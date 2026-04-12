Ce rugăciune se spune de Paște: Semnificația versurilor rostite de Învierea Domnului 2026

Ziua de Paște, cea mai importantă sărbătoare a calendarului ortodox, marchează momentul esențial al credinței creștine - Învierea lui Iisus Hristos. Dincolo de caracterul festiv, acest eveniment are o încărcătură spirituală profundă, oferind prilejul unor momente de liniște, reflecție și reconectare cu valorile credinței. În această perioadă, rugăciunea, rostită cu sinceritate și completată de participarea la slujbele religioase, capătă o semnificație aparte. Ea devine un mijloc de întărire interioară, de comuniune și de redescoperire a unui sentiment autentic de apartenență spirituală.

În ziua praznicului Învierii Domnului, pe întreaga durată a Săptămânii Luminate, precum și la Odovania Paștilor - celebrată în miercurea de dinaintea Înălțării Domnului - rugăciunile obișnuite de dimineață și de seară sunt înlocuite de rostirea Ceasurilor, conform unei rânduieli liturgice bine stabilite.

Semnificația rugăciunilor rostite în zilele de sărbătoare

„Rugăciunile rostite în zilele de sărbătoare au o influență profundă asupra celor care le înalță, reprezentând momente privilegiate de apropiere de divinitate. Credincioșii au astfel oportunitatea de a reflecta asupra propriei vieți, de a-și exprima mulțumirea pentru darurile primite, de a cere îndrumare și de a învăța să ierte, redescoperind astfel echilibrul și armonia interioară. Totodată, practica constantă a rugăciunii contribuie la consolidarea rezilienței în fața dificultăților, cultivă sentimentul de recunoștință și oferă claritate în procesul de luare a deciziilor.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Cea mai rostită rugăciune în ziua de Paște 2026

„Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin. Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.(de trei ori)

Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim, numele Tău numim. Veniţi, toţi credincioşii, să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin Cruce, bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm.

Învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat. (de trei ori)

Ipacoi, glasul al 4-lea:

Venind mai înainte de zori cele ce au fost cu Maria şi găsind piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger: Pentru ce-L căutaţi printre morţi, ca pe un om, pe Cel ce este întru lumina cea pururea fiitoare? Vedeţi giulgiurile cele de îngropare! Alergaţi şi vestiți lumii că S-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce mântuieşte neamul omenesc.

Condacul, Glasul al 8-lea

De Te-ai şi pogorât în mormânt, Cela ce eşti fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit şi ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mironosiţe: Bucuraţi-vă! și Apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cel Ce dai celor căzuţi ridicare.

Troparele despre mormânt, Rai și Maica Domnului

În mormânt cu trupul, în iad cu Sufletul, ca un Dumnezeu, în Rai cu tâlharul şi pe scaun ai fost, Hristoase, cu Tatăl şi cu Duhul, toate umplându-le, Cel ce eşti necuprins. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un purtător de viaţă, ca un mai înfrumuseţător decât raiul, cu adevărat şi mai luminat decât orice cămară împărătească s-a arătat, Hristoase, mormântul Tău, Izvorul Învierii noastre. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti locaş sfinţit dumnezeiesc al Celui Preaînalt, bucură-te! Că prin tine s-a dat bucuria, Născătoare de Dumnezeu, celor ce strigă: Binecuvântată eşti tu între femei, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, Stăpână. Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin. Hristos a Înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le.” (de trei ori)

