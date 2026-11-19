Într-o situație de urgență, alimentarea cu apă sau electricitate poate fi întreruptă, iar accesul la magazine poate deveni dificil. O rezervă de apă potabilă, alimente neperisabile și medicamente ajută familia să își acopere nevoile de bază în primele zile, până la reluarea serviciilor sau la sosirea ajutorului.

Potrivit Administrației pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA), în timpul unei pene de curent, frigiderul păstrează alimentele reci aproximativ patru ore dacă ușa rămâne închisă. În aceleași condiții, un congelator plin își menține temperatura aproximativ 48 de ore, iar unul pe jumătate plin, circa 24 de ore.

De ce este important să ai provizii pentru cel puțin 72 de ore

Strategia Uniunii Europene de pregătire pentru situații de criză prevede elaborarea unor orientări care să ajute populația să se descurce pe cont propriu timp de cel puțin 72 de ore. Acest interval oferă gospodăriilor un reper pentru a stabili cantitățile pe care să le păstreze la îndemână.

În funcție de natura evenimentului, pot fi necesare provizii pentru mai multe zile. În cazul inundațiilor, de exemplu, biroul regional al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) recomandă resurse pentru trei până la cinci zile, dacă oamenii pot rămâne în siguranță acasă.

Ce alimente să ai în casă pentru situații de urgență

Rezerva ar trebui să cuprindă în primul rând produse care se păstrează la temperatura camerei și pot fi consumate direct. Conservele de pește, carne, legume, fasole sau fructe sunt practice atunci când gătitul devine dificil. Cantitatea se stabilește în funcție de numărul persoanelor din gospodărie și de perioada pentru care se face aprovizionarea.

Nucile, fructele uscate, biscuiții și batoanele cu cereale pot completa stocul. În cazul alimentelor deshidratate, instrucțiunile de pe ambalaj arată cât lichid este necesar pentru rehidratare și dacă produsul trebuie gătit. Acest detaliu contează când apa sau posibilitățile de preparare sunt limitate.

Proviziile trebuie să includă și apă. În documentația pentru intervenții umanitare, OMS indică un reper de minimum 15 litri pe persoană pe zi pentru băut, pregătirea hranei și igiena de bază. Volumul se referă la necesarul total care trebuie asigurat populației afectate și poate varia în funcție de condițiile locale.

Provizii pentru copii, persoane cu nevoi speciale și animale de companie

Stocul se adaptează în funcție de vârsta și alimentația celor din gospodărie. Pentru bebeluși, poate include formulă de lapte, dacă este folosită în mod obișnuit, și hrană potrivită vârstei. Pentru vârstnici și membrii familiei care urmează un regim alimentar se păstrează produsele pe care le consumă în mod curent.

Pentru animalele de companie se pregătesc hrană și apă pentru primele zile, precum și medicamentele prescrise, dacă urmează un tratament.

Ce obiecte să incluzi în trusa de urgență

Pe lângă apă și alimente, trusa ar trebui să cuprindă obiecte utile dacă se întrerupe curentul, comunicațiile sunt afectate sau locuința trebuie evacuată.

Copiile actelor de identitate, documentele medicale, polițele de asigurare și numerele de telefon importante pot fi păstrate împreună, într-un plic impermeabil. O sumă în numerar poate acoperi cumpărăturile de bază dacă bancomatele sau terminalele de plată cu cardul sunt indisponibile.

O lanternă și un set suplimentar de baterii asigură iluminatul în timpul unei pene de curent. Un radio cu alimentare proprie permite recepționarea anunțurilor oficiale dacă internetul sau rețelele mobile sunt afectate, iar un acumulator extern încărcat prelungește autonomia telefonului.

Din trusă ar trebui să facă parte și materialele de prim ajutor, alături de medicamentele utilizate în mod obișnuit de membrii familiei.

Tratamentele se păstrează în condițiile indicate pe ambalaj. Pentru igienă, pot fi adăugate săpun, dezinfectant pentru mâini, hârtie igienică, șervețele umede, produse menstruale, scutece și saci pentru deșeuri.

În funcție de anotimp, echipamentul poate fi completat cu haine de schimb, încălțăminte rezistentă, pături sau saci de dormit. Acestea sunt utile mai ales dacă locuința rămâne fără încălzire ori dacă familia trebuie să plece temporar.

Cum se verifică și se reînnoiesc proviziile

O dată la șase luni, de exemplu, se pot verifica termenele înscrise pe ambalajele alimentelor, apei îmbuteliate și medicamentelor, precum și starea bateriilor. Produsele alimentare care se apropie de data expirării pot fi consumate înainte de termen și înlocuite la următoarele cumpărături.

Rezerva din locuință acoperă nevoile gospodăriei în primele zile ale unei crize, dacă familia poate rămâne acasă. Rucsacul de urgență se ține la îndemână și cuprinde strictul necesar pentru o plecare rapidă în caz de evacuare.

Editor : M.C.