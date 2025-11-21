Ce servicii medicale poți obține direct la medicul de familie: De la consultații și analize la îngrijiri urgente în cabinet

Rolul medicului de familie depășește simpla acordare a unui consult de rutină în cabinet. Persoanele înscrise pe lista acestuia pot beneficia de evaluări clinice complexe, intervenții de primă necesitate, supravegherea afecțiunilor cronice, precum și de servicii preventive esențiale. Astfel, medicina de familie reprezintă un pilon esențial al sistemului de sănătate, oferind soluții directe pentru numeroase probleme medicale înainte ca acestea să implice consulturi la alte specialități.

Medicul de familie reprezintă primul punct de contact al pacientului cu sistemul de sănătate. Fiecare persoană se poate înscrie pe lista unui medic de familie la alegere, iar schimbarea acestuia este posibilă după cel puțin șase luni de la data înscrierii, cu anumite excepții prevăzute de reglementări.

Ce servicii medicale poți obține direct la medicul de familie

Potrivit Ghidului Asiguratului CNAS: Medicul de familie acordă asiguraților serviciile medicale incluse în pachetul de bază precum:

Servicii medicale curative, respectiv:

servicii pentru situațiile de urgență medicochirurgicală;

consultații în caz de boală pentru afecțiuni acute, subacute și acutizări ale unor afecțiuni cronice;

consultații periodice pentru îngrijirea generală a asiguraților cu boli cronice.

Consultațiile pentru bolile cu potențial endemoepidemic care necesită izolare și consultațiile pentru bolile cronice pot fi acordate și la distanță (de exemplu telefonic). Documentele rezultate urmare a consultației la distanță, inclusiv rețeta electronică, se transmit pacientului prin mijloace de comunicare electronice (prin e-mail).

Servicii medicale diagnostice și terapeutice:

spirometrie, peakflowmetrie;

măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale la 24 de ore; măsurarea indicelui de presiune gleznă-braț;

efectuarea și interpretarea electrocardiogramei;

tușeu rectal; evacuare fecalom cu/fără clismă evacuatoare, sondaj vezical; tamponament anterior epistaxis;

extracție corp străin din fosele nazale, extracție corp străin din conductul auditiv extern;

administrare medicație aerosoli;

tratament intramuscular, intravenos, subcutanat, perfuzii intravenoase;

tratament chirurgical pentru panarițiu, abces, furuncul, plăgi tăiate sau înțepate superficial, necroze cutanate, escare, ulcere varicoase, plăgi, arsuri, extracție corpi străini țesut moale;

supraveghere travaliu fără naștere, naștere precipitată,

testul monofilamentului;

tratamente intramuscular, intravenos, subcutanat, - pansamente, suprimat fire;

administrarea de oxigen până la predarea către echipajul de prim-ajutor;

recoltare material celular cervico-vaginal la femeile cu vârsta de peste 25 de ani, până la vârsta de 65 de ani inclusiv, conform metodologiei de screening pentru cancerul de col uterin, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii;

testul Frax; spălătură gastrică;

calcularea riscului de fractură la pacienții cu osteoporoză; imobilizarea unei fracturi, entorse, luxaţii;

tratamente intravenoase cu injectomat, perfuzii intravenoase;

Consiliere pentru recoltare în vederea efectuării testului imunologic cantitativ pentru depistarea hemoragiilor oculte în materiile fecale, pentru femei şi bărbaţi cu vârsta de peste 50 de ani, până la vârsta de 74 de ani, inclusiv, conform metodologiei de screening pentru cancerul colorectal, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.

Consultații la domiciliu care se acordă asiguraților nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraților cu boli cronice sau cu un episod acut/subacut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0 - 1 an, copiilor 0 - 18 ani cu boli infecto-contagioase şi lăuzelor.

Servicii de administrare de medicamente care constau în administrare schemei tratament direct observat (DOT) pentru bolnavul TBC confirmat în timpul programului de lucru în cabinet.

