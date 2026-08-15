Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul care ar urma să îi preia treptat funcțiile

Actualul card de sănătate ar urma să fie înlocuit treptat de cartea electronică de identitate, care va permite autentificarea pacienților în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Schimbarea nu presupune însă anularea tuturor documentelor aflate în circulație, cele două acte putând fi utilizate în paralel pentru o perioadă, potrivit președintelui CNAS, Horațiu-Remus Moldovan. Termenul de 1 septembrie 2026 vizează lansarea platformei „e-SănătateaMea” și nu marchează retragerea imediată a cardurilor actuale.

Până la publicarea normelor și a instrucțiunilor tehnice, pacienții trebuie să păstreze documentul actual și să îl prezinte în continuare furnizorilor de servicii medicale.

Cardul de sănătate, înlocuit treptat de cartea electronică de identitate

„Putem să scăpăm de cardul de sănătate. Mergem la Evidența Populației și ne schimbăm buletinul și luăm noua carte electronică de identitate care devine și card de sănătate. Să ne înțelegem: nu stochează nicio informație nici pentru componenta de sănătate, nici pentru cealaltă componentă, decât o semnătură digitală și câteva facilități care permit comunicarea cu Evidența Populației”, a explicat Horațiu Moldovan, potrivit Agerpres.

Președintele CNAS a precizat că actualul card și noua carte electronică de identitate vor putea fi folosite în paralel pentru o perioadă. Durata acestei etape, condițiile aplicabile persoanelor care dețin deja CEI și calendarul retragerii documentelor existente nu au fost însă prezentate în detaliu.

Înlocuirea va fi legată și de trecerea graduală la noile acte de identitate. Emiterea cărții model 1997 a fost restrânsă la situații speciale, după extinderea la nivel național a documentelor moderne. Potrivit reglementărilor europene, buletinele vechi rămân valabile până la termenul înscris pe fiecare document, dar nu mai târziu de 3 august 2031. Ulterior, acestea vor trebui înlocuite cu unul dintre cele două modele puse în circulație de autorități: cartea electronică, prevăzută cu cip, sau cea simplă, fără suport electronic de stocare.

Pentru titularii CEI, noul act va putea prelua funcția îndeplinită în prezent de cardul de sănătate, permițând identificarea și autentificarea în Platforma informatică din asigurările sociale.

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(Pregătirea tehnică a tranziției a început înaintea lansării noii platforme. Din decembrie 2023, portalul CNAS-PIAS pune la dispoziția furnizorilor o bibliotecă informatică actualizată, concepută pentru interacțiunea atât cu actualul card național, cât și cu noua carte electronică de identitate. Existența acestei soluții arată că sistemele sunt pregătite pentru folosirea ambelor documente, dar nu stabilește calendarul în care cardurile din plastic vor fi retrase.)

Cardurile actuale nu sunt anulate simultan la 1 septembrie

Data de 1 septembrie nu este prevăzută de lege ca termen pentru anularea tuturor cardurilor de sănătate. Momentul a fost anunțat de președintele CNAS în legătură cu lansarea portalului „e-SănătateaMea”, formularele medicale digitale și utilizarea noii infrastructuri informatice.

Persoanele care nu au primit o carte electronică de identitate vor continua să folosească actualul card de sănătate, în condițiile aplicabile și în prezent. Cardul național este folosit pentru confirmarea prezenței asiguratului la furnizor și pentru validarea serviciilor care urmează să fie decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

„e-SănătateaMea”, noua componentă a Platformei informatice administrate de CNAS

CNAS organizează și administrează Platforma informatică din asigurările de sănătate - de interes național și utilitate publică - care cuprinde:

sistemul informatic unic integrat;

sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate;

sistemul național de prescriere electronică;

sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului;

sistemul integrat de management în sistemul de asigurări sociale de sănătate, asigurând interoperabilitatea acesteia cu soluțiile de e-Sănătate la nivel național, în condițiile legii, pentru utilizarea eficientă a informațiilor în elaborarea politicilor de sănătate și pentru managementul sistemului.

Începând cu semestrul II al anului 2026, Casa Națională de Asigurări de Sănătate dezvoltă, administrează și pune la dispoziția asiguraților portalul «e-SănătateaMea», funcționalitate a Platformei informatice din asigurările de sănătate.

