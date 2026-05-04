Sociologul și antropologul Alexandru Dincovici a declarat, luni, la Digi24, că manifestațiile de susținere pentru premierul Ilie Bolojan sunt îndreptate de fapt mai ales împotriva unui partid, în cazul acesta PSD și a moțiunii de cenzură depuse împreună cu AUR. El argumentează că probabil majoritatea manifestanților prezenți la București și Oradea nu au fost afectați direct de măsurile Guvernului, dar că susțin „curățenia în companiile de stat și în tot aparatul administrativ”.

„Aceste manifestații pot fi citite în aceeași cheie în care au mai fost manifestații precedente, care au fost anti alt partid, anti-PSD, anti-moțiune. Avem într-adevăr o susținere a premierului aici, dar susținerea aceasta aș zice că e mai degrabă inteligibilă pe fondul unei polarizări excesive în societate, care scindează, mai ales că PSD s-a apropiat de AUR la această moțiune de cenzură. Din nou vedem de fapt aceeași polarizare care are efecte la nivel național.

Evident că există și un curent de susținere a premierului, care este explicit. Dar e suprapus cumva, sau cel puțin o parte din oamenii care îl susțin, cu populația aceea care e mai degrabă foarte anti-ceva, anti tabăra opusă.

E greu de crezut că multă lume care a ieșit în stradă acum face parte din oamenii care nu au beneficiat cumva de pe urma măsurilor luate de premier, pentru că a început cu niște măsuri extrem de nepopulare și există un val foarte mare de nemulțumire vizavi de toate măsurile cu impact social pe care le-a luat, de la tăierile din Educație, de pe vremea ministrului David, la tăierile de indemnizație, acum mai sunt discuții despre alocații. Nu e un premier popular, nu a luat măsuri populare. S-ar putea să nu vedem o susținere masivă aici.

Pe de altă parte, a început să facă și alte lucruri pe care le-a promis și care erau necesare, această curățenie în companiile de stat și în tot aparatul administrativ. Deci există clar susținere datorită unor măsuri, dar e și o mișcare anti.

E foarte greu să vorbesc despre ce se va întâmpla mâine, pentru că în general cred că e o foarte mare necunoscută pentru absolut toată lumea ce se poate întâmpla”, a explicat Alex Dincovici.

