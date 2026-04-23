Ce se întâmplă cu actuala carte de identitate: Până când este valabilă și ce acte sunt necesare pentru schimbarea buletinului în 2026

Carte de identitate. Inquam Photos Octav Ganea
Din articol
Actele de identitate stabilite prin lege în România Ce se întâmplă cu actuala carte de identitate Ce diferențe sunt între CEI și CIS Cât costă eliberarea documentului electronic de identitate Programare online: Digitalizarea aduce proceduri mai simple Acte necesare pentru schimbarea buletinului în 2026

Schimbarea cărții de identitate devine, treptat, parte a unui proces de modernizare administrativă, odată cu introducerea noilor documente electronice. Deși autoritățile simplifică procedurile și extind serviciile digitale, românii trebuie în continuare să respecte condițiile legale privind valabilitatea actelor și să pregătească documentele necesare pentru înlocuirea buletinului în 2026.

În perioada următoare, schimbarea cărții de identitate va deveni tot mai frecventă, odată cu trecerea la noile formate digitale.

Actele de identitate stabilite prin lege în România

Actele de identitate prevăzute de legea română sunt:

  • Cartea electronică de identitate (CEI), eliberată începând cu anul 2025;
  • Cartea de identitate simplă (CIS), eliberată începând cu anul 2025;
  • Cartea de identitate (CI), model 1997;
  • Cartea de identitate provizorie.

Ce se întâmplă cu actuala carte de identitate

Cartea de identitate actuală (model 1997) va fi emisă până la generalizarea emiterii Cărții electronice de identitate (CEI) și a Cărții de identitate simplă (CIS). Cetățenii români care dețin CI (1997), aflată în termen de valabilitate, o pot utiliza până la expirare.

Începând cu data de 3 august 2031, CI (1997) nu va mai putea fi utilizată ca document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene ori în Spațiul Schengen.

Buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate

Începând cu 1 august 2025, cartea electronică de identitate (CEI) poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar pentru evidența persoanelor, indiferent de locul de domiciliu sau reședință al solicitantului. Ulterior, la o dată care va fi comunicată public, CEI poate fi solicitată și la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate.

Cartea de identitate simplă (CIS) poate fi solicitată doar în țară și doar la serviciile publice comunitare de la locul de domiciliu.

Ce diferențe sunt între CEI și CIS

Ambele acte de identitate (emise începând cu anul 2025) au același format, de tip card bancar (ID1) și sunt utilizate pentru a confirma identitatea titularului. Totuși, doar CEI oferă funcționalități suplimentare precum:

  • protecția datelor: are mecanisme avansate de securitate a datelor personale;
  • document de călătorie: poate fi folosită în locul pașaportului, în toate statele Uniunii Europene, în Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Confederația Elvețiană și în alte state care o recunosc ca atare (de ex., Moldova, Turcia);
  • autentificare online: poți să dovedești că tu ești titularul actului de identitate și să accesezi servicii electronice, fără a te deplasa la ghișeu;
  • semnătură electronică: poți semna, cu valoare juridică, un document electronic, folosind certificatul pentru semnătură înscris pe CEI;
  • adresă flexibilă: poți schimba adresa de domiciliu/reședință, fără să fie nevoie de eliberarea unui nou act;
  • eliberare în străinătate: poate fi solicitată la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României;
  • disponibilă pentru copii cu vârsta între 0 - 14 ani;
  • fără costuri: poate fi obținută gratuit (în anumite condiții)

Cartea electronică de identitate (CEI) se poate elibera unui minor de la vârsta de 0 ani. Solicitarea de a elibera CEI se face de către:

  • ambii părinți/ reprezentantul legal (de ex. un bunic);
  • părintele supraviețuitor/ părintele căruia i-a fost încredințat minorul, prin hotărâre judecătorească definitivă;
  • părintele care exercită singur autoritatea părintească, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive sau, după caz, a unei ordonanțe președințiale;
  • persoana desemnată din cadrul serviciului social public sau al unui furnizor privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului separat temporar sau definitiv de părinți, unde se află minorul;
  • persoana căreia i-a fost dat în plasament copilul.

Atunci când nu există acordul ambilor părinți sau unul dintre ei se află în imposibilitatea de a-și exprima voința, CEI se eliberează în baza unei hotărâri judecătorești definitive.

Cartea de identitate simplă (CIS) nu se poate elibera minorului care nu a împlinit 14 ani.

CEI și CIS nu se eliberează pe bază de procură specială

Eliberarea unei cărți electronice de identitate (CEI) sau cărți de identitate simplă (CIS) face necesară prezența fizică a titularului, la ghișeu, pentru a i se prelua imaginea facială, amprentele digitale de la două degete (după caz) și semnătura olografă. De asemenea, trebuie să ridici personal CEI, pentru că atunci vei stabili cele două coduri PIN, pe care le vei ști și utiliza doar tu.

