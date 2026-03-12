Ce sancțiuni riscă șoferii și pasagerii care nu poartă centura de siguranță. Cine plătește amenda, potrivit Poliției Rutiere

Purtarea centurii de siguranță este una dintre cele mai simple și eficiente măsuri de protecție în trafic, însă regula este frecvent ignorată, mai ales de către pasageri. Deși mulți o consideră o responsabilitate strict individuală, legislația rutieră stabilește clar îndatoriri atât pentru conducătorul auto, cât și pentru persoanele aflate în vehicul. Andra Arsintescu, subcomisar de poliție în cadrul Brigăzii Rutiere, a explicat pentru Digi24.ro care sunt prevederile legale în această privință, ce situații sunt exceptate și ce sancțiuni pot fi aplicate în cazul nerespectării regulii.

Folosirea centurii de siguranță este obligatorie prin lege și contribuie semnificativ la siguranța tuturor ocupanților vehiculului, indiferent de poziția în mașină sau de durata călătoriei.

Cine este responsabil când un pasager nu poartă centura în mașină

„În cazul în care un pasager adult nu poartă centura de siguranță, responsabilitatea îi revine acestuia, iar nerespectarea obligației pe durata deplasării cu autovehiculul poate atrage sancțiuni contravenționale.

În ce situații poate fi sancționat șoferul

Conducătorul auto poate fi sancționat contravențional dacă nu poartă centura de siguranță sau dacă nu se asigură că minorii din vehicul sunt transportați în mod corespunzător, în scaune omologate, adaptate vârstei, înălțimii și greutății.

Precizările privind utilizarea corectă a dispozitivelor pentru copii sunt următoarele:

Copiii cu o înălţime de până la 135 de cm pot fi transportaţi în autovehicule doar dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun;

Copiii cu o înălţime de peste 135 de cm pot fi transportaţi în autovehicule doar dacă poartă centuri de siguranţă pentru adulţi, reglate astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau feţei, ori dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun.

Când nu este obligatoriu dispozitivul de fixare în scaun pentru copii

Există însă și situații în care utilizarea dispozitivelor de siguranță pentru copii nu este obligatorie. De exemplu, acestea nu sunt necesare atunci când minorii călătoresc cu mijloace de transport public sau cu taxiul, cu condiția să nu ocupe locul din față al vehiculului.

De asemenea, sunt exceptați copiii pentru care a fost eliberat un certificat medical de scutire din motive grave, document în care trebuie menționată afecțiunea ce contraindică utilizarea sistemelor de siguranță, precum dispozitivele de fixare sau centura. În acest caz, conducătorul auto are obligația de a avea asupra sa certificatul, care trebuie să indice și perioada de valabilitate.

Chiar și în aceste situații, minorii trebuie să fie așezați pe locurile din spate ale vehiculului, iar cei cu vârsta de până la 3 ani trebuie supravegheați de o altă persoană din mașină, nu de către șofer.”, a explicat Andra Arsintescu

Sancțiunile prevăzute pentru nepurtarea centurii de siguranță

„În cazul adulților, neutilizarea centurii de siguranță este sancționată diferit. Șoferul care încalcă această regulă riscă o amendă de 2-3 puncte și două puncte de penalizare, în timp ce pasagerii adulți pot primi aceeași sancțiune contravențională, respectiv 2-3 puncte amendă, însă fără puncte de penalizare.

În cazul minorilor, responsabilitatea revine conducătorului auto, care trebuie să se asigure că aceștia sunt transportați în condiții de siguranță. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu 4-5 puncte amendă și 3 puncte de penalizare.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Cine este exceptat de la obligația purtării centurii de siguranță

Legislația rutieră prevede și o serie de situații, precum și anumite categorii de persoane, care sunt exceptate de la obligația purtării centurii de siguranță precum:

conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care staționează;

femeile în stare vizibilă de graviditate (femeile însărcinate, dacă dețin adeverință medicală care confirmă că purtarea centurii le-ar putea afecta);

persoanele care au certificat medical în care să fie menţionată afecţiunea care contraindică purtarea centurii de siguranţă - conform Ordinului Ministrului Sănătății;

instructorii auto, pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învaţă să conducă un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere.”, a mai precizat Andra Arsintescu, subcomisar de poliție în cadrul Brigăzii Rutiere

Care sunt riscurile nepurtării centurii de siguranță

„Centura de siguranță este unul dintre cele mai eficiente mijloace de protecție în trafic și poate reduce considerabil riscul de rănire gravă sau deces în cazul unui accident rutier. Deși mulți o consideră doar un accesoriu al mașinii, în realitate acest dispozitiv are un rol esențial în protejarea vieții ocupanților.

Împreună cu tetiera și airbagurile, centura face parte din sistemele de siguranță pasivă ale vehiculului. Acestea sunt concepute pentru a limita efectele impactului asupra pasagerilor în cazul coliziunilor frontale, laterale sau din spate, dar și în situația răsturnării autoturismului.

Pericolele pentru pasagerii din spate

În cazul unui impact, pasagerii aflați pe bancheta din spate care nu poartă centura de siguranță pot fi proiectați cu putere spre partea din față a mașinii, lovind scaunul șoferului sau ceilalți ocupanți ai vehiculului. În astfel de situații pot apărea răni grave, în special la nivelul capului și al coloanei vertebrale.

Purtarea centurii este importantă chiar și în deplasările pe distanțe scurte, în interiorul localităților. Acest gest simplu poate reduce considerabil riscul unor leziuni grave în cazul producerii unui accident rutier.

Cum trebuie purtată corect centura de siguranță pentru o protecție eficientă

Centura de siguranță trebuie poziționată peste mijlocul umărului și peste bazin, nu peste gât, și trebuie să fie bine întinsă și lipită de corp, fără răsuciri. De asemenea, este recomandat ca în buzunare să nu existe obiecte dure, precum ochelari sau pixuri, care pot provoca răni în cazul unui impact.

O ajustare corectă a centurii permite distribuirea uniformă a forței în momentul unei coliziuni, menținând ocupanții fixați în scaune și reducând riscul de leziuni. În același timp, airbagurile funcționează în parametri optimi doar atunci când centura este cuplată corespunzător. În aceste condiții, centura și celelalte sisteme de siguranță ale mașinii pot funcționa eficient, contribuind la protejarea persoanelor aflate în vehicul chiar și în situații neprevăzute din trafic.”, conchide sursa Digi24.ro.