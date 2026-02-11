Live TV

Ce sancțiuni riscă șoferii care circulă cu mașina fără ITP valabil. Amenzi de mii de lei și reținerea certificatului de înmatriculare

Data publicării:
Amenzi pentru ITP expirat. Foto Getty Images
Amenzi pentru ITP expirat. Foto Getty Images
Din articol
Amenzi pentru ITP expirat Ce este inspecția tehnică periodică și în ce constă verificarea auto La ce interval se efectuează Inspecția Tehnică Periodică Valoarea amenzilor rutiere în 2026

Inspecția tehnică periodică (ITP) este obligatorie în România și are rolul de a verifica starea generală a vehiculului, de la sistemul de frânare și direcție până la echipamentele de siguranță. Intervalul verificărilor depinde de vechimea automobilului, iar nerespectarea termenelor atrage sancțiuni severe din partea poliției rutiere. Șoferii care circulă cu mașina fără ITP valabil riscă amenzi de până la 8.100 de lei, dar și reținerea certificatului de înmatriculare.

Respectarea inspecției tehnice periodice nu este numai o obligație legală, ci și o măsură esențială pentru siguranța șoferilor și a celorlalți participanți la trafic.

Amenzi pentru ITP expirat

Când Inspecția Tehnică Periodică a unui autovehicul expiră, înmatricularea acestuia este suspendată automat. Prin urmare, șoferii care circulă cu o mașină fără ITP valabil încalcă două reguli de circulație și anume:

  • Conducerea unui autovehicul fără ITP valabil - în acest caz, șoferii pot fi sancționați cu 9 până la 20 de puncte-amendă;
  • Conducerea unei mașini cu înmatriculare suspendată - aici, amenda poate fi de 20 de puncte.

Cele două sancțiuni se cumulază, astfel că amenda totală pentru un șofer care circulând cu ITP expirat poate fi între 1.822,5 lei (9 puncte x 202,5 lei/punct amendă), 4,050 lei (20 de puncte) și 8.100 de lei (40 de puncte). În plus, poliția rutieră poate reține certificatul de înmatriculare sau documentul provizoriu, dacă vehiculul nu are Inspecția Tehnică Periodică valabilă sau dacă aceasta a fost anulată.

Ce este inspecția tehnică periodică și în ce constă verificarea auto

Inspecția Tehnică Periodică (ITP) este obligatorie în România și este reglementată de legislația rutieră în vigoare. Aceasta constă într-o verificare detaliată a autovehiculului, care include sistemul de frânare și direcție, starea iluminării, dar și a echipamentelor de siguranță.

ITP-ul se efectuează exclusiv în centre autorizate de Registrul Auto Român (R.A.R), de către personal calificat. La finalul verificării, proprietarul primește un certificat semnat de stația autorizată, care include informații precum: clasa și numărul de înmatriculare al autovehiculului, kilometrajul total parcurs, rezultatul evaluării tehnice, data și locul inspecției. Certificatul ITP atestă că mașina corespunde standardelor tehnice și poate circula în siguranță pe drumurile publice.

  • Pentru a fi menținute în circulație, vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepția mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, a autovehiculelor cu șenile, a tramvaielor și a vehiculelor cu tracțiune animală, se supun inspecției tehnice periodice, conform legislației în vigoare.

Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de circulație, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum și a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată.

La ce interval se efectuează Inspecția Tehnică Periodică

Frecvența Inspecției Tehnice Periodice depinde de vechimea autovehiculului:

  • Mașinile noi, cu până la 3 ani de la prima înmatriculare, trebuie să efectueze prima inspecție la 3 ani. Următoarele verificări se programează în funcție de data ultimei inspecții;
  • Autovehiculele cu vechime între 3 și 12 ani trebuie să treacă prin ITP la fiecare 2 ani;
  • Mașinile mai vechi de 12 ani trebuie să efectueze ITP o dată pe an.

Valoarea amenzilor rutiere în 2026

De la 1 ianuarie 2025, odată cu majorarea salariului minim pe economie, valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei. În funcție de clasa de sancțiuni, amenda rutieră în 2025 poate avea următoarea valoare:

  • clasa I (2 - 3 puncte-amendă) = 405 lei - 607,5 lei;
  • clasa a II-a (4 - 5 puncte-amendă) = 810 lei - 1012,5 lei;
  • clasa a III-a (6 - 8 puncte-amendă) = 1.215 lei - 1.620 lei;
  • clasa a IV-a (9 - 20 puncte-amendă) = 1.822,5 lei - 4.050 lei;
  • Doar pentru persoane juridice - clasa a V-a (21 - 100 puncte de amendă) = 4.252,5 lei - 20.250 lei.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
4
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
5
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
Digi Sport
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Documentul care arată dacă ai sau nu sancțiuni rutiere. Foto Getty Images
Românii pot obține gratuit istoricul sancțiunilor rutiere. Document disponibil online, inclusiv pentru șoferii fără abateri în trafic
BUCURESTI - FOTBAL - SUPERLIGA - ETAPA 26 - DINAMO - U CRAIOVA - 9 FEB 2026
Jandarmii au aplicat amenzi de peste 30.000 de lei după meciul Dinamo – Universitatea Craiova
ceata trafic
Ceață densă în 16 județe din țară. Poliția avertizează asupra riscului de polei
anpc inchide restaurant pe aeroportul otopeni
Produse expirate și insecte în depozite, descoperite la controale ANPC. Inspectorii au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei
roata la vulcanizare
Drumuri pline de gropi, aglomerație în service-urile auto din toată țara. Cât poate ajunge să coste reparația unei mașini
Recomandările redacţiei
drapel steag spania romania
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa...
Canada Homicides
Atac armat în Canada, la un liceu și o locuință: cel puțin nouă morți...
sofer
Turiștii care ajung în România, ținta țepelor șoferilor de ride...
China arme nucleare
Adevăratul risc după „moartea” tratatului „Noul START” dintre SUA și...
Ultimele știri
Întâlnire decisivă la Casa Albă: Netanyahu și Trump discută miercuri viitorul negocierilor nucleare cu Iranul
Donald Trump, învins de Marele Juriu. Instanța a refuzat acuzarea democraţilor care au cerut ca militarii să refuze ordinele ilegale
Britney Spears a vândut drepturile asupra catalogului său muzical pentru circa 200 de milioane de dolari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Casa în care trăiește Tori Spelling, un adevărat haos. Colega ei de podcast, șocată: „E o problemă serioasă...
Cancan
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului...
Fanatik.ro
Dezvăluiri după 35 de ani despre moartea uluitoare a lui Dan Alban. Giovanni Becali: „Puteam fi și eu acolo...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Surpriză de proporții! Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau acțiunile lui Hagi la Farul. De ce renunță...
Adevărul
O adolescentă de 17 ani, bătută și violată de angajatul tatălui său, a murit mâncată de porci după individul...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
O patinatoare olimpică i-a cerut profesorului o amânare la teme pentru că participa la JO de la Milano...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții! Ce i se pregătește lui Cristiano Bergodi, după scandalul de la Cluj
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Medicamentele aparent banale care afectează capacitatea de a conduce și pot atrage probleme la un control...
Newsweek
Pensii crescute pe bandă rulantă în urma proceselor cu Casa de Pensii pentru anumiți pensionari. Ce au muncit
Digi FM
Rică Răducanu, noi declarații despre viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar: „E boală pe viață, e clar!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Elon Musk visează la primul oraș pe Lună, capabil să se "autodezvolte". Prioritatea SpaceX nu mai e...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert din San Salvador. Reacția artistei i-a surprins pe fani