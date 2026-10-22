Ce români pot primi un sejur gratuit prin Casa de Pensii. Condițiile pentru 16 zile în stațiune cu cazare și tratament incluse

Pensionarii și persoanele asigurate în sistemul public de pensii pot beneficia de sejururi de tratament balnear prin Casa Națională de Pensii Publice, cu servicii de cazare, masă și proceduri medicale. Pentru anumite categorii, costurile sunt acoperite integral, în timp ce ceilalți solicitanți achită o contribuție calculată potrivit veniturilor și statutului lor. Acordarea unui loc depinde de punctajul obținut, de opțiunile înscrise în cerere și de disponibilitatea din fiecare serie.

Gratuitatea se acordă categoriilor prevăzute de lege, iar ceilalți beneficiari achită o contribuție stabilită în funcție de venituri și de statutul lor. Locurile sunt repartizate pe baza cererilor, potrivit criteriilor anuale și în limita fondurilor disponibile.

Ce includ biletele de tratament balnear oferite prin Casa de Pensii

Programul administrat de CNPP asigură accesul la tratament în unitățile proprii ale instituției și, în completare, în alte centre de profil cu care sunt încheiate contracte. Cheltuielile sunt suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, integral pentru beneficiarii gratuității sau parțial pentru cei care participă la costuri.

Un sejur durează 16 zile și cuprinde 12 zile de tratament. Locurile sunt distribuite caselor teritoriale de pensii, în limita fondurilor aprobate și a serviciilor contractate. Depunerea unei solicitări nu garantează, așadar, obținerea unui bilet în stațiunea sau în perioada dorită.

(Potrivit Casei Județene de Pensii Sălaj, biletul asigură un sejur de 16 zile, cu cazare și trei mese pe zi, perioadă în care sunt incluse 12 zile de tratament balnear.)

Cine beneficiază gratuit de tratament balnear

Calitatea de pensionar nu aduce automat scutirea de plată. Legea nr. 360/2023 prevede gratuitatea pentru pensionarii de invaliditate care urmează tratamentul în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale.

„Persoanele cărora li se recomandă program de recuperare, de către medicul de expertiză al asigurărilor sociale, trebuie să prezinte dovada documentelor pentru a primi bilet de tratament gratuit.”, a explicat pentru Digi24.ro Jaqueline Captarencu, consilier în cadrul Casei de Pensii a Municipiului București.

De această facilitate pot beneficia și persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin legi speciale. Sunt incluse persoanele îndreptățite potrivit Decretului-lege nr. 118/1990 precum: persecuții politice, deportare și prizonierat, inclusiv luptătorii în rezistența anticomunistă, a căror calitate este stabilită conform legii. Gratuitatea se aplică și beneficiarilor privind persecuțiile din motive etnice (O.G nr. 105/1999)

Gratuitatea este prevăzută, în condițiile actelor normative aplicabile, și pentru veteranii, invalizii și văduvele de război (Legea nr. 44/1994), pentru beneficiarii pensiilor I.O.V.R. - invalizii de război, marii mutilați, văduvele de război, copiii celor morți sau dispăruți în război și accidentații de război (Legea nr. 49/1999), precum și pentru persoanele adulte cu handicap, potrivit Legii nr. 448/2006.

Reglementări distincte privesc persoanele asigurate pentru accidente de muncă și boli profesionale, care îndeplinesc cerințele medicale stabilite de lege. Sunt vizați și salariații care lucrează în zonele I și II de expunere la radiații, în activitățile legate de minereul de uraniu și de conservarea sau închiderea perimetrelor miniere.

Soțul sau soția unui asigurat ori pensionar, care nu este el însuși asigurat sau pensionar, poate primi bilet doar cu plata integrală. Numărul biletelor acordate gratuit beneficiarilor legilor speciale cu caracter reparatoriu nu poate depăși 15% din totalul biletelor contractate la nivel național.

Cât plătesc pensionarii și persoanele asigurate

Pentru pensionarii care nu beneficiază de gratuitate, contribuția se stabilește în funcție de drepturile de pensie, fără să depășească prețul integral al biletului.

„Biletele de tratament balnear sunt finanțate din bugetul asigurărilor sociale, iar pensionarii plătesc 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, dar nu mai mult de costul integral al biletului. Costul integral al unui sejur de 16 zile este în funcție de categoria de stele a locației.”, a precizat Jaqueline Captarencu

Criteriile pentru 2026 iau în calcul pensia brută din luna anterioară celei în care se eliberează biletul. În cazul pensionarilor care au și calitatea de asigurat, contribuția este de 50% din totalul veniturilor, adică pensia și venitul brut din care s-a calculat contribuția de asigurări sociale. Din cuantumul pensiei sunt excluse, printre altele, indemnizația de însoțitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I și sumele acordate ca drepturi restante.

