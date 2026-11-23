Sorin Costreie nu este „foarte optimist” în privința unor eventuale majorări salariale în sistemul de învățământ, în contextul dificultăților financiare. ministrul Educației a adăugat că prioritatea sa este ca profesorii și ceilalți angajați din educație să își primească salariile, aceasta fiind „linia roșie” peste care nu poate trece. El a avertizat că există riscul unor probleme financiare în anumite instituții și a subliniat că trebuie asigurate inclusiv fondurile pentru plata utilităților.

„La creșteri care ar trebui să fie, nu sunt foarte optimist, dar încă nu vă pot spune nimic, pentru că abia la următoarea ședință de Guvern colegul nostru ministru de Finanțe va prezenta starea națiunii, o radiografie financiară și atunci noi ne vom putea configura mai bine și cererile”, a declarat Sorin Costreie, duminică seară, la TVR Info.

Ministrul a subliniat că există o prioritate peste care nu poate trece: plata la timp a salariilor angajaților din educație. Acesta a avertizat că situația financiară este dificilă și că există riscul ca unele instituții să întâmpine probleme în asigurarea fondurilor necesare.

„Pentru mine există o linie roșie, și anume ca oamenii din sistem, profesorii și tot personalul să-și primească salariile. Suntem într-o situație foarte dificilă și există și acest risc, (...) pe ici, pe colo, nu neapărat poate profesori, dar există zone, de exemplu Casele elevilor. Și să avem bani pentru utilități. Asta e basic”, a afirmat ministrul Educației.

În ceea ce privește bugetul pentru anul viitor, Sorin Costreie spune că își dorește alocări consistente pentru pregătirea cadrelor didactice, în special pentru dezvoltarea competențelor necesare utilizării inteligenței artificiale în educație.

„Cerința mea este să fie fonduri suficiente pentru această formare a profesorilor, pentru că altfel nu se mai poate”, a explicat oficialul.

Acesta consideră că, în cazul în care bugetul de stat nu va putea acoperi integral aceste cheltuieli, pot fi identificate și alte surse de finanțare, inclusiv fonduri europene sau contribuții din mediul privat.

„Eu, de felul meu, sunt optimist spre idealist, aici sunt moderat optimist, dar nu pesimist, adică eu cred că vom putea găsi bani, de exemplu, pe formare, dacă nu sunt îndeajuns la bugetul de stat, putem merge şi pe fonduri europene şi de ce nu, putem face o campanie privată în care să se înţeleagă... ştiţi, un leu pentru ateneu, cum a fost, un leu pentru educaţie”, a mai declarat Sorin Costreie.

Referitor la viitoarea rectificare bugetară, ministrul Educației a precizat că, în acest moment, nu știe ce sume vor fi alocate sectorului pe care îl coordonează.

Editor : A.P.