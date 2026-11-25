Scurgerea apei de ploaie de pe acoperișul unui imobil în curtea alăturată poate genera conflicte între vecini și provoca pagube materiale, iar legislația din România stabilește obligații clare pentru proprietari în privința evacuării apelor pluviale. Avocatul Bogdan Buneci a explicat, pentru Digi24.ro, ce demersuri legale are la dispoziție persoana prejudiciată și în ce condiții poate solicita remedierea situației și acordarea de despăgubiri.

Specialiștii atrag atenția că scurgerea necontrolată a apei poate provoca infiltrații și deteriorarea construcțiilor, motiv pentru care situația trebuie remediată din timp.

Ce obligații are vecinul dacă apa de ploaie de pe acoperiș ajunge în curtea ta

„Potrivit articolului 611 din Codul civil, proprietarul unei construcții este obligat să amenajeze streașina astfel încât apa de ploaie să nu se scurgă pe terenul vecin. În acest scop, sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale trebuie configurat corespunzător astfel încât să nu ajungă pe proprietatea alăturată, pentru a preveni eventualele deteriorări ale clădirilor sau împrejmuirilor învecinate.

Problemele privind scurgerea apelor pluviale pot apărea și ulterior construirii imobilului, ca urmare a deteriorării unui jgheab sau a deplasării unui burlan, inclusiv în condiții meteorologice nefavorabile. În asemenea situații, precipitațiile pot fi direcționate către terenul vecin, chiar dacă sistemul de evacuare a fost montat inițial în mod corespunzător.

Indiferent de cauza care a determinat scurgerea apei pe proprietatea alăturată, proprietarul construcției trebuie să ia măsurile necesare pentru remedierea situației. Acestea pot presupune repararea sau înlocuirea jgheaburilor deteriorate, modificarea poziției burlanelor ori amenajarea unui sistem adecvat de colectare și evacuare a apelor pluviale, astfel încât scurgerea să fie direcționată în interiorul propriei proprietăți.”, a explicat avocatul Bogdan Buneci

Ce diferență există între scurgerea naturală și evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș

„Pentru stabilirea regimului juridic aplicabil, este important să distingem între scurgerea naturală a apelor de pe un teren și evacuarea apelor pluviale provenite de pe acoperișul unei construcții.

În primul caz, scurgerea naturală a apelor este determinată de configurația și înclinația terenului, precum și de diferența de nivel dintre proprietățile învecinate. Astfel, apa se deplasează în mod firesc de pe terenul situat la o cotă mai înaltă către cel aflat la un nivel inferior.

Potrivit art. 604 din Codul civil, proprietarul terenului superior nu poate modifica terenul prin lucrări care să agraveze această scurgere, având obligația de a respecta cursul natural al apelor și de a nu provoca prejudicii suplimentare proprietății învecinate.

În schimb, atunci când apa de ploaie este colectată de pe acoperișul unei construcții și se scurge pe proprietatea vecină, nu mai vorbim despre o curgere naturală între două terenuri, ci despre evacuarea apelor pluviale de pe o construcție.”, a adăugat specialistul

Ce poți face legal dacă vecinul își evacuează apa de ploaie în curtea ta

Primul demers recomandat este încercarea rezolvării amiabile a situației, prin informarea vecinului și solicitarea remedierii scurgerii de apă. Dacă această abordare nu dă rezultate, proprietarul afectat poate transmite o notificare scrisă, în care să prezinte situația și să solicite efectuarea lucrărilor necesare într-un termen rezonabil.

Legea nu prevede un termen general de zile pentru transmiterea unei astfel de notificări, acesta putând fi stabilit în funcție de natura și gravitatea problemei.

În cazul în care vecinul nu intervine nici după primirea notificării, persoana prejudiciată poate sesiza primăria, prin compartimentul responsabil cu disciplina în construcții, mai ales dacă există suspiciuni privind executarea unor lucrări fără autorizație sau cu încălcarea normelor legale. Verificările autorităților pot contribui la clarificarea situației, fără a exclude posibilitatea unei acțiuni civile.

Dacă problema persistă, proprietarul se poate adresa instanței de judecată, solicitând obligarea vecinului la efectuarea lucrărilor necesare pentru oprirea scurgerii apei pe proprietatea sa, precum și acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile suferite.”, a completat sursa Digi24.ro

Cum pot fi dovedite pagubele create

„Pentru a obține despăgubiri, proprietarul afectat trebuie să demonstreze nu doar existența pagubelor, ci și legătura directă dintre scurgerea apei provenite de pe proprietatea vecinului și prejudiciul suferit. Simpla constatare a unor infiltrații sau a unor pereți umezi nu este suficientă dacă nu se poate stabili că acestea au fost provocate de evacuarea necorespunzătoare a apelor pluviale de pe proprietatea alăturată.

De exemplu, dacă un perete prezenta infiltrații și înainte de apariția problemei cu scurgerea apei de la vecin, proprietarul trebuie să poată demonstra că deteriorările reclamate au fost provocate sau agravate de această situație. Același principiu se aplică și în cazul altor pagube, precum deteriorarea gardului, afectarea construcțiilor sau acumularea unei cantități mari de apă în curte, care poate provoca degradarea terenului.

În acest scop, sunt importante fotografiile și înregistrările video realizate în timpul ploilor, din care să reiasă atât locul de unde provine apa, cât și traseul acesteia și efectele produse.

Pentru evaluarea pagubelor materiale, proprietarul poate solicita devize de reparații de la mai multe firme, astfel încât să obțină o estimare a costurilor necesare. Dacă lucrările au fost deja efectuate, facturile și chitanțele care atestă cheltuielile suportate pot constitui dovezi importante în susținerea solicitării de despăgubiri.

Acte necesare și dovezi pentru demersurile legale

Pe lângă fotografii și înregistrări video, proprietarul afectat trebuie să păstreze documentele care pot ajuta la identificarea imobilului și la susținerea demersurilor legale. Printre acestea se numără actul de proprietate, planul cadastral și extrasul de carte funciară.

De asemenea, este important să existe dovezi ale discuțiilor purtate cu vecinul și ale solicitărilor adresate acestuia pentru remedierea problemei. Dacă au fost efectuate lucrări de reparație, facturile, chitanțele și devizele emise de firmele specializate pot ajuta la stabilirea valorii prejudiciului.”, a mai explicat specialistul pentru Digi24.ro

Ce despăgubiri poate solicita proprietarul afectat

„Proprietarul prejudiciat poate solicita atât despăgubiri materiale, cât și daune morale, în funcție de consecințele produse de scurgerea apei.

Prejudiciile materiale pot include costurile pentru repararea gardului, remedierea infiltrațiilor, refacerea finisajelor sau înlocuirea bunurilor deteriorate, precum și cheltuielile necesare pentru limitarea pagubelor.

Potrivit art. 1385 din Codul civil, prejudiciul trebuie reparat integral, iar art. 1386 stabilește că repararea se face, cu prioritate, în natură, prin restabilirea situației anterioare, sau, dacă acest lucru nu este posibil ori nu prezintă interes pentru persoana prejudiciată, prin plata unei despăgubiri bănești.

Daunele morale pot fi solicitate dacă situația afectează semnificativ liniștea, sănătatea sau viața personală a proprietarului. De exemplu, infiltrațiile repetate care provoacă stres prelungit, nopți nedormite sau afectează condițiile de locuit pot justifica o astfel de cerere. Acordarea despăgubirilor morale nu este automată, fiind necesară dovedirea prejudiciului și a legăturii acestuia cu fapta vecinului.”, a conchis avocatul Bogdan Buneci