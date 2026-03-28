Ce răspunde ministrul Sănătății, întrebat dacă a dat sau a luat vreodată șpagă cât a fost medic

spaga spital doctor romania lei
Pacient care plătește pentru servicii medicale cu lei. Foto: Getty Images

Alexandru Rogobete a recunoscut că şpaga în spitale rămâne prezentă în sistemul medical, deşi fenomenul s-a redus considerabil faţă de acum 10 ani. „Îmi scriu pacienţi, îmi scriu aparţinători, îmi scriu colegi care sunt revoltaţi de alţii, care fac asta, şi că sunt toţi băgaţi în aceeaşi oală”, a explicat ministrul Sănătății, care a adăugat că personal nu a dat şi nu a primit niciodată bani necuveniţi.

Întrebat, sâmbătă la Prima TV, dacă a dat vreodată şpagă, Rogobete a răspuns: „Eu? Nu. N-am prea ajuns pe la medic”.

„Am ajuns de câteva ori şi atunci în situaţie de urgenţă. Dar nu, nu am dat, şi în puţina perioadă în care am fost medic, nu am luat, ca să fie foarte clară o treabă”, a completat el.

Referitor la șpaga în spitale, Alexandru Rogobete a adăugat că „este un fenomen şi nu-l voi ascunde”.

„Fenomenul s-a redus mult, dar nu a dispărut. Încă există, dar s-a redus mult. Dacă stăm să comparăm cu acum 10 ani de zile, fenomenul este mult mai jos. Dar eu fac apel la instituţiile statului responsabile de monitorizarea şi controlul acestor fenomene să se alăture Ministerului Sănătăţii şi să ne ajute să reducem fenomenul şi mai mult”, a completat acesta.

Top Citite
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
2
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
3
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
4
Ucrainenii au reușit să arunce în aer cea mai mare fabrică de îngrășăminte fosfatice din...
Kash Patel la sedinta de confirmare in functia de sef al fbi
5
Hackeri cu legături cu Iranul au spart adresa de e-mail a șefului FBI și au publicat...
Surprins cu tricoul Turciei pe sub cel al României, Victor Ponta a reacționat rapid
Digi Sport
Surprins cu tricoul Turciei pe sub cel al României, Victor Ponta a reacționat rapid
Te-ar putea interesa și:
Ministrul Sănătăţii: Nu recomand stocuri de medicamente acasă. Momentan nu suntem într-o criză
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Pacienții ar putea primi diagnosticul la distanță după analize imagistice. Rogobete: „Schimbăm modul în care funcționează telemedicina”
rogobete 4
Ministerul Sănătății înființează grup de monitorizare a medicamentelor. Rogobete: „Nu vorbim despre o criză, dar reacția târzie costă”
Malaria blood test, conceptual image
Trei cazuri suspecte de malarie la copii, după o călătorie în Africa. Anunțul ministrului Sănătății
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Bugetul pentru medicamentele compensate crește cu 400 de milioane de lei. Rogobete: „Tratamentul nu este un privilegiu”
Recomandările redacţiei
kaja kallas la o reuniune
„Când vă veţi pierde răbdarea?”. Kaja Kallas, răbufnire la adresa lui...
pompe carburanti
Carburanții s-au scumpit la pompă pentru a 17-a oară de când a...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această...
donald trump
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic...
Ultimele știri
Vreme severă la munte: ANM a emis Cod galben și portocaliu. Rafale de până la 120 km/h și vizibilitate sub 50 m
Ucraina și Emiratele Arabe Unite colaborează în domeniul apărării, a anunțat Zelenski
UE și SUA, discuție „extrem de pozitivă” despre taxele vamale şi mineralele rare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Fanatik.ro
Cum arăta lumea în 1998, anul ultimului Campionat Mondial la care a participat România
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Schimbare importantă pentru afacerea care i-a adus 400 de milioane de euro lui Ion Țiriac. Toți vor fi...
Adevărul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia...
Playtech
Adio, buletin de plastic. Actele se mută pe telefon și ajung și în România
Digi FM
I-au văzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FRF a luat decizia, la 24 de ore după ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Dezvăluiri despre ultimii ani din viața lui Nicholas Brendon. Avea probleme grave de sănătate, care i-au...
Adevarul
Adevărul despre ieftinirea carburanților: de ce scăderea accizei este evitată, deși este singura măsură cu...
Newsweek
Vin banii în plus la pensie de la Mica recalculare: „Am primit 50 de lei. Eu - 300 lei”. Cum poți pierde bani?
Digi FM
Dieta draconică urmată de Jo. Cum a slăbit 15 kilograme și de ce nu recomandă nimănui metoda: „M-am chinuit”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”