Ce sancțiuni se aplică șoferilor care depășesc limita de viteză. În ce situații se suspendă permisul de conducere

Oprirea neregulamentară și depășirea limitei legale de viteză se numără printre cele mai frecvente abateri în traficul urban din România. Deși sunt adesea subestimate, aceste comportamente pot provoca blocaje și accidente rutiere, motiv pentru care sunt sancționate conform legislației în vigoare. În funcție de gravitatea faptei, amenzile pot ajunge până la 4.050 de lei, iar în cazurile de depășire semnificativă a vitezei legale, permisul de conducere poate fi suspendat pentru o perioadă de până la 90 de zile.

Respectarea regulilor de circulație nu reprezintă numai o obligație legală, ci și o condiție esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic. Amenzile și sancțiunile aplicate au rolul de a descuraja comportamentele nepermise și de a promova responsabilitatea la volan.

Valoarea amenzilor rutiere în 2025

În funcție de clasa de sancțiuni, amenda rutieră în 2025 poate avea următoarea valoare:

clasa I (2 - 3 puncte de amendă) = 405 lei - 607,5 lei;

clasa a II-a (4 - 5 puncte de amendă) = 810 lei - 1012,5 lei;

clasa a III-a (6 - 8 puncte de amendă) = 1.215 lei - 1.620 lei;

clasa a IV-a (9 - 20 puncte de amendă) = 1.822,5 lei - 4.050 lei;

Doar pentru persoane juridice - clasa a V-a (21 - 100 puncte de amendă) = 4.252,5 lei - 20.250 lei.

Sancțiuni aplicate în funcție de viteza cu care ai depășit limita legală

Conducătorii de autovehicule care sunt depistați încălcând regimul legal de viteză sunt sancționați contravențional astfel:

depășirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 405 și 607,5 lei (2 - 3 puncte-amendă) și 2 puncte de penalizare;

a vitezei maxime admise se sancționează cu (2 - 3 puncte-amendă) și 2 puncte de penalizare; depășirea cu 21-30 km /h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 810 și 1.012,5 lei (4 – 5 puncte-amendă) și 3 puncte de penalizare;

/h a vitezei maxime admise se sancționează cu (4 – 5 puncte-amendă) și 3 puncte de penalizare; depășirea cu 31-40 km /h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.215 și 1.620 de lei (6 - 8 puncte-amendă) și 4 puncte de penalizare;

/h a vitezei maxime admise se sancționează cu (6 - 8 puncte-amendă) și 4 puncte de penalizare; depășirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9 – 20 de puncte-amendă) și 6 puncte de penalizare

Când se suspendă permisul de conducere

depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9 - 20 de puncte-amendă) și aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile ;

a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9 - 20 de puncte-amendă) și aplicarea sancțiunii complementare a ; depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9 – 20 de puncte-amendă) și aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile. (Sursa: I.G.P.R)

Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac direct de către politistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către politistii de frontieră.

Limita maximă de viteză în localități este de 50 km/h.

Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităților, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoriile A și B, și limite de viteză superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteză mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul poliției rutiere;

Pe anumite sectoare de drum, ținând seama de împrejurări și de intensitatea circulației, administratorul drumului, cu avizul poliției rutiere, poate stabili și limite de viteză inferioare, dar nu mai puțin de 10 km/h pentru tramvaie și de 30 km/h pentru toate autovehiculele.

Limitele maxime de viteză în afara localităților sunt:

pe autostrăzi - 130 km/h;

pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) - 100 km/h;

pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h.

Vitezele maxime admise în afara localităților pentru categoriile și subcategoriile de autovehicule sunt următoarele:

130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A și B;

110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, D și subcategoria D1;

90 km/h pe autostrăzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1 și C1;

45 km/h, pentru tractoare și mopede

Viteza maximă admisă în afara localităților pentru autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător.

Cât este amenda pentru oprire neregulamentară în 2025

Oprirea interzisă se sancționează cu 2-3 puncte de amendă, echivalentul a 405 lei - 607,5 lei;

se sancționează cu 2-3 puncte de amendă, echivalentul a 405 lei - 607,5 lei; Staționarea interzisă atrage o amendă de 4-5 puncte, respectiv 810 lei - 1.012,5 lei, și poate duce la ridicarea vehiculului de către autoritățile locale;

atrage o amendă de 4-5 puncte, respectiv 810 lei - 1.012,5 lei, și poate duce la ridicarea vehiculului de către autoritățile locale; Oprirea pe trotuar, fără marcaje corespunzătoare, poate fi sancționată cu o amendă de până la 1.215 lei, iar mașina poate fi ridicată.

Ce înseamnă oprire neregulamentară

Conform prevederilor Codului Rutier, oprirea reprezintă imobilizarea voluntară a unui vehicul pentru o durată de maximum 5 minute. În situația în care această manevră este efectuată într-un loc în care oprirea este interzisă prin indicatoare, marcaje rutiere sau reglementări legale, aceasta este considerată oprire neregulamentară.

În acest caz, este interzisă oprirea:

pe trecerile de pietoni sau la mai puțin de 25 de metri înainte de acestea;

în stațiile de transport public (autobuz/tramvai);

pe trotuar, fără marcaje speciale;

în zona de acţiune a indicatorului "Oprirea interzisă";

pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă şi la o distanţă mai mică de 50 m înainte şi după acestea; pe poduri, pe şi/sub pasaje denivelate, precum şi pe viaducte;

în curbe şi în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m;

în intersecţii, inclusiv cele cu circulaţie în sens giratoriu, precum şi în zona de preselecţie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanţă mai mică de 25 m de colţul intersecţiei;

pe pistele obligatorii pentru pietoni şi/sau biciclişti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;

în locurile unde este interzisă depăşirea. pe trotuar, dacă nu se asigură spaţiu de cel puţin 1 m pentru circulaţia pietonilor.

Care este diferența dintre oprire interzisă și staționare interzisă

Diferența dintre oprire și staționare constă în intervalul de timp în care mașina este imoblizată, în mod voluntar, într-o anumită zonă. Dacă oprirea înseamnă imobilizarea voluntară a unui vehicul pentru cel mult 5 minute, staționarea reprezintă oprirea voluntară pentru mai mult de 5 minute, fără un motiv legat de trafic (nu e o defecțiune sau o urgență).

Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac direct de către politistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către politistii de frontieră.

Editor : Camelia Sinca