Cât costă eliberarea documentului electronic de identitate

CEI poate fi obținută gratuit, la prima solicitare, de către orice persoană cu vârsta de cel puțin 14 ani sau care urmează să împlinească 14 ani în următoarele 30 de zile. Până la data de 30 iunie 2026, statul român suportă costul CEI din fondurile europene alocate prin PNRR)

Contravaloarea CEI, adică 70 lei, trebuie achitată:

  • în cazul solicitărilor formulate de părinți sau reprezentantul legal, pentru copii sub 14 ani;
  • la a doua solicitare a CEI (în caz de pierdere, furt, deteriorare, modificare a detelor personale, ș.a.).

Cartea de identitate simplă CIS nu este gratuită. Solicitantul trebuie să achite contravaloarea sa, adică 40 lei.

Programare online: Digitalizarea aduce proceduri mai simple

Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziție, gratuit, un serviciu de programări online, pentru a facilita interacțiunea dintre cetățean și autoritatea publică locală care prestează serviciul de eliberare a actelor de identitate. (Acest serviciu este disponibil AICI)

În țară, noile acte de identitate se pot solicita serviciilor publice comunitare pentru evidența persoanelor, constituite la nivel local sau județean. Acestea pun la dispoziție „ghișee” pentru eliberarea actelor, care devin disponibile pe măsura extinderii implementării. Poți verifica ghișee disponibile AICI.

Cum faci o programare online

Accesează serviciul de programări, selectează un județ și completează formularul afișat. Datele introduse trebuie să fie corecte, să corespundă realității și registrelor publice, ca să poți finaliza fără probleme programarea. După ce ai trimis solicitarea pentru programare, datele nu mai pot fi modificate.

Ca să finalizezi programarea, trebuie să o confirmi în următoarele 30 de minute, folosind link-ul pe care-l vei primi pe adresa de e-mail pe care ai furnizat-o. Dacă nu confirmi în acest interval, programarea va fi anulată automat.

Acte necesare pentru schimbarea buletinului în 2026

Cartea de identitate simplă (CIS) se eliberează la SPCEP de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice și este obligatorie după vârsta de 14 ani. Buletinul se eliberează în următoarele cazuri:

  • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
  • dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului sau data naşterii;
  • în cazul schimbării domiciliului;
  • în cazul în care în R.N.E.P. există menţiunea «încetat valabilitate domiciliu»;
  • în cazul atribuirii unui nou C.N.P;
  • în cazul deteriorării actului de identitate;
  • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
  • când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
  • în cazul schimbării sexului;
  • în cazul anulării;
  • la dobândirea cetățeniei române;
  • stabilirea domiciliului in străinătate;
  • în cazul schimbării denumirii sau rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
    la cerere.

Pașii procedurali

Pentru cartea electronică de identitate (CEI), cetățeanul se programează la orice serviciu de evidență a persoanelor indiferent de locul de domiciliu prin intermediul platformei MAI: hub.mai.gov.ro. Cetăţeanul se prezintă la ghişeul de lucru cu publicul unde depune cererea şi documentele necesare. Documentele sunt prezentate în original, iar după ce sunt verificate de funcţionarul de evidenţă, actele în original se restituie titularului.

Actele obligatorii pentru eliberarea cărții de identitate

Pentru majoritatea situațiilor, inclusiv expirarea sau schimbarea domiciliului, solicitantul trebuie să depună personal cererea la serviciul de evidență a persoanelor și să prezinte următoarele documente:

  • cererea pentru eliberarea cărții de identitate (se completează la ghișeu);
  • actul de identitate anterior;
  • certificatul de naștere, în original;
  • certificatul de căsătorie sau documente care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
  • documentul care dovedește adresa de domiciliu;
  • dovada achitării taxei.

Autoritățile solicită prezentarea documentelor în original, iar în multe cazuri nu mai este necesară depunerea copiilor, acestea fiind realizate la ghișeu.

Unul dintre cele mai importante documente este dovada domiciliului. Aceasta poate fi făcută prin acte de proprietate, contracte de închiriere sau declarația de primire în spațiu a proprietarului. În situația în care solicitantul nu este proprietarul locuinței, este necesar acordul titularului spațiului, care poate fi exprimat direct la ghișeu sau prin declarație autentificată.

Documente suplimentare, în funcție de situație

În anumite cazuri, dosarul trebuie completat cu documente suplimentare precum:

  • certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, în cazul schimbării domiciliului;
  • hotărâri judecătorești de divorț sau certificate de divorț;
  • certificat de deces al soțului sau soției;
  • alte documente care atestă modificări ale stării civile.

Pentru situațiile de pierdere sau furt, pot fi necesare documente suplimentare, în funcție de circumstanțe.

Procedură specială pentru minorii între 14 și 18 ani

În cazul minorilor care solicită prima carte de identitate, sunt necesare documente suplimentare, iar prezența unui părinte sau a reprezentantului legal este obligatorie. Dosarul include certificatul de naștere al minorului, actul de identitate al părintelui, documente privind domiciliul și dovada achitării taxei.

Editor : C.S.

