții este de 2.025 - 1.215 = 810 lei. Această comparație nu include completarea de 66 de lei acordată în primul exemplu.

Ce pensie rezultă după 35 de ani de cotizare

Pentru un stagiu de 35 de ani contributivi și un punctaj anual mediu de un punct, punctajele aferente veniturilor însumează 35 de puncte. Acestora li se adaugă suplimentul pentru stabilitate corespunzător celor zece ani care depășesc pragul de 25.

Pentru primii cinci ani peste acest prag, până la împlinirea stagiului de 30 de ani, se acordă câte 0,50 puncte anual. Rezultă 5 × 0,50 = 2,50 puncte. Următorii cinci ani, până la împlinirea stagiului de 35 de ani, aduc câte 0,75 puncte anual, respectiv 5 × 0,75 = 3,75 puncte. În total, suplimentul este de 2,50 + 3,75 = 6,25 puncte.

Numărul total ajunge la 35 + 6,25 = 41,25 puncte. Calculul pensiei este 41,25 × 81 = 3.341,25 lei. După întregirea fracțiunii de leu în favoarea beneficiarului, cuantumul brut este de 3.342 de lei lunar, înaintea reținerilor fiscale.

Câți bani rămân după CASS și impozit

Pensia brută poate fi diferită de suma încasată. Pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, contribuția de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se aplică diferenței peste acest plafon. Impozitul de 10% se calculează după scăderea sumei neimpozabile de 3.000 de lei și a contribuției de sănătate datorate.

În primele două exemple, sumele sunt sub plafon, astfel că nu se rețin CASS și impozit pe venitul din pensie.

Pentru pensia brută de 3.342 de lei, diferența peste plafon este de 342 de lei. Contribuția de sănătate se calculează astfel: 342 × 10% = 34,20 lei, respectiv 34 de lei, după rotunjire.

Venitul impozabil este 3.342 - 3.000 - 34 = 308 lei. Impozitul rezultat este de 308 × 10% = 30,80 lei, rotunjit la 31 de lei. Suma netă încasată în acest scenariu este, așadar, 3.342 - 34 - 31 = 3.277 de lei lunar, potrivit metodei de calcul și rotunjire prezentate de CNPP.

De ce aceeași vechime poate conduce la pensii diferite

Simulările folosesc același punctaj anual mediu pentru a evidenția efectul duratei contribuțiilor. Într-un dosar real, veniturile și raportul lor cu indicatorii salariali aplicabili se modifică pe parcursul carierei. Din acest motiv, două persoane cu același număr de ani contributivi pot acumula punctaje diferite.

Perioadele asimilate recunoscute de lege, activitatea desfășurată în grupe de muncă ori în condiții deosebite sau speciale și corecțiile aferente participării la Pilonul II pot influența, de asemenea, calculul. Sumele din exemple sunt rezultate ale ipotezelor prezentate, nu valori garantate tuturor celor care au cotizat 15, 25 sau 35 de ani.

Editor : C.S.