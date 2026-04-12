Live TV

Ce rugăciune se spune de Paște: Semnificația versurilor rostite de Învierea Domnului 2026

Data publicării:
Ce rugăciune se rostește în ziua de Paște. Foto Getty Images
Din articol
Semnificația rugăciunilor rostite în zilele de sărbătoare Cea mai rostită rugăciune în ziua de Paște 2026

Ziua de Paște, cea mai importantă sărbătoare a calendarului ortodox, marchează momentul esențial al credinței creștine - Învierea lui Iisus Hristos. Dincolo de caracterul festiv, acest eveniment are o încărcătură spirituală profundă, oferind prilejul unor momente de liniște, reflecție și reconectare cu valorile credinței. În această perioadă, rugăciunea, rostită cu sinceritate și completată de participarea la slujbele religioase, capătă o semnificație aparte. Ea devine un mijloc de întărire interioară, de comuniune și de redescoperire a unui sentiment autentic de apartenență spirituală.

În ziua praznicului Învierii Domnului, pe întreaga durată a Săptămânii Luminate, precum și la Odovania Paștilor - celebrată în miercurea de dinaintea Înălțării Domnului - rugăciunile obișnuite de dimineață și de seară sunt înlocuite de rostirea Ceasurilor, conform unei rânduieli liturgice bine stabilite.

Semnificația rugăciunilor rostite în zilele de sărbătoare

„Rugăciunile rostite în zilele de sărbătoare au o influență profundă asupra celor care le înalță, reprezentând momente privilegiate de apropiere de divinitate. Credincioșii au astfel oportunitatea de a reflecta asupra propriei vieți, de a-și exprima mulțumirea pentru darurile primite, de a cere îndrumare și de a învăța să ierte, redescoperind astfel echilibrul și armonia interioară. Totodată, practica constantă a rugăciunii contribuie la consolidarea rezilienței în fața dificultăților, cultivă sentimentul de recunoștință și oferă claritate în procesul de luare a deciziilor.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Cea mai rostită rugăciune în ziua de Paște 2026

„Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin. Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.(de trei ori)

Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim, numele Tău numim. Veniţi, toţi credincioşii, să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin Cruce, bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm.

Învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat. (de trei ori)

Ipacoi, glasul al 4-lea:

Venind mai înainte de zori cele ce au fost cu Maria şi găsind piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger: Pentru ce-L căutaţi printre morţi, ca pe un om, pe Cel ce este întru lumina cea pururea fiitoare? Vedeţi giulgiurile cele de îngropare! Alergaţi şi vestiți lumii că S-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce mântuieşte neamul omenesc.

Condacul, Glasul al 8-lea

De Te-ai şi pogorât în mormânt, Cela ce eşti fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit şi ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mironosiţe: Bucuraţi-vă! și Apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cel Ce dai celor căzuţi ridicare.

Troparele despre mormânt, Rai și Maica Domnului

În mormânt cu trupul, în iad cu Sufletul, ca un Dumnezeu, în Rai cu tâlharul şi pe scaun ai fost, Hristoase, cu Tatăl şi cu Duhul, toate umplându-le, Cel ce eşti necuprins. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un purtător de viaţă, ca un mai înfrumuseţător decât raiul, cu adevărat şi mai luminat decât orice cămară împărătească s-a arătat, Hristoase, mormântul Tău, Izvorul Învierii noastre. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti locaş sfinţit dumnezeiesc al Celui Preaînalt, bucură-te! Că prin tine s-a dat bucuria, Născătoare de Dumnezeu, celor ce strigă: Binecuvântată eşti tu între femei, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, Stăpână. Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin. Hristos a Înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le.” (de trei ori)

