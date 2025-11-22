Ce se întâmplă dacă pierzi cardul de sănătate. Cum obții o adeverință înlocuitoare și cât timp este valabilă

În situația în care cardul de sănătate a fost pierdut, furat, deteriorat sau titularul și-a schimbat numele, emiterea unui duplicat devine necesară pentru actualizarea datelor și menținerea continuității la servicii medicale. Orice persoană asigurată în sistem are posibilitatea de a solicita eliberarea unei adeverințe înlocuitoare, document cu valoare juridică echivalentă cardului valabil până la emiterea unui nou suport.

Cardul de sănătate reprezintă codul de acces pentru toate sistemele informatice ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Ce este cardul naţional de sănătate

Cardul de sănătate (CEAS) este un proiect de interes naţional care are ca scop principal transparentizarea şi eficientizarea fondurilor utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Ce informații conţine un card de sănătate

Cardul naţional de sănătate este codul de acces pentru toate sistemele informatice ale CNAS. El va deveni instrumentul de confirmare a prestării tuturor serviciilor din sistem (Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) - un sistem centralizat folosit de Casa Națională de Asigurări pentru gestionarea serviciilor medicale și farmaceutice). Documentul conţine doar datele de identificare ale asiguratului, iar pe card şi în memoria electronică a cardului sunt imprimate următoarele informaţii:

Numele şi prenumele asiguratului;

Codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

Numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate (CID);

Data naşterii;

Termenul de valabilitate al cardului;

Doar la cererea asiguratului, medicul de familie poate inscripţiona pe cardul de sănătate date medicale.

Cine poate prim card de sănătate

Persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani vor primi cardul naţional de sănătate. Documentul este distribuit personal de către factorul poştal în baza unui act de identitate şi a semnăturii de primire.

Activarea cardului de sănătate se face la orice furnizor de servicii medicale (cabinet de medicină primară, spital, ambulatoriu, laborator) la care asiguratul va apela prima dată după primirea cardului. Nu este necesar ca asiguratul să meargă special la medic pentru activarea cardului. Operaţiunea de activare constă în înlocuirea codului pin iniţial al cardului (cod inițial: 000) cu un cod pin din patru cifre ales de asigurat.

Odată activat, cardul de sănătate va fi prezentat ori de câte ori asiguratul apelează la furnizorii aflaţi în contract cu casa de asigurări de sănătate pentru servicii medicale sau farmaceutice.

Cum se poate obține un nou card de sănătate

Dacă un asigurat primește cardul național de asigurări sociale de sănătate cu date personale greșite sau dacă acesta a fost pierdut ori deteriorat, el poate solicita emiterea unui nou card la Casa de Asigurări de Sănătate la care este înregistrat. (Asigurații vor primi gratuit un nou card în situația în care documentul inițial conține informații eronate.)

În cazul pierderii sau distrugerii cardului, asigurații trebuie să achite costurile de producție și distribuție prin poștă ale noului card, în valoare de aproximativ 20 de lei. Plata se efectuează la sediul casei de asigurări de sănătate unde este arondat asiguratul.

Conform CNAS, cardul de sănătate duplicat se eliberează în baza următoarelor documente:

Cerere de eliberare a cardului duplicat;

Copie a actului de identitate;

Dovada plății contravalorii cardului duplicat;

Declarație împuternicire, dacă este cazul (în cazul în care posesorul este în imposibilitate de a se deplasa).

Cererea de eliberare a cardului duplicat, completată și semnată de titular sau, după caz, de reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, se poate transmite și prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță, cu condiția să fie însoțită de copia actului de identitate și, după caz, de alte acte doveditoare, precum și de dovada plății contravalorii cardului duplicat.

Adresa de e-mail la care se trimit actele depinde de Casa de Asigurări de Sănătate în evidența căreia se află asiguratul (fiecare casă județeană are date de contact diferite).

Adeverinţa de înlocuire a cardului de sănătate

În cazul solicitării unui nou card de sănătate, până la primirea acestuia, asiguratul va beneficia de servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate.

Adeverința înlocuitoare este valabilă până la emiterea cardului duplicat. Solicitanților cardului duplicat li se poate transmite adeverința înlocuitoare prin mijloace de comunicare la distanță (inclusiv e-mail)

Ce înseamnă codul CID

CID-ul reprezintă Codul de IDenitificare al asiguraţilor din Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) şi este inscripţionat pe Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) sub numele "Cod de asigurat". CID-ul este folosit la identificarea unică în sistem a persoanelor asigurate. Valoarea sa este generată pe baza CNP-ului.

Editor : C.S.