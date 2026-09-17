Ce sporuri și prime pot crește pensia. Când sunt luate în calcul al 13-lea salariu și orele suplimentare

Primele, al treisprezecelea salariu, plata pentru ore suplimentare și anumite sporuri permanente sau ocazionale pot influența cuantumul pensiei, dacă asupra sumelor respective s-a datorat contribuția de asigurări sociale. Valorificarea lor depinde însă de perioada în care au fost obținute și de existența documentelor care atestă veniturile încasate. Pentru activitatea desfășurată înainte de 1 aprilie 2001, dovada se face, de regulă, printr-o adeverință eliberată pe baza statelor de plată.

Noua legislație a pensiilor permite folosirea unor câștiguri care nu au fost întotdeauna incluse la stabilirea drepturilor, însă simpla menționare a unei prime sau a unui spor într-un document nu garantează o majorare. Casa de Pensii verifică natura venitului, perioada pentru care a fost acordat, contribuția datorată și respectarea cerințelor privind actele justificative.

Ce venituri obținute înainte de aprilie 2001 pot fi valorificate la pensie

Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajelor lunare este folosit venitul total realizat, brut sau net, după caz, asupra căruia s-a datorat contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat. Regula este prevăzută de Articolul 139 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Venitul lunar aferent acestor intervale trebuie dovedit printr-o adeverință. Documentul poate fi eliberat, pe baza statelor de plată, de angajator, de deținătorul legal al arhivei sau de un operator economic autorizat de Arhivele Naționale care are dreptul să certifice datele.

În calcul pot intra atât componentele permanente ale remunerației, cât și unele câștiguri acordate ocazional. Condiția esențială este ca sumele respective să fi fost supuse contribuției de asigurări sociale potrivit legislației în vigoare la momentul plății.

Primele, al treisprezecelea salariu și orele suplimentare

Capitolul VI al Anexei nr. 14 la Normele de aplicare a legii, enumeră veniturile nepermanente care pot fi valorificate la determinarea punctajelor lunare. Sunt menționate formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe baza tarifelor sau cotelor procentuale, dar și:

premiile anuale ori cele acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;

Aceeași categorie cuprinde recompensele cu caracter limitat acordate personalului din anumite sectoare de activitate și al treisprezecelea salariu;

Normele includ și „formele de retribuire pentru «orele suplimentare» realizate peste programul normal de lucru”;

sporul acordat personalului didactic care îndrumă practica psihopedagogică și asigură perfecționarea de specialitate a învățătorilor și educatorilor;

indemnizațiile de muncă nenormată.

Veniturile respective sunt valorificate numai dacă sunt dovedite printr-o adeverință întocmită conform cerințelor legale.

Sporurile permanente care pot conta la stabilirea pensiei

Anexa nr. 14 la Normele de aplicare cuprinde și sporurile, indemnizațiile și majorările retribuției tarifare care, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul al pensiei. Printre acestea se află sporul de vechime în muncă și:

Sporul pentru muncă în condiții deosebite;

indemnizația de zbor;

sporurile pentru lucrul în subteran sau pe platformele marine de foraj și extracție;

sporurile acordate pentru condiții grele;

munca de noapte;

activitatea desfășurată sistematic peste programul normal.

Normele mai menționează sporul pentru exercitarea unei funcții suplimentare precum și alte drepturi permanente prevăzute de legislația specifică diferitelor domenii sau de contractele colective și individuale de muncă.

Lista cuprinde și indemnizații acordate anumitor categorii profesionale, între care personal navigant, cadre medicale, angajați din învățământ, personal artistic sau salariați care au îndeplinit atribuții suplimentare. Fiecare drept este analizat în raport cu reglementarea aplicabilă în perioada în care a fost plătit.

Când este necesară adeverință de la angajatori

Adeverința este necesară în special pentru dovedirea veniturilor realizate înainte de 1 aprilie 2001, atunci când acestea nu rezultă din carnetul de muncă ori din documentele existente deja în dosarul de pensie.

Actul trebuie să fie emis în original, pe baza statelor de plată și a altor documente verificabile aflate în arhiva angajatorului sau a entității care le deține legal. Potrivit articolului 140 din Legea pensiilor, adeverințele și documentele folosite la stabilirea sau recalcularea pensiei se certifică prin ștampilă și semnătura olografă a conducătorului entității emitente ori a persoanei delegate.

În cazul documentelor referitoare la sporuri, normele cer indicarea angajatorului și a datelor de identificare ale salariatului, a perioadei lucrate, a funcției, meseriei sau specialității exercitate, a denumirii dreptului, procentului ori sumei acordate. Adeverința trebuie să precizeze intervalul în care beneficiarul a primit acel venit și temeiul legal în baza căruia a fost plătit. Documentul va avea număr și dată de înregistrare.

Cum dovedești perioadele lucrate înainte de 2001 dacă ai pierdut carnetul de muncă

„Începând cu luna aprilie 2001, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (actualizată până la data de 1 aprilie 2010), toate stagiile de cotizare ale asiguraților sunt gestionate și centralizate într-un sistem informatic administrat de Casa