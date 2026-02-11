Ce sancțiuni riscă șoferii care circulă cu mașina fără ITP valabil. Amenzi de mii de lei și reținerea certificatului de înmatriculare

Inspecția tehnică periodică (ITP) este obligatorie în România și are rolul de a verifica starea generală a vehiculului, de la sistemul de frânare și direcție până la echipamentele de siguranță. Intervalul verificărilor depinde de vechimea automobilului, iar nerespectarea termenelor atrage sancțiuni severe din partea poliției rutiere. Șoferii care circulă cu mașina fără ITP valabil riscă amenzi de până la 8.100 de lei, dar și reținerea certificatului de înmatriculare.

Respectarea inspecției tehnice periodice nu este numai o obligație legală, ci și o măsură esențială pentru siguranța șoferilor și a celorlalți participanți la trafic.

Amenzi pentru ITP expirat

Când Inspecția Tehnică Periodică a unui autovehicul expiră, înmatricularea acestuia este suspendată automat. Prin urmare, șoferii care circulă cu o mașină fără ITP valabil încalcă două reguli de circulație și anume:

Conducerea unui autovehicul fără ITP valabil - în acest caz, șoferii pot fi sancționați cu 9 până la 20 de puncte-amendă;

Conducerea unei mașini cu înmatriculare suspendată - aici, amenda poate fi de 20 de puncte.

Cele două sancțiuni se cumulază, astfel că amenda totală pentru un șofer care circulând cu ITP expirat poate fi între 1.822,5 lei (9 puncte x 202,5 lei/punct amendă), 4,050 lei (20 de puncte) și 8.100 de lei (40 de puncte). În plus, poliția rutieră poate reține certificatul de înmatriculare sau documentul provizoriu, dacă vehiculul nu are Inspecția Tehnică Periodică valabilă sau dacă aceasta a fost anulată.

Ce este inspecția tehnică periodică și în ce constă verificarea auto

Inspecția Tehnică Periodică (ITP) este obligatorie în România și este reglementată de legislația rutieră în vigoare. Aceasta constă într-o verificare detaliată a autovehiculului, care include sistemul de frânare și direcție, starea iluminării, dar și a echipamentelor de siguranță.

ITP-ul se efectuează exclusiv în centre autorizate de Registrul Auto Român (R.A.R), de către personal calificat. La finalul verificării, proprietarul primește un certificat semnat de stația autorizată, care include informații precum: clasa și numărul de înmatriculare al autovehiculului, kilometrajul total parcurs, rezultatul evaluării tehnice, data și locul inspecției. Certificatul ITP atestă că mașina corespunde standardelor tehnice și poate circula în siguranță pe drumurile publice.

Pentru a fi menținute în circulație, vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepția mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, a autovehiculelor cu șenile, a tramvaielor și a vehiculelor cu tracțiune animală, se supun inspecției tehnice periodice, conform legislației în vigoare.

Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de circulație, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum și a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată.

La ce interval se efectuează Inspecția Tehnică Periodică

Frecvența Inspecției Tehnice Periodice depinde de vechimea autovehiculului:

Mașinile noi, cu până la 3 ani de la prima înmatriculare, trebuie să efectueze prima inspecție la 3 ani. Următoarele verificări se programează în funcție de data ultimei inspecții;

Autovehiculele cu vechime între 3 și 12 ani trebuie să treacă prin ITP la fiecare 2 ani;

Mașinile mai vechi de 12 ani trebuie să efectueze ITP o dată pe an.

Valoarea amenzilor rutiere în 2026

De la 1 ianuarie 2025, odată cu majorarea salariului minim pe economie, valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei. În funcție de clasa de sancțiuni, amenda rutieră în 2025 poate avea următoarea valoare:

clasa I (2 - 3 puncte-amendă) = 405 lei - 607,5 lei;

clasa a II-a (4 - 5 puncte-amendă) = 810 lei - 1012,5 lei;

clasa a III-a (6 - 8 puncte-amendă) = 1.215 lei - 1.620 lei;

clasa a IV-a (9 - 20 puncte-amendă) = 1.822,5 lei - 4.050 lei;

Doar pentru persoane juridice - clasa a V-a (21 - 100 puncte de amendă) = 4.252,5 lei - 20.250 lei.

