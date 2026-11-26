Proprietarii de locuințe, terenuri și autovehicule care nu și-au achitat impozitele locale aferente anului 2026 trebuie să plătească sume suplimentare, calculate în funcție de perioada de întârziere. Restanțele înregistrate la 31 decembrie vor fi reportate în 2027, iar autoritățile pot recurge, în anumite situații, la executarea silită pentru recuperarea datoriilor.

Restanțele către bugetul local pot afecta inclusiv tranzacțiile imobiliare sau vânzarea unui autoturism, întrucât legea condiționează înstrăinarea acestor bunuri de îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Când a expirat termenul de plată a impozitelor locale în 2026

Conform Codului fiscal, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se plătesc anual, în două rate egale: prima până la 31 martie, a doua până la 30 septembrie, inclusiv.

Contribuabilii care au achitat integral impozitele anuale până la 31 martie au beneficiat de o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a autorității deliberative locale.

Dacă impozitul datorat aceluiași buget local este de cel mult 50 de lei, el se plătește integral până la 31 martie. Pragul se aplică la valoarea însumată a impozitelor de același fel. Prin urmare, la finalul lunii noiembrie, ambele termene legale sunt deja depășite, iar sumele neachitate sunt considerate restante.

Cum se calculează majorările pentru impozitele neachitate

Pentru obligațiile fiscale datorate bugetelor locale, Codul de procedură fiscală stabilește o majorare de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, aplicată asupra valorii impozitului rămas neachitat.

Calculul începe din ziua următoare scadenței și continuă până la achitarea datoriei, inclusiv. Astfel, costul suplimentar este perceput chiar dacă întârzierea dintr-o anumită lună este de numai câteva zile.

În cazul primei tranșe aferente anului 2026, majorările se aplică începând cu 1 aprilie. Pentru cea de-a doua rată, acestea sunt calculate de la 1 octombrie.

Cât ai de plătit în plus dacă nu ai achitat impozitul în 2026

Spre exemplu, în cazul unui proprietar care datorează un impozit anual de 1.000 de lei, împărțit în două rate de câte 500 de lei, neachitarea integrală până la 31 decembrie 2026 presupune următoarele costuri suplimentare.

Pentru prima tranșă se acumulează nouă luni de întârziere, din aprilie până în decembrie. Majorarea ajunge astfel la 9% din suma datorată, respectiv 45 de lei.

Cum se calculează: majorarea este de 1% pe lună, iar întârzierea începe pe 1 aprilie, după scadența de 31 martie. Lunile de întârziere sunt aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie, adică 9 luni. Deci 9 × 1% = 9%, iar 9% din 500 de lei înseamnă 500 × 0,09 = 45 de lei.

În cazul celei de-a doua rate, perioada cuprinsă între octombrie și decembrie generează o creștere de 3%, echivalentul a 15 lei.

Cum se calculează: întârzierea începe pe 1 octombrie, după scadența de 30 septembrie. Lunile de întârziere sunt octombrie, noiembrie și decembrie, adică 3 luni. Deci 3 × 1% = 3%, iar 3% din 500 de lei înseamnă 500 × 0,03 = 15 lei.

Prin urmare, la sfârșitul anului, contribuabilul va avea de achitat 1.060 de lei, dintre care 60 de lei reprezintă majorările acumulate.

Ce se întâmplă cu datoria după 31 decembrie

Încheierea anului fiscal nu stinge datoria. Restanța trece în evidența anului următor, iar majorările continuă să curgă. În 2027, contribuabilul va datora impozitele noului an plus restanțele acumulate.

Când poate începe executarea silită

Primăria poate iniția executarea silită după expirarea termenului de plată, inclusiv înainte de sfârșitul anului. Procedura începe cu o somație, însoțită de titlul executoriu. De la primire, debitorul are 15 zile să achite suma sau să notifice autoritatea că vrea să recurgă la mediere, ceea ce suspendă executarea pe durata medierii.

Dacă nu plătește în termenul stabilit, autoritatea poate continua cu poprirea conturilor, urmărirea veniturilor sau sechestrarea și valorificarea bunurilor, în limitele prevăzute de lege.

Cum afectează impozitele restante vânzarea unei locuințe sau a unei mașini

Persoanele care intenționează să vândă un apartament, o casă, un teren sau un autoturism trebuie să facă dovada că și-au achitat toate obligațiile datorate bugetului local în care este înregistrat bunul respectiv.

Condiția privește inclusiv alte datorii existente în evidența aceleiași autorități fiscale. Situația contribuabilului este confirmată prin certificatul de atestare fiscală sau prin verificarea electronică a informațiilor.

Ce pot face persoanele care nu au bani să achite integral impozitele

Autoritatea fiscală locală poate aproba, la cerere temeinic justificată, plata în rate pe cel mult cinci ani. Procedura se stabilește prin hotărâre a consiliului local. În multe primării, pe durata eșalonării se aplică majorări de 0,5% pe lună sau fracțiune de lună, iar persoanele fizice constituie o garanție egală cu două rate medii.

Condițiile (sumă minimă, durată, garanții, excepții) diferă de la o primărie la alta și trebuie verificate în hotărârea consiliului local. Situația fiscală se poate verifica la direcția de taxe și impozite locale din localitatea ta sau pe Ghișeul.ro, dacă instituția este înrolată în sistem. Pentru detalii despre eșalonare și scutiri, cel mai sigur este să consulți hotărârea consiliului local sau să întrebi direct la primărie.

Editor : C.S.