Activități de suport care constau în eliberarea de documente medicale pentru persoanele din lista proprie precum: bilet de trimitere, prescripție medicală, certificat de concediu medical, adeverințe medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri, acte medicale necesare copiilor, adeverințe medicale pentru înscrierea în colectivitate necesare la înscrierea în unitățile de învățământ, dovada de revaccinare (carnet de vaccinări), avizul epidemiologic, fișa medicală etc.

Servicii medicale preventive și profilactice acordate pentru toate categoriile de vârstă persoanelor înscrise pe lista medicului de familie.

Servicii medicale de care beneficiază persoanele neasigurate din partea medicului de familie

Persoanele neasigurate beneficiază gratuit de pachetul minimal extins, care cuprinde aceleași consultații ca și pachetul de bază acordat persoanelor asigurate.

Costul analizelor de laborator este suportat integral de neasigurat, cu următoarele excepții:

investigații recomandate urmare a consultației de prevenție (PREV 1-7), analize de laborator;

imagistică (radiografii și ecografii) pentru confirmarea afecțiunii oncologice (bilet de trimitere SO);

testare în ambulatoriul paraclinic de specialitate pentru virusul hepatitic B (Antigen Hbs) și virusul hepatitic C (Anti HCV);

testarea femeilor însărcinate în ambulatoriul paraclinic de specialitate pentru virusul HIV.

Potirvit legii, (Legea nr.95/2006): Medicul de familie este furnizorul de îngrijiri de sănătate care coordonează și integrează serviciile medicale furnizate pacienților de către el însuși sau de către alți furnizori de servicii de sănătate.

Medicul asigură accesul în sistemul sanitar pentru pacienții săi, la nivelurile de competență cele mai adecvate nevoilor acestora, acordă îngrijiri persoanelor în contextul familiei și, respectiv, familiilor în cadrul comunității, fără discriminare.

Caracteristicile asistenței acordate de medicul de familie sunt următoarele:

constituie punctul de prim-contact în cadrul sistemului de sănătate, oferind acces nediscriminatoriu pacienților și ocupându-se de toate problemele de sănătate ale acestora;

folosește eficient resursele sistemului de sănătate, coordonând asistența medicală acordată pacienților; colaborează cu ceilalți furnizori de servicii din asistența medicală primară și asigură legătura cu celelalte specialități;

este orientată către individ, familie și comunitate;

se bazează pe comunicarea directă medic-pacient, care conduce în timp la stabilirea unei relații interumane de încredere, în care pacientul devine un partener responsabil al medicului pentru menținerea/restabilirea propriei sănătăți;

asigură continuitatea asistenței medicale primare prin consultații de urgență înregistrate prin sistemul național de urgență, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie, precum și în regim de gardă, prin intermediul centrelor de permanență;

rezolvă problemele de sănătate acute și cronice ale pacienților;

promovează sănătatea și starea de bine a pacienților prin intervenții adecvate și eficiente;

urmărește rezolvarea problemelor de sănătate ale comunității.

Cabinetul de medicină de familie furnizează servicii medicale către pacienții:

asigurați, înscriși pe lista proprie sau a altor cabinete;

neasigurați.

Cabinetul de medicină de familie poate desfășura următoarele activități:

intervenții de primă necesitate în urgențele medico-chirurgicale, precum și în afecțiunile acute;

activități de medicină preventivă;

activități medicale curative;

activități de îngrijire la domiciliu;

activități de îngrijiri paliative;

activități de consiliere;

alte activități medicale, în conformitate cu atestatele de studii complementare;

activități de învățământ în specialitatea medicină de familie, în cabinetele medicilor instructori formatori;

activități de cercetare științifică;

activități de suport;

acordarea de consultații înregistrate prin sistemul național de urgență, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie.

Activitățile medicale se pot desfășura la sediul cabinetului, la domiciliul pacienților, în centrele de permanență, în alte locații special amenajate și autorizate sau la locul solicitării, în cazul intervențiilor de primă necesitate în urgențele medico-chirurgicale ori în caz de risc epidemiologic.