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pedro sanchez
1
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
avion f-16 al poloniei
2
Avioane F-16 poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
3
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze...
benjamin netanyahu pedro sanchez
4
Netanyahu acuză Spania de „ostilitate” și o exclude din mecanismul de supraveghere a...
European Council Summit In Brussels, Belgium - 19 Mar 2026
5
Viktor Orban a avut parte de un „moment Ceaușescu” la propriul miting electoral...
Adrian Ilie și-a aflat pedeapsa instant, după ce a fost prins băut la volan a doua oară în 3 ani!
Digi Sport
Adrian Ilie și-a aflat pedeapsa instant, după ce a fost prins băut la volan a doua oară în 3 ani!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Paște 2026. Foto Getty Images
Ce nu este bine să faci în prima zi de Paște. Preotul explică obiceiurile pe care mulți români nu le respectă
Tradiții și obiceiuri de Paște 2026. Foto Getty Images
Obiceiuri și tradiții în ziua de Paște 2026, explicate de preot. Care este ritualul central al sărbătorii
lumina de paste
Slujba de Înviere, în direct la Digi24. Transmisiuni de la ceremoniile religioase din București și din țară
Ce alimente se împart în prima zi de Paște 2026. Foto Getty Images
Ce alimente se împart în prima zi de Paște. Produsele care nu trebuie să lipsească din pachetele de pomană și de pe masa de Înviere
Ce semnifică Lumina Sfântă. Inquam Foto Cornel Putan
Ce semnifică Lumina Sfântă din noaptea de Înviere. Ce trebuie să știe credincioșii dacă se stinge lumânarea în drum spre casă
Recomandările redacţiei
liban - atacuri israeliene
Război în Orientul Mijlociu, ziua 44. „Nu am ajuns la un acord”...
viktor orban peter magyar
Alegeri Ungaria 2026. După 16 ani, Viktor Orban și partidul său...
lansarea unei rachete spațiale Angara din cosmodromul Plesețk
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să...
Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images
Ucrainenii și rușii au îndoieli că armistițiul de Paște, de 32 de...
Ultimele știri
Incendiu violent la o mănăstire din Vâlcea. Intervin pompieri din trei județe
Mesaje și felicitări de Paște 2026. Urări pentru familie și prieteni de Învierea Domnului
Cum s-au năruit planurile mărețe ale prințului moștenitor al Arabiei Saudite din cauza războiului din Iran. „Totul a rămas în aer”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Heather Locklear și Lorenzo Lamas, cel mai nou cuplu de la Hollywood. Actorul din "Renegatul" a fost însurat...
Cancan
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Fanatik.ro
Cum a pierdut, de fapt, Rapid campionatul în ultima etapă. Adevărul despre meciul de la Craiova, din 1998
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce urmează, de fapt, pentru Răzvan Lucescu după decesul tatălui său! A impresionat întreaga Românie prin...
Adevărul
Explozie pe piața imobiliară din Europa: Ungaria urcă peste 20% la prețul locuințelor, România - peste media...
Playtech
Cine poate primi pensie de invaliditate în 2026 și cum se calculează suma
Digi FM
Ce este Lumina de Înviere și ce trebuie să faci cu ea. Semnificații, tradiții și credințe populare
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vali Moraru, după imaginea cu Mircea Lucescu afișată la FCSB - Oțelul: "Rușinea din fotbalul românesc"
Pro FM
Kim Kardashian din muzică. Bebe Rexha, într-o rochie ciocolatie din piele atât de mulată încât abia putea...
Film Now
„Blestemul” rolului Iisus. Un actor a fost lovit de fulger. Ce s-a întâmplat cu ceilalți
Adevarul
Care este „cea mai plictisitoare țară” din Europa, potrivit turiștilor. „Nu e nimic în neregulă cu ea, dar...
Newsweek
Veste proastă de Paște de la BNR. Șanse aproape zero ca pensiile să se indexeze. Pensionarii pierd 300 lei
Digi FM
Ce este Lumina de Înviere și ce trebuie să faci cu ea. Semnificații, tradiții și credințe populare
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Tom Hardy, la bustul gol pe plaja din Barbados, alături de soție. Burtă în loc de pătrățele pe abdomen și o...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...