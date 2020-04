Ce s-a întâmplat cu David, tânărul șomer rămas fără mâncare, și cu medicul alungat din apartament. Cum au reacționat oamenii

Vremurile grele unesc oamenii cu suflet mare. Impresionaţi de povestea lui David Pop, tânărul care a rămas fără serviciu şi fără mâncare, mai mulţi telespectatori Digi24 s-au oferit să ajute. Unii cu alimente, unii cu bani, unii cu oferte de angajare. La fel, povestea medicului care a fost alungat de proprietarul locuinţei în care stătea cu chirie a marcat zeci de persoane. Toţi au venit cu mesaje de încurajare şi au oferit spaţii de cazare pentru această perioadă.

„E plin, plin cu aer. E doar un borcan cu ardei iuți, deschis” - asta spunea în urmă cu câteva zile David Pop, arătându-i reporterului Digi24 frigiderul gol.

Tânărul a rămas fără serviciu în urmă cu trei săptămâni. Nu are familie şi nu a reuşit să găsească niciun alt loc de muncă. A ajuns să nu mai aibă ce să mănânce.

„Am fost anunțați de pe o zi pe alta că se sistează lucrurile, că se închide sala și practic rămânem fără muncă. Nu ar fi fost prima dată când rămân fără muncă, dar fiind situația dată, unde să te miști și ce să faci? Cu facturile sunt în urmă rău, și legat de chirie... pentru că dintr-un salariu de undeva, 2 mii și de lei, ce să pui deoparte? S-a dus! De trei zile... (beau) apă și să întinzi mâna nu e ok, dar cred că ajungem acolo cât de curând”, mărturisea bărbatul.

Mai mulţi telespectatori au fost impresionaţi de povestea lui şi i-au sărit în ajutor.

L-am vizitat din nou pe David.

„Să vă arăt frigiderul! E diferență, nu?”. Tânărul ne-a arătat din nou frigiderul, care acum e plin.

„M-a sunat un băiat, Rareș, în seara aia mi-a zis că vreau să te cunosc și vreau să îți aduc ceva. A intrat omul cu ce avea în frigider. A fost cineva din Germania, m-a sunat o doamnă, Anca Pop. Cu bănuții de la ea și cu cei din Anglia, am strâns banii de chirie, sunt 200 și un pic de euro. A fost și un domn, Necula, a venit cu tot ce a avut în frigider. M-a frapat, de la periuță de dinți, pastă de dinți, hârtie igienică...La mine lucrurile s-au schimbat radical!” - ne-a povestit încântat David Pop.

Rareş Almaş spune că nu a mai făcut astfel de gesturi până acum. Situaţia lui David l-a făcut să acționeze instantaneu.

„La mine merge Digi24 toată ziua și când am ridicat ochii din laptop și am ascultat știrea, am fost într-o stare mică de șoc. Am zis că nu are cum, nu se poate întâmpla așa ceva. N-ai cum, la vârsta lui, cu dorința lui de muncă, să te zbați să vrei să faci ceva și totuși să stai în casă și să mori de foame.

I-am transferat niște bănuți, în aceeași zi mi-am făcut o declarație, m-am dus până la el acasă, i-am dus niște chestii de mâncare, tot ce mai aveam prin casă și am reușit să vorbesc acum cu niște prieteni, slavă Domnului, am părinți care lucrează. Ieri i-am trimis CV-ul în două părți”, povestește Rareș Almaș.

Radu Popovici locuieşte de 19 ani în Regatul Unit. Îndată ce a aflat de povestea lui David, l-a sunat și i-a oferit și el ajutorul.

„Suntem într-o perioadă care nu e prea frumoasă, nu este de muncă. Am văzut știrea alaltăieri, am înțeles că David a lucrat, dar și-a pierdut locul de muncă. E cam greu să trăiești în ziua de astăzi fără bani. Și mai ales în perioada asta, când se întâmplă ce se întâmplă. Sincer, o să vreau să fac o strângere de fonduri pentru David până de Paști”, ne-a declarat Radu Popovici, un român stabilit în Marea Britanie.

