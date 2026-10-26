Ce se întâmplă cu ratele la bancă dacă te îmbolnăvești și nu le mai poți plăti. Soluții pentru a evita restanțele

O boală care împiedică desfășurarea activității profesionale poate reduce veniturile și îngreuna plata ratelor bancare. Activarea unei asigurări atașate creditului sau negocierea condițiilor de rambursare cu banca pot oferi sprijin în această situație. Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat pentru Digi24.ro ce opțiuni au persoanele afectate și care sunt consecințele neachitării obligațiilor de plată.

Soluțiile diferă în funcție de prevederile contractului de credit, de riscurile acoperite prin asigurare și de existența unor eventuale restanțe.

Ce soluții ai dacă te îmbolnăvești și nu mai poți plăti ratele la bancă

Activarea asigurării atașate creditului

„Primul pas este să verifici dacă ai o asigurare atașată creditului care poate acoperi ratele în cazul în care nu mai poți munci. În acestă situație, trebuie să contactezi atât banca, cât și asiguratorul, pentru a afla ce riscuri sunt acoperite și în ce condiții poți beneficia de protecție financiară.

În funcție de polița încheiată, asigurarea poate prelua plata ratelor pentru o perioadă determinată, de exemplu, în cazul șomajului involuntar. Există și polițe care acoperă incapacitatea temporară de muncă, îmbolnăvirea sau invaliditatea, însă despăgubirile și perioada de acoperire diferă în funcție de condițiile contractuale.

Negocierea cu banca și solicitarea unei perioade de grație

Dacă nu ai o asigurare care să acopere situația în care te afli sau dacă polița nu se aplică în cazul tău, următorul pas este să discuți cu banca despre posibilitatea restructurării creditului.

În funcție de situația financiară și de politica instituției, poți solicita o perioadă de grație, în care să plătești doar dobânda sau, dacă banca aprobă acest lucru, să beneficiezi de o suspendare temporară a plăților. În unele cazuri, ratele pot fi reprogramate, iar perioada de rambursare poate fi prelungită, astfel încât obligațiile lunare să fie mai ușor de gestionat.

Este important de reținut că aceste soluții nu se acordă automat, ci depind de contractul de credit, de condițiile asigurării și de aprobarea băncii. De aceea, dacă o problemă de sănătate te împiedică să mai lucrezi și riști să nu îți poți achita ratele, este recomandat să contactezi banca la timp, înainte de acumularea restanțelor.

Ce alternative ai dacă nu ajungi la o înțelegere cu banca?

Dacă nu reușești să ajungi la o înțelegere cu banca privind plata ratelor, poți apela la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB).

Instituția facilitează soluționarea pe cale amiabilă a disputelor dintre consumatori și bănci sau instituții financiare nebancare participante, fără a fi necesară deschiderea unui proces în instanță. Procedura este gratuită pentru consumatori, însă este necesar să fi încercat mai întâi rezolvarea situației direct cu banca.” , a explicat avocatul Bogdan Pițigoi

În ce condiții îți acoperă asigurarea creditului ratele în caz de boală

„Asigurarea atașată creditului are rolul de a proteja împrumutatul în cazul în care acesta nu își mai poate achita ratele din motive prevăzute în poliță, precum anumite probleme medicale sau incapacitatea de muncă. Pentru a beneficia de această protecție, este necesară prezentarea documentelor justificative care să dovedească situația medicală și îndeplinirea condițiilor contractuale.

Asiguratorul analizează fiecare caz în parte, inclusiv cauzele și gravitatea afecțiunii. Dacă se constată că situația a fost provocată intenționat sau intră într-o excludere prevăzută în poliță, despăgubirea poate fi refuzată. Prin urmare, plata ratelor nu este preluată automat, ci depinde de acoperirile și excluderile stabilite în contractul de asigurare.

Ce poți face dacă asigurătorul refuză plata ratelor

Dacă asigurătorul refuză să activeze polița și consideri că decizia nu are un temei contractual sau legal, poți contesta refuzul. Pentru a-ți susține solicitarea, este important să prezinți polița de asigurare, documentele medicale și celelalte dovezi care demonstrează că îndeplinești condițiile pentru acordarea despăgubirii.

Dacă litigiul nu se soluționează pe cale amiabilă, poți apela la instanță pentru a-ți susține drepturile.”, a adăugat specialistul

Ce se întâmplă dacă nu iei nicio măsură și nu îți mai plătești ratele la bancă

„Dacă nu îți mai achiți ratele și nu găsești o soluție împreună cu instituția financiară, poți ajunge să ai restanțe raportate la Biroul de Credit. De regulă, raportarea poate avea loc după 30 de zile de întârziere, dacă sunt îndeplinite condițiile de notificare și raportare aplicabile.

O astfel de înregistrare îți poate afecta scorul de credit și îți poate reduce șansele de a obține un nou împrumut. De regulă, atunci când soliciți un credit, băncile verifică istoricul de plată și informațiile disponibile la Biroul de Credit pentru a evalua riscul financiar.

Chiar dacă unele instituții financiare nebancare (IFN-uri) pot accepta să acorde împrumuturi persoanelor care au avut întârzieri la plată, aprobarea nu este garantată, iar costurile creditelor pot fi ridicate. În cazul băncilor, un istoric negativ poate îngreuna semnificativ obținerea unui nou împrumut.

Ce se întâmplă dacă restanțele se prelungesc

După 90 de zile de întârziere, creditul poate îndeplini criteriile de clasificare drept neperformant, în funcție de regulile aplicabile. De asemenea, banca poate declara scadența anticipată a creditului dacă sunt îndeplinite condițiile legale și contractuale.

Declararea scadenței anticipate înseamnă că întreaga sumă rămasă de rambursat poate deveni exigibilă înainte de încheierea perioadei inițiale a creditului. Astfel, nu mai este vorba doar despre ratele restante, ci despre soldul creditului pe care banca îl poate solicita în condițiile legii și ale contractului.

Dacă suma datorată nu este achitată, se poate ajunge la executare silită. În funcție de situație și cu respectarea procedurilor legale, aceasta poate viza veniturile sau bunurile debitorului, inclusiv un imobil. Faptul că un credit nu a fost garantat prin ipotecă asupra locuinței nu exclude automat posibilitatea urmăririi acesteia pentru recuperarea unei datorii.”, a mai completat sursa Digi24.ro

Ce se întâmplă cu ratele la bancă dacă titularul creditului a decedat

„Dacă titularul creditului beneficia de o poliță de viață care acoperă decesul, compania poate achita soldul rămas al împrumutului, în limitele și condițiile contractuale. Pentru activarea acestei clauze, beneficiarii sau familia trebuie să urmeze procedura indicată de asigurător și să prezinte documentele solicitate.

În lipsa unei astfel de asigurări, datoria poate intra în pasivul succesoral, alături de celelalte obligații ale persoanei decedate. Moștenitorii trebuie să analizeze situația patrimoniului și consecințele acceptării sau renunțării la moștenire, deoarece pot exista atât bunuri, cât și datorii.

Dacă moștenirea nu este dezbătută de cei îndreptățiți, creditorul poate, în condițiile legii, să solicite deschiderea procedurii succesorale pentru a încerca recuperarea creanței. Recuperarea poate viza bunurile din patrimoniul succesoral, potrivit regulilor aplicabile.”, a conchis avocatul Bogdan Pițigoi