Ce prevede Legea sănătății

Înlocuirea cardului național prin cartea electronică de identitate nu reprezintă doar o intenție anunțată de conducerea CNAS. Măsura are o bază juridică stabilită prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Articolul 338 alineatul (4) prevede că actele electronice de identitate eliberate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani permit autentificarea titularilor în Platforma informatică din asigurările de sănătate. Scopul este validarea serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor acordate prin sistemul public.

Alineatul următor stabilește că actualul card își încetează valabilitatea la data la care titularului îi este eliberată o carte electronică de identitate. Dispozițiile au fost introduse prin Legea nr. 162/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 698 din 4 august 2020.

Prevederea indică o tranziție individuală, legată de momentul în care fiecare persoană primește noul act, nu o anulare simultană la nivel național. În același timp, declarația președintelui CNAS privind utilizarea celor două documente în paralel arată că autoritățile pregătesc o etapă de adaptare tehnică.

Cartea electronică de identitate nu va conține istoricul medical

Noul act nu va stoca diagnostice, rezultate ale analizelor, rețete, bilete de trimitere sau istoricul consultațiilor. Rolul său va fi acela de a permite identificarea și autentificarea securizată a titularului în infrastructura informatică administrată de autorități.

Datele privind serviciile primite de pacient vor rămâne în sistemele CNAS, nu pe cipul documentului. Cartea electronică va funcționa astfel ca o cheie de acces, prin intermediul certificatului digital de autentificare.

Potrivit ghidului oficial al Ministerului Afacerilor Interne, CEI conține un certificat digital destinat autentificării și unul pentru semnătura electronică avansată. Documentul poate fi utilizat pentru confirmarea identității în sisteme informatice și pentru semnarea electronică a înscrisurilor.

Ce date sunt înscrise pe actualul card de sănătate

Nici documentul folosit în prezent nu conține, în mod obișnuit, întregul istoric medical al asiguratului. Conform CNAS, pe card și în memoria electronică sunt înscrise numele și prenumele titularului, codul unic de identificare în sistem, numărul cardului, data nașterii și termenul de valabilitate. Funcția principală a documentului este aceea de cod de acces în sistemele informatice ale CNAS și de instrument pentru confirmarea serviciilor acordate.

În momentul utilizării, cardul este introdus în cititorul furnizorului, iar pacientul tastează codul PIN. Prin această procedură este validată prezența sa la cabinet, laborator, spital sau farmacie, în vederea decontării serviciului.

Ce se întâmplă dacă o persoană nu solicită noua carte de identitate

Termenul din 2031 nu înseamnă că toți românii vor fi obligați să obțină varianta cu cip. Persoanele care nu doresc o carte electronică vor putea solicita modelul simplu, valabil pentru identificarea titularului pe teritoriul României. Acesta nu poate fi folosit pentru accesarea serviciilor care necesită autentificare digitală și nici ca document de călătorie în Uniunea Europeană.

Eliberarea CEI nu condiționează accesul la asistență medicală al celor care folosesc încă vechiul buletin. Până la expirarea sau înlocuirea acestuia, pacienții vor continua să prezinte actualul card de sănătate furnizorilor aflați în contract cu o casă de asigurări.

În cazul persoanelor care aleg cartea de identitate simplă, modalitatea de validare a consultațiilor, investigațiilor, medicamentelor și celorlalte servicii medicale după retragerea cardurilor actuale nu a fost încă explicată de CNAS.

Tranziția depinde de adaptarea sistemelor informatice

Preluarea funcțiilor cardului de sănătate de către CEI presupune actualizarea aplicațiilor și a echipamentelor folosite în cabinete, spitale, laboratoare și farmacii. Furnizorii trebuie să poată autentifica pacientul și valida serviciile prin intermediul noului document.

Deși cadrul legal permite această schimbare, aplicarea sa efectivă depinde de operaționalizarea infrastructurii informatice și de instrucțiunile transmise personalului medical. Până la clarificarea tuturor procedurilor, actualul card rămâne documentul utilizat de persoanele care nu au primit o carte electronică de identitate.

Astfel, potrivit informațiilor prezentate de conducerea CNAS, 1 septembrie ar urma să deschidă o nouă etapă în digitalizarea serviciilor medicale, fără ca actualele carduri să dispară simultan. Înlocuirea lor cu CEI are bază legală și este pregătită tehnic, însă durata perioadei de tranziție și regulile aplicabile persoanelor care dețin deja noul act nu au fost încă explicate complet și concret. Până la publicarea acestor precizări, pacienții trebuie să păstreze cardurile de sănătate și să le folosească potrivit regulilor aflate în vigoare.

Editor : C.S.