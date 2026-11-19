În sistemul public, pensia se cuvine integral pentru luna decesului, indiferent de ziua în care acesta a survenit. Dacă titularul nu a încasat suma, persoana îndreptățită o poate solicita la casa teritorială, pe baza documentelor care îi dovedesc calitatea. Plata încetează din prima zi a lunii următoare.

Pentru familie, demersurile presupun identificarea drepturilor rămase neachitate și a procedurii aplicabile fiecăruia. Ultima pensie sau ajutorul de deces au destinații diferite și condiții distincte de acordare.

Pentru ce lună se mai acordă pensia

Potrivit art. 100 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, plata încetează începând cu luna următoare celei în care pensionarul a decedat. Prin urmare, dreptul aferent lunii decesului se păstrează, indiferent de ziua în care acesta s-a produs.

Pensia se cuvine integral pentru luna în care a avut loc decesul, chiar dacă pensionarul a murit în prima zi a acesteia. Suma nu se calculează proporțional cu numărul de zile trăite. De exemplu, dacă decesul survine pe 5 noiembrie, înainte de încasarea drepturilor, persoana îndreptățită poate solicita întreaga sumă aferentă lunii respective. Din decembrie, aceasta nu mai este datorată titularului.

Cine poate solicita sumele neîncasate

Art. 107 alin. (1) din aceeași lege prevede că banii se plătesc unei singure persoane: soțul supraviețuitor, copilul, părintele sau, în lipsa acestora, ceilalți moștenitori, în condițiile dreptului comun. (Condiția este prevăzută la art. 66 alin. (3) din Normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2024.)

Așadar, simpla apartenență la familie nu este suficientă, iar solicitantul trebuie să dovedească una dintre calitățile prevăzute legal. Pentru soț, copii ori părinți, relația cu persoana decedată se demonstrează prin actele de stare civilă. În cazul celorlalți moștenitori, este necesar certificatul de moștenitor, în care drepturile solicitate trebuie să fie incluse în masa succesorală, adică în patrimoniul transmis prin moștenire.

Ce documente sunt necesare pentru plată

Conform art. 66 alin. (2) din norme, dosarul cuprinde, după caz, cererea, certificatul de deces, actul de identitate al solicitantului și documentele de stare civilă care atestă căsătoria sau gradul de rudenie. Certificatul de moștenitor completează documentația în situațiile în care plata este cerută în această calitate.

Formularul utilizat este cel din anexa nr. 8 la norme. Acesta cuprinde datele de identificare ale solicitantului, calitatea în care cere banii, numărul dosarului de pensie și luna pentru care se solicită achitarea drepturilor.

Deși lista documentelor menționează originale și copii, CNPP precizează că beneficiarii nu mai au obligația să aducă fotocopii. În aplicarea Legii nr. 9/2023, reproducerea gratuită a înscrisurilor originale este asigurată de casele teritoriale de pensii.

În cât timp pot fi ceruți banii

Termenul general de prescripție este de trei ani. Potrivit explicațiilor CNPP și art. 66 alin. (4) din norme, acesta se calculează de la data decesului sau, după caz, de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești prin care a fost declarat decesul.

Ce se întâmplă cu sumele virate din eroare după deces

Pentru viramentele necuvenite efectuate ulterior decesului, legea stabilește o procedură de recuperare. Casa teritorială de pensii face demersuri pentru identificarea persoanei care a încasat banii, iar banca trebuie să restituie sumele solicitate, în limita soldului disponibil, pe baza documentelor prevăzute legal.

Editor : C.S.