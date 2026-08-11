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Ce se întâmplă cu buletinul vechi după ce soliciți Cartea Electronică: Se păstrează sau se predă la ghișeu. Precizarea oficială

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Cartea Electronică de Identitate. Foto Getty Images
Cartea Electronică de Identitate. Foto Getty Images
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Din articol
Cartea de identitate actuală nu este reținută la depunerea cererii Până când mai este valabilă Cartea de identitate model 1997

Cetățenii care depun cererea pentru eliberarea Cărții Electronice de Identitate își păstrează buletinul actual pe durata procesării solicitării. Documentul poate fi folosit în continuare, dacă se află în termen de valabilitate, urmând să fie predat abia la ridicarea CEI, potrivit precizărilor autorităților.

CEI respectă standardele de securitate europene și internaționale privitoare la documentele de călătorie și poate fi utilizată în acest scop pentru deplasarea în statele membre UE și în Spațiul Schengen.

Cartea de identitate actuală nu este reținută la depunerea cererii

Înregistrarea cererii pentru eliberarea CEI nu presupune retragerea imediată a buletinului prezentat la ghișeu. Dacă se află în termen de valabilitate, acesta rămâne în posesia titularului pe durata soluționării solicitării și poate fi folosit în continuare pentru dovedirea identității.

Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, actul deținut se predă la momentul înmânării noii cărți. Procedura asigură astfel continuitatea identificării până la finalizarea procesului de emitere.

CEI poate fi solicitată și înainte de expirarea actului actual

Cetățenii nu trebuie să aștepte ca buletinul pe care îl dețin să ajungă la termen pentru a solicita varianta electronică. Legislația permite preschimbarea unui document aflat încă în perioada de valabilitate, indiferent dacă este vorba despre cartea de identitate model 1997, cartea de identitate provizorie sau Cartea de Identitate Simplă (CIS).

Cererea pentru CEI poate fi depusă la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor din țară, fără ca solicitantul să fie condiționat de adresa de domiciliu. Programarea se realizează online, prin platforma HUB a Ministerului Afacerilor Interne, iar la completarea acesteia este selectat locul unde vor fi prezentate documentele.

Până când mai este valabilă Cartea de identitate model 1997

În prezent, România a trecut la emiterea noilor documente de identitate, respectiv Cartea electronică de identitate (CEI) și Cartea de identitate simplă (CIS), ambele având formatul unui card bancar și elemente moderne de securitate.

Odată cu implementarea infrastructurii tehnice la nivel național, vechiul model de carte de identitate emis începând din 1997 este retras treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP), cetățenii care dețin o Carte de identitate model 1997 aflată încă în termen de valabilitate o pot folosi până la expirarea înscrisă pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031.

De la această dată, documentul nu va mai putea fi utilizat nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în Spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate înscrisă pe cartea de identitate nu a expirat. Motivul este că modelul emis în 1997 este realizat pe suport de hârtie tip Teslin și include elemente de securitate considerate învechite în raport cu standardele europene actuale. Autoritățile arată că acest document este mai vulnerabil la falsificare și nu mai oferă nivelul de protecție impus în prezent.

Editor : C.S.

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