Live TV

Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri

Marina Cimpoacă Data publicării:
Despăgubiri exploatare teren privat. Sursă Foto Getyy Images
Despăgubiri exploatare teren privat. Sursă Foto Getyy Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cui îi aparțin rezervele de petrol sau gaze din subsol Ce se întâmplă dacă se găsesc rezerve de petrol sau gaze pe un teren privat Poate proprietarul să refuze accesul pentru foraje? Ce se întâmplă cu terenul după încheierea exploatării Situația în care proprietarul poate pierde terenul, dar primește despăgubiri

Descoperirea unor rezerve de petrol sau gaze sub un teren privat nu îi conferă proprietarului, în mod automat, dreptul la o parte din resursele extrase. Acesta poate beneficia însă de compensații pentru restrângerea folosinței terenului, repararea pagubelor sau, în cazul exproprierii, pierderea proprietății. Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat pentru Digi24.ro ce obligații are compania care desfășoară exploatarea și în ce condiții poate fi despăgubit deținătorul terenului.

Specialiștii atrag atenția că fiecare situație trebuie analizată în funcție de natura lucrărilor, regimul juridic al imobilului și impactul concret al activităților desfășurate asupra proprietarului.

Cui îi aparțin rezervele de petrol sau gaze din subsol

„Rezervele de petrol și gaze naturale, precum și celelalte bogății minerale din subsol aparțin statului român. Deținerea unui teren nu înseamnă și drept de proprietate asupra resurselor aflate în adâncime. Prin urmare, acestea fac parte din proprietatea publică a statului, indiferent de cine deține suprafața respectivă.”, a explicat avocatul Bogdan Pițigoi

Ce se întâmplă dacă se găsesc rezerve de petrol sau gaze pe un teren privat

„Proprietarul terenului va suferi, în mod evident, un prejudiciu ca urmare a faptului că în subsolul terenului se găsesc respectivele minerale sau resurse naturale. Exploatarea acestora presupune utilizarea unor utilaje, efectuarea unor săpături și desfășurarea unor lucrări care îi limitează proprietarului dreptul de folosință asupra terenului.

În aceste condiții, proprietarul poate primi despăgubiri, însă nu sub forma unor redevențe sau a unui procent din petrolul ori gazele extrase. Suma acordată are rolul de a compensa prejudiciul și limitarea dreptului de folosință asupra terenului.

Dreptul la chirie sau indemnizație periodică

Pe durata exploatării, compania care deține acordul petrolier poate ocupa temporar o parte din teren și poate limita folosirea acestuia de către proprietar. Pentru această ocupare și pentru restrângerea dreptului de folosință, proprietarul poate primi o sumă de bani stabilită prin negociere, sub forma unei chirii sau a unei indemnizații periodice.

În practică, anumite suprafețe pot fi utilizate pentru amplasarea utilajelor, realizarea lucrărilor sau desfășurarea altor activități necesare exploatării. În această perioadă, proprietarul nu mai poate folosi respectivele suprafețe în condițiile obișnuite.

Este important de făcut însă diferența între plata pentru ocuparea sau limitarea folosinței terenului și despăgubirile pentru eventualele pagube produse în timpul lucrărilor.

Dacă activitățile de exploatare provoacă daune imobilului, culturilor sau altor bunuri, proprietarul poate avea dreptul la despăgubiri suplimentare, distincte de chiria sau indemnizația primită pentru ocuparea terenului. ”, a adăugat specialistul

Poate proprietarul să refuze accesul pentru foraje?

„Proprietarul nu poate refuza în orice situație accesul unei companii care deține un acord petrolier și are dreptul legal de a desfășura activități de explorare sau exploatare. În astfel de cazuri, legea permite instituirea unor servituți în favoarea titularului acordului, pentru realizarea lucrărilor necesare.

Înainte de a ajunge la un conflict, cele două părți pot negocia condițiile de acces, perioada în care terenul va fi folosit și cuantumul despăgubirilor. O înțelegere amiabilă poate stabili astfel, de comun acord, atât modul în care se desfășoară lucrările, cât și suma pe care proprietarul o primește.

Dacă proprietarul refuză accesul sau nu acceptă condițiile propuse, compania se poate adresa instanței pentru a solicita permiterea lucrărilor, în condițiile prevăzute de lege.

În cazul unui litigiu, instanța va stabili condițiile de acces și va soluționa aspectele asupra cărora părțile nu au ajuns la un acord. Prin negociere, însă, proprietarul și compania pot evita un proces și pot stabili direct condițiile în care se desfășoară activitățile și despăgubirile aferente.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Ce se întâmplă cu terenul după încheierea exploatării

„După încheierea activităților de explorare și exploatare, compania are obligația să închidă lucrările și să reabiliteze suprafețele afectate. Scopul este ca imobilul să poată fi reutilizat, pe cât posibil, în condiții apropiate de cele existente înainte de începerea operațiunilor.

În cazul sondelor, acestea trebuie închise și izolate corespunzător în adâncime, prin lucrări menite să prevină eventualele scurgeri de gaze, hidrocarburi sau alte substanțe. Totodată, instalațiile, utilajele și echipamentele amplasate la suprafață trebuie demontate și îndepărtate.

Responsabilitatea pentru aceste operațiuni revine companiei care a desfășurat activitățile de foraj și exploatare. După finalizarea lucrărilor de închidere și reabilitare, terenul ar trebui să poată fi folosit din nou de proprietar, inclusiv pentru agricultură sau pentru alte destinații, în funcție de utilizarea anterioară.”, a explicat specialistul

Situația în care proprietarul poate pierde terenul, dar primește despăgubiri

„Dacă sub un teren sunt descoperite cantități importante de petrol, gaze, minerale sau alte resurse, iar exploatarea acestora presupune ocuparea definitivă a suprafeței, proprietarul poate ajunge să piardă imobilul. Preluarea se poate realiza fie prin vânzarea terenului, în urma unei negocieri cu compania interesată, fie prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

În cazul unei vânzări, proprietarul și cumpărătorul stabilesc de comun acord prețul. Dacă se ajunge la expropriere, proprietarul nu poate împiedica preluarea atunci când sunt respectate condițiile legale, însă are dreptul la o despăgubire justă și prealabilă.

Despăgubirea se acordă, în principiu, în bani și trebuie să reflecte valoarea imobilului expropriat. Proprietarul nu primește automat un alt teren la schimb, ci suma aferentă proprietății preluate.

Dacă acesta consideră că valoarea stabilită nu corespunde prețului real al terenului, poate contesta suma în instanță. În cadrul procesului poate fi dispusă o expertiză pentru stabilirea valorii de piață a imobilului. În cazul în care instanța constată că despăgubirea trebuie să fie mai mare decât suma oferită inițial, diferența poate fi acordată proprietarului.”, a conchis avocatul Bogdan Pițigoi

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dr. viorica radoi
1
Analiza din sânge care poate identifica tumorile
Rockwell B-1B Lancer 86-0129 takes off from RAF Fairford, UK, in support of Operation Epic Fury. Credit JTW Aviation Images / Alamy.
2
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție...
2026-10-08-4416
3
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
Ludovic Orban.
4
Ludovic Orban, despre desemnarea lui Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de...
Christa Pike
5
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de...
Ținuta care a făcut înconjurul lumii a fost interzisă! ”Trebuie să ai mare curaj să porți așa ceva”
Digi Sport
Ținuta care a făcut înconjurul lumii a fost interzisă! ”Trebuie să ai mare curaj să porți așa ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sonda de petrol care foreaza pe fondul unui apus de soare
Prețurile la energie cresc rapid în întreaga lume. De ce criza din Arabia Saudită poate lovi economiile globale
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la sediul Băncii Naționale a României din București.
„S-ar putea să nu mai fim în toamnă chiar campioni la inflaţie”. Mugur Isărescu: „Ne trebuie însă guvern în mod clar”
GELOJ19WEAEERND
Canada a cedat inuiților din Nunavut un teritoriu de patru ori cât Franța, cu rezerve de aur, pietre prețioase, petrol și gaze
Sondă de petrol în Rusia
Compania americană Halliburton a livrat Rusiei echipamente de 7,1 milioane de dolari în ciuda sancțiunilor
omv-1536x1020
Parlamentul a modificat legea taxei de solidaritate pentru a include și OMV Petrom. Reacția companiei
Recomandările redacţiei
2026-10-08-4831
Cum răspunde Luca Niculescu, întrebat dacă își va depune mandatul...
ciuma
„Nici grozav, nici groaznic”. De ce nimeni nu are încredere în Rusia...
Imagine cu Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al Limbii Române.
„Supat”, „colivăreasă” și „vamaioți”, cuvintele din DOOM3 care...
Japan's Princess Aiko visits special concert in Tokyo
Cel mai popular membru al familiei regale japoneze: apare pe...
Ultimele știri
Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute de Codul rutier
Obligația prevăzută de lege pentru recuperarea permisului suspendat. Când se prelungește sancțiunea cu 30 de zile
Reacția furioasă a lui Medvedev după arestarea bloggerului militar rus în Muntenegru
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pur și simplu wow! Catherine Zeta-Jones, ca o puștoaică în New York, în colanți din piele și pantofi cu...
Cancan
Manelista Roxana, regină pe yachtul milionarului TINMAR care a dus-o acasă cu avion privat!
Fanatik.ro
Dan Petrescu, în locul lui Gică Hagi la echipa naţională? “Avem nevoie de rezultate, nu de discursuri! Dacă...
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
Alberto Soro: „Dinamo se bate la titlu!”. Spaniolul dezvăluie secretele „câinilor” lui Nuno Campos. Interviu...
Adevărul
De ce se oferă PSD să voteze un guvern PNL-UDMR din care nu face parte. Strategia lui Grindeanu, explicată de...
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Probleme pentru Adriana Iliescu, femeia care a devenit mamă la 66 de ani. Se judecă de peste 20 de ani cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Momente neverosimile: a omorât arbitrul în timpul meciului cu o lovitură și a fost arestat pe loc!
Pro FM
Un rol celebru, o dependență dezastruoasă, Demi Moore și Madonna. Povestea din culisele Hollywoodului...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tommy Lee Jones, prima apariție pe covorul roșu la mai bine de nouă luni de la moartea fiicei sale. Ethan...
Adevarul
Polițiștii din Satu Mare au o nouă misiune: să cântărească lemnele de foc pentru încălzirea sediilor. Val de...
Newsweek
Un pensionar va primi o creștere de 1.400 lei a pensiei. Instanța a decis că a muncit în condiții speciale
Digi FM
Prăjitură cu mere și scorțișoară. Rețeta simplă, pufoasă și aromată, perfectă pentru zilele reci
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mormântul lui Tutankhamon ar putea ascunde un secret vechi de peste 3.300 de ani. Descoperirea care ar putea...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Joe Manganiello rupe tăcerea despre anii cu Sofia Vergara: "Eram din ce în ce mai bolnav". Ce acuzații îi...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”