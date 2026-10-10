Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri

Descoperirea unor rezerve de petrol sau gaze sub un teren privat nu îi conferă proprietarului, în mod automat, dreptul la o parte din resursele extrase. Acesta poate beneficia însă de compensații pentru restrângerea folosinței terenului, repararea pagubelor sau, în cazul exproprierii, pierderea proprietății. Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat pentru Digi24.ro ce obligații are compania care desfășoară exploatarea și în ce condiții poate fi despăgubit deținătorul terenului.

Specialiștii atrag atenția că fiecare situație trebuie analizată în funcție de natura lucrărilor, regimul juridic al imobilului și impactul concret al activităților desfășurate asupra proprietarului.

Cui îi aparțin rezervele de petrol sau gaze din subsol

„Rezervele de petrol și gaze naturale, precum și celelalte bogății minerale din subsol aparțin statului român. Deținerea unui teren nu înseamnă și drept de proprietate asupra resurselor aflate în adâncime. Prin urmare, acestea fac parte din proprietatea publică a statului, indiferent de cine deține suprafața respectivă.”, a explicat avocatul Bogdan Pițigoi

Ce se întâmplă dacă se găsesc rezerve de petrol sau gaze pe un teren privat

„Proprietarul terenului va suferi, în mod evident, un prejudiciu ca urmare a faptului că în subsolul terenului se găsesc respectivele minerale sau resurse naturale. Exploatarea acestora presupune utilizarea unor utilaje, efectuarea unor săpături și desfășurarea unor lucrări care îi limitează proprietarului dreptul de folosință asupra terenului.

În aceste condiții, proprietarul poate primi despăgubiri, însă nu sub forma unor redevențe sau a unui procent din petrolul ori gazele extrase. Suma acordată are rolul de a compensa prejudiciul și limitarea dreptului de folosință asupra terenului.

Dreptul la chirie sau indemnizație periodică

Pe durata exploatării, compania care deține acordul petrolier poate ocupa temporar o parte din teren și poate limita folosirea acestuia de către proprietar. Pentru această ocupare și pentru restrângerea dreptului de folosință, proprietarul poate primi o sumă de bani stabilită prin negociere, sub forma unei chirii sau a unei indemnizații periodice.

În practică, anumite suprafețe pot fi utilizate pentru amplasarea utilajelor, realizarea lucrărilor sau desfășurarea altor activități necesare exploatării. În această perioadă, proprietarul nu mai poate folosi respectivele suprafețe în condițiile obișnuite.

Este important de făcut însă diferența între plata pentru ocuparea sau limitarea folosinței terenului și despăgubirile pentru eventualele pagube produse în timpul lucrărilor.

Dacă activitățile de exploatare provoacă daune imobilului, culturilor sau altor bunuri, proprietarul poate avea dreptul la despăgubiri suplimentare, distincte de chiria sau indemnizația primită pentru ocuparea terenului. ”, a adăugat specialistul

Poate proprietarul să refuze accesul pentru foraje?

„Proprietarul nu poate refuza în orice situație accesul unei companii care deține un acord petrolier și are dreptul legal de a desfășura activități de explorare sau exploatare. În astfel de cazuri, legea permite instituirea unor servituți în favoarea titularului acordului, pentru realizarea lucrărilor necesare.

Înainte de a ajunge la un conflict, cele două părți pot negocia condițiile de acces, perioada în care terenul va fi folosit și cuantumul despăgubirilor. O înțelegere amiabilă poate stabili astfel, de comun acord, atât modul în care se desfășoară lucrările, cât și suma pe care proprietarul o primește.

Dacă proprietarul refuză accesul sau nu acceptă condițiile propuse, compania se poate adresa instanței pentru a solicita permiterea lucrărilor, în condițiile prevăzute de lege.

În cazul unui litigiu, instanța va stabili condițiile de acces și va soluționa aspectele asupra cărora părțile nu au ajuns la un acord. Prin negociere, însă, proprietarul și compania pot evita un proces și pot stabili direct condițiile în care se desfășoară activitățile și despăgubirile aferente.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Ce se întâmplă cu terenul după încheierea exploatării

„După încheierea activităților de explorare și exploatare, compania are obligația să închidă lucrările și să reabiliteze suprafețele afectate. Scopul este ca imobilul să poată fi reutilizat, pe cât posibil, în condiții apropiate de cele existente înainte de începerea operațiunilor.

În cazul sondelor, acestea trebuie închise și izolate corespunzător în adâncime, prin lucrări menite să prevină eventualele scurgeri de gaze, hidrocarburi sau alte substanțe. Totodată, instalațiile, utilajele și echipamentele amplasate la suprafață trebuie demontate și îndepărtate.

Responsabilitatea pentru aceste operațiuni revine companiei care a desfășurat activitățile de foraj și exploatare. După finalizarea lucrărilor de închidere și reabilitare, terenul ar trebui să poată fi folosit din nou de proprietar, inclusiv pentru agricultură sau pentru alte destinații, în funcție de utilizarea anterioară.”, a explicat specialistul

Situația în care proprietarul poate pierde terenul, dar primește despăgubiri

„Dacă sub un teren sunt descoperite cantități importante de petrol, gaze, minerale sau alte resurse, iar exploatarea acestora presupune ocuparea definitivă a suprafeței, proprietarul poate ajunge să piardă imobilul. Preluarea se poate realiza fie prin vânzarea terenului, în urma unei negocieri cu compania interesată, fie prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

În cazul unei vânzări, proprietarul și cumpărătorul stabilesc de comun acord prețul. Dacă se ajunge la expropriere, proprietarul nu poate împiedica preluarea atunci când sunt respectate condițiile legale, însă are dreptul la o despăgubire justă și prealabilă.

Despăgubirea se acordă, în principiu, în bani și trebuie să reflecte valoarea imobilului expropriat. Proprietarul nu primește automat un alt teren la schimb, ci suma aferentă proprietății preluate.

Dacă acesta consideră că valoarea stabilită nu corespunde prețului real al terenului, poate contesta suma în instanță. În cadrul procesului poate fi dispusă o expertiză pentru stabilirea valorii de piață a imobilului. În cazul în care instanța constată că despăgubirea trebuie să fie mai mare decât suma oferită inițial, diferența poate fi acordată proprietarului.”, a conchis avocatul Bogdan Pițigoi