Ce s-a întâmplat cu femeia în scaun cu rotile brutalizată de jandarmi

Imaginile cu femeia bruscată de jandarmi au devenit virale după protestul violent de pe 10 august. Iar mometul în care femeia în scaun cu rotile îl apără pe un alt protestar doborât de jandarmi, făcând scut în jurul lui, a devenit un simbol al unității oamenilor, împotriva abuzurilor forțelor de ordine, de vineri seara.

Au fost multe momente tensionate la mitingul din Piaţa Victoriei. Unul dintre ele, surprins în imagini, arată cum doi protestatari - un bărbat şi femeia aflată în scaun cu rotile - sunt îndepărtaţi cu brutalitate de către jandarmi.

Potrivit imaginilor, bărbatul este împins de un scutier, iar femeia aflată în scaun cu rotile de un altul.

Cei doi se ciocnesc, iar scaunul cu rotile loveşte bărbatul. În acel moment femeia coboară de pe scaun și îl îmbrățișează pe bărbat, apărându-l astfel de loviturile jandarmilor. Fotografia cu cei doi a devenit virală.

Femeia s-a prezentat miercuri la spitalul Floreasca acuzând dureri de cap, arsuri la trahee, dar și urme de lovituri.

„În urma gazelor, îmi este foarte rău, am dureri de cap, stări de vomă, după cum se vede nu pot să vorbesc şi mă arde pe trahee plus că sunt arsă în gură, pentru că mi-au dat jet direct în faţă. Le-am spus atunci să nu mai dea cu gaze, că au dat cu gaze, fără să se facă nimic. Eu eram în spatele lor, am văzut tot şi le-am spsu să nu mai dea cu gaze şi mi-au dat direct în faţă. Am fost în seara aceea la spital, pentru că mă simţeam foarte rău şi pe urmă am fost la IML , după cum se vede sunt şi caftită, bătută, uitaţi. Nu mai putem să respirăm, nu ştiu cu ce au dat, vrem să ştim cu ce fel de gaze au dat , în primul rând că ne-au nenorocit, efectele se văd abia după câteva zile”, a declarat miercuri Denisa Chiș, femeia în cărucior cu rotile.

Femeia s-a prezentat de asemenea, luni, la Parchetul Militar.