Pentru asigurați, regula generală este plata a 50% din prețul biletului dacă venitul luat în calcul nu depășește câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Peste acest nivel se achită prețul integral.

În 2026, pragul este de 9.192 de lei, conform CNPP. Venitul se verifică în baza de date a asiguraților, pe baza ultimei declarații depuse cu cel mult 90 de zile înainte de eliberarea biletului. Contribuția achitată este finală și nu se recalculează în anul următor.

Tarifele diferă în funcție de stațiune (Listă stațiuni 2026) și de unitatea de cazare. Lista prețurilor integrale pentru anul în curs este publicată pe site-ul CNPP.

Unde se depune cererea și când trebuie făcută solicitarea

Pensionarii se adresează casei teritoriale în evidența căreia se află, iar asigurații, celei competente pentru domiciliul sau reședința lor. Solicitarea se completează pe formularul aprobat de CNPP și poate fi depusă personal ori transmisă prin poștă, e-mail sau serviciile electronice ale instituției.

Formularul permite alegerea a cel mult trei stațiuni. Pentru repartizare sunt luate în considerare opțiunile solicitantului, în ordinea înscrisă în cerere. Potrivit criteriilor pentru 2026, cererea trebuie depusă cu cel puțin 30 de zile înaintea primei luni din perioada pentru care este solicitat biletul. Biletele rămase nevândute după alocarea automată pot fi valorificate până la începerea sejurului.

Vezi model de: Cerere pentru acordare bilet de tratament

Cum se calculează punctajul și cine are prioritate

Pentru pensionarii care achită o contribuție, evaluarea ține cont de biletele primite în ultimii doi ani, de categoria de pensie și de totalul brut al drepturilor încasate. În cazul asiguraților, sunt relevante biletele primite în ultimii doi ani și nivelul venitului brut lunar pentru care s-a datorat contribuția de asigurări sociale.

Fiecare criteriu are un punctaj propriu. Rezultatul cererii se obține prin însumarea valorilor acordate și împărțirea la numărul criteriilor aplicabile categoriei respective. Repartizarea se face în ordine descrescătoare, în limita locurilor disponibile.

Dacă mai mulți solicitanți au același rezultat, departajarea începe cu punctajul aferent biletelor de care au beneficiat în ultimii doi ani. Urmează venitul, în ordine crescătoare, apoi numărul de înregistrare, cu prioritate pentru cererea cu numărul mai mic.

„Fiecare solicitant depune o cerere pentru obținerea unui bilet de tratament, iar după procesul de alocare, realizat automat în sistem, rezultatele sunt publicate pe site-ul ( Anunț bilete de tratament-2026) și la sediul Casei de Pensii. Acolo, fiecare persoană poate verifica punctajul obținut și stațiunea repartizată dintre cele trei opțiuni bifate în cerere.”, a mai explicat consilierul Casei de Pensii a Municipiului București

Nu toate locurile intră în punctaj. Fiecare casă teritorială de pensii păstrează o rezervă de 3% din biletele primite, destinată cazurilor medicale grave, cazurilor sociale deosebite și altor situații care necesită tratament de urgență. Restul biletelor se alocă pe serii, stațiuni și unități de tratament.

Ce acte sunt necesare pentru ridicarea biletului

Înscrierea se face prin cererea-tip. Restul documentelor se prezintă la eliberarea biletului și diferă în funcție de categoria solicitantului. Pentru toate categoriile este necesar biletul de trimitere emis de medicul de familie ori de specialist.

Trimiterea este un formular cu regim special pentru serviciile medicale de recuperare. Se prezintă în copie, împreună cu originalul, la eliberarea biletului.

Pensionarii sistemului public nu trebuie să facă dovada pensiei, pe care instituția o verifică în propriile evidențe. Cei care primesc și pensii din alte sisteme prezintă documentul de plată al acestora și o declarație pe propria răspundere.

Asigurații prezintă o adeverință de la angajator sau de la plătitorul de venit care atestă calitatea de asigurat la data eliberării biletului. Șomerii prezintă documentul de plată al indemnizației.

Persoanele care solicită gratuitate prezintă și actele corespunzătoare dreptului invocat. Pensionarii de invaliditate depun programul de recuperare, iar persoanele adulte cu handicap, certificatul valabil la data eliberării biletului. Programul individual de reabilitare și integrare socială este cerut doar celor care pot fi reîncadrate în grad de handicap.

Biletul se eliberează după legitimarea persoanei care îl ridică. Beneficiarii trebuie să urmărească termenul comunicat pentru ridicare, deoarece locurile rămase nevalorificate pot fi redistribuite altor solicitanți. Aceleiași persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear într-un an calendaristic, indiferent dacă este gratuit sau presupune plata unei contribuții. Excepția este situația în care biletul repartizat nu a fost ridicat. Atunci solicitantul poate primi altul doar din locurile nevalorificate.

Editor : C.S.