Ce răspunde ministrul Sănătății, întrebat dacă a dat sau a luat vreodată șpagă cât a fost medic

Alexandru Rogobete a recunoscut că şpaga în spitale rămâne prezentă în sistemul medical, deşi fenomenul s-a redus considerabil faţă de acum 10 ani. „Îmi scriu pacienţi, îmi scriu aparţinători, îmi scriu colegi care sunt revoltaţi de alţii, care fac asta, şi că sunt toţi băgaţi în aceeaşi oală”, a explicat ministrul Sănătății, care a adăugat că personal nu a dat şi nu a primit niciodată bani necuveniţi.

Întrebat, sâmbătă la Prima TV, dacă a dat vreodată şpagă, Rogobete a răspuns: „Eu? Nu. N-am prea ajuns pe la medic”.

„Am ajuns de câteva ori şi atunci în situaţie de urgenţă. Dar nu, nu am dat, şi în puţina perioadă în care am fost medic, nu am luat, ca să fie foarte clară o treabă”, a completat el.

Referitor la șpaga în spitale, Alexandru Rogobete a adăugat că „este un fenomen şi nu-l voi ascunde”.

„Fenomenul s-a redus mult, dar nu a dispărut. Încă există, dar s-a redus mult. Dacă stăm să comparăm cu acum 10 ani de zile, fenomenul este mult mai jos. Dar eu fac apel la instituţiile statului responsabile de monitorizarea şi controlul acestor fenomene să se alăture Ministerului Sănătăţii şi să ne ajute să reducem fenomenul şi mai mult”, a completat acesta.

Editor : Ana Petrescu