Irina Mihaela este psiholog şi obişnuieşte să ajute vârstnicii şi şomerii din împrejurimile Urziceniului.

„Am aflat printr-un prieten. Eu am o asociație non-profit prin care ajut oamenii fără posibilitate financiară și prietenul acesta m-a rugat să distribui pe pagină cazul. Sunt psiholog și am vrut să îi acord sprijinul meu. Chiar mai devreme vorbeam cu dumnealui și mi-a spus: eu am terminat Teologia, sunt mai mult cu credința și a început să îmi povestească despre viața lui și la un moment dat îmi spune: ia uite, am început să va povestesc, vă faceți bine treaba!”, a povestit psihologul Irina Mihaela.

Sprijin pentru medicul alungat din casă

Povestea lui David nu este singura care i-a mișcat pe oameni. Un medic rezident din București a povestit zilele trecute pentru Digi24 cum a fost dat afară din casă de proprietarul apartamentului în care locuia cu chirie, doar pe motiv că lucra într-un spital și putea aduce virusul acasă.

„Am fost sunată pe 31 martie de proprietar, spunându-mi că ar fi bine să plec, că sunt medic, că lucrez în spital și că a început lupta pentru supraviețuire și că ei îi e teamă că voi aduce virusul. Cu fata ei stăteam. I-am spus că unde lucrez eu nu e niciun caz, m-am testat, nu am nici simptome, nici febră n-am făcut. Apoi, la nici două zile mi-a trimis mesaj și mi-a spus că vrea un răspuns... ceea ce e foarte dificil să găsești un loc, cel puțin în perioada asta. (...) A dat cu clor după mine, prin casă, a dat cu clor, cu pulverizator, pe clanțe. Este inuman ce se întâmplă, efectiv se ia în batjocură medicul. E frustrant, chiar am învățat și învăț mult pentru asta și îmi place ce fac, dar te fac să te simți prost” - povestea tânăra pentru Digi24.

Zeci de telespectatori au fost şocaţi de povestea ei şi au contactat redacţia de ştiri pentru a-i oferi un loc în care să se simtă acasă.

„Noi avem un apartament închiriat pe care nu îl mai folosim, cam peste 8 zile o să fie liber. De unde o să mai aud de persoane care au nevoie o să încerc să îl oferim. E cel mai puțin lucru pe care putem să îl facem pentru medici”, spune Florin Păduraru.

La rândul ei, Cosmina Popa doreşte să îi ofere consultanţă juridică gratuită.

„M-a revoltat foarte mult povestea acestui medic. Pot oferi consultanță juridică doamnei care a fost victima unui astfel de comportament, dar nu numai dânsei, ci și altor medici care se află într-o situație similară. Sunt pentru a promova o acțiune în fața instanței, pentru că astfel de comportamente trebuie să fie sancționate”, spune Cosmina Georgiana Popa, avocat.

O aplicaţie de închiriere de locuinţe încurajează cât mai mulţi proprietari să ajute personalul medical aflat acum în prima linie.

„Derulăm o campanie pentru medici care se intitulează Locuințe pentru medici și avem disponibile zeci de apartamente din București și din țară pe care să le punem la dispoziția lor. Fapta în sine ni se pare de neacceptat, să poți să dai afară un medic doar pentru că lucrează în spital e de groază! Îi încurajez pe toți să adere, să susțină acest proiect, indiferent de orașul în care sunt, pentru că există o nevoie în sensul asta, o panică în rândul medicilor și o dorință de a se proteja”, arată Florin Stoian, fondatorul aplicației.

Între timp, medicul a reuşit să se mute într-o altă locuinţă şi le mulţumeşte tuturor pentru sprijin.

Reporter: Cezara Scutari

Editare web: Luana Păvălucă