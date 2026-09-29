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Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi

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Rovinieta de la 1 octombrie. Inquam Photos Alexandru Busca
Rovinieta de la 1 octombrie. Inquam Photos Alexandru Busca
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Din articol
Ce se întâmplă cu rovinietele după 1 octombrie Pentru ce vehicule încetează valabilitatea vechii roviniete Cât va costa o rovinietă nouă pentru autoturisme de la 1 octombrie 2026 Se vor modifica din nou tarifele anul viitor? Ce vehicule rămân în sistemul rovinietei

Rovinietele încă valabile pentru autoturisme vor putea fi folosite și după 1 octombrie 2026, până la data expirării, indiferent de norma de poluare a mașinii. Noile tarife, stabilite în lei, se aplică celor a căror perioadă de valabilitate începe de la această dată. Pentru vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone, însă, rovinietele emise în vechiul sistem își încetează valabilitatea la începutul lunii octombrie, chiar dacă au fost plătite pentru mai mult timp.

Pentru a stabili ce reguli se aplică, contează categoria în care este încadrat vehiculul și perioada pentru care a fost achitată taxa. Aceste informații se regăsesc în documentele mașinii și în dovada de emitere a rovinietei.

Ce se întâmplă cu rovinietele după 1 octombrie

Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 226/2023, în forma modificată prin Legea nr. 103/2026, prevede că rovinietele emise în baza Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 își încetează valabilitatea la 1 octombrie 2026. Sunt exceptate cele emise pentru vehiculele prevăzute la art. 4 alin. (1), care își păstrează valabilitatea până la data expirării.

Art. 4 alin. (1) se referă la vehiculele concepute și construite pentru transportul de persoane, printre care se numără autoturismele, microbuzele și autocarele, precum și la vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone.

Rovinietele deja emise pentru aceste vehicule rămân valabile până la expirare. De exemplu, dacă rovinieta unui autoturism expiră în februarie 2027, ea poate fi folosită până atunci, indiferent de norma de poluare a mașinii.

Pentru ce vehicule încetează valabilitatea vechii roviniete

Situația este diferită pentru vehiculele concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Acestea nu intră în categoria vehiculelor pentru care legea menține valabilitatea rovinietei până la expirare. Prin urmare, rovinietele emise pentru acestea își încetează valabilitatea la 1 octombrie 2026, chiar dacă perioada pentru care au fost achitate continuă după această dată. Potrivit art. 24 alin. (4) din Legea nr. 226/2023, utilizatorul poate solicita în scris CNAIR restituirea sumei corespunzătoare perioadei rămase neutilizate.

Aceste vehicule intră sub incidența TollRo, sistem în care tariful se calculează în funcție de distanța parcursă. Valoarea pe kilometru depinde de categoria drumului, masa totală maximă autorizată și clasa de emisii a vehiculului. Legea asimilează vehiculele de transport mixt celor de transport marfă din perspectiva aplicării TollRo.

Cât va costa o rovinietă nouă pentru autoturisme de la 1 octombrie 2026

Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 888/2026 stabilește tarife distincte în funcție de durata rovinietei și de încadrarea vehiculului. Noua grilă se aplică rovinietelor a căror perioadă de valabilitate începe la 1 octombrie 2026 sau ulterior. Toate sumele de mai jos includ TVA.

Tarif rovinietă pentru o zi

  • 20 de lei pentru vehicule electrice*2;
  • 22 de lei pentru Euro VI;
  • 26 de lei pentru Euro V-IV;
  • 29 de lei pentru Euro III-0.

Tarif rovinietă pentru 10 zile

  • 27 de lei pentru vehicule electrice*2;
  • 30 de lei pentru Euro VI;
  • 35 de lei pentru Euro V-IV;
  • 39 de lei pentru Euro III-0.

Tarif rovinietă pentru 30 de zile

  • 43 de lei pentru vehicule electrice*2;
  • 48 de lei pentru Euro VI;
  • 55 de lei pentru Euro V-IV;
  • 62 de lei pentru Euro III-0.

Tarif rovinietă pentru 60 de zile

  • 68 de lei pentru vehicule electrice*2;
  • 76 de lei pentru Euro VI;
  • 87 de lei pentru Euro V-IV;
  • 99 de lei pentru Euro III-0.

Tarif rovinietă pentru 12 luni

  • 228 de lei pentru autoturismele electrice;
  • 254 de lei pentru Euro VI;
  • 292 de lei pentru Euro V-IV;
  • 330 de lei pentru Euro III-0.

Durata aleasă se calculează de la data de început a valabilității

  • Rovinieta de o zi acoperă ziua corespunzătoare datei pentru care a fost achitată;
  • Rovinieta pentru 10 zile acoperă ziua corespunzătoare datei de început a valabilității și următoarele 9 zile;
  • Rovinieta pentru 30 de zile acoperă ziua corespunzătoare datei de început a valabilității și următoarele 29 de zile;
  • Rovinieta de 60 de zile acoperă ziua corespunzătoare datei de început a valabilității și următoarele 59 de zile;
  • Rovinieta pentru 12 luni acoperă ziua corespunzătoare datei de început a valabilității și până în ziua anterioară aceleiași zile a anului următor inclusiv.

Cum este încadrat un vehicul dacă nu există date despre norma Euro

Pentru vehiculele electrice cărora nu le este atribuită o clasă de emisii poluante (Euro), datele privind încadrarea în clasa de emisii poluante se consideră furnizate prin mențiunea referitoare la sursa de energie electrică înscrisă în certificatul de înmatriculare (rubrica P.3) sau în documentul echivalent al statului de înmatriculare, nivelul aplicabil fiind cel prevăzut în coloana „Vehicule electrice“; acestor vehicule nu li se aplică încadrarea în clasa de emisii Euro 0 prevăzută în nota 1.

În situația în care nu pot fi furnizate date privind încadrarea în clasa de emisii poluante, vehiculul se încadrează în clasa de emisii Euro 0.

Anexa ordinului descrie vehiculul electric drept un autovehicul înmatriculat echipat cu cel puțin un dispozitiv de stocare a energiei electrice (baterie, condensator), care utilizează unul sau mai multe motoare electrice pentru propulsie, alimentat din surse externe sau interne, în locul unui motor cu ardere internă, sau un ansamblu format dintr-un vehicul electric și semiremorcă ori remorcile tractate de acesta.

Se vor modifica din nou tarifele anul viitor?

Cuantumul rovinietei, stabilit în lei, se actualizează anual, până la 31 decembrie, în funcție de indicele prețurilor de consum (IPC) comunicat de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior, după următoarea formulă: T_apl = T_act x IPC/100, unde:

  • T_apl: tariful care se aplică în anul următor;
  • T_act: tariful care se aplică în anul în care se realizează calculul;
  • IPC: indicele lunar al prețurilor de consum (IPC total) comunicat de Institutul Național de Statistică, valabil pentru intervalul luna octombrie a anului anterior - luna septembrie a anului în care se realizează calculul.

Valoarea de calcul al rovinietei rezultată în urma actualizării se rotunjește la 1 leu prin neglijarea fracțiunilor de până la 0,99 lei inclusiv. La achiziționarea unei noi roviniete, prețul va depinde de perioada aleasă și de încadrarea vehiculului.

Ce vehicule rămân în sistemul rovinietei

De la 1 octombrie, rovinieta continuă să se aplice vehiculelor de transport persoane și celor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone. Ordinul nr. 888/2026 le împarte, pentru stabilirea tarifelor, în patru categorii:

  • autoturisme cu maximum nouă locuri pe scaune, inclusiv cel al șoferului;
  • vehicule de transport marfă de cel mult 3,5 tone;
  • vehicule de transport persoane cu mai mult de nouă și cel mult 23 de locuri;
  • vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri.

Pentru aceste categorii, rovinieta este stabilită în funcție de tipul vehiculului, clasa de emisii și durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale. Legea precizează că durata de utilizare include atât deplasarea, cât și staționarea pe această rețea. Vehiculele de transport mixt sunt asimilate celor de transport marfă din perspectiva tarifului de utilizare.

Editor : C.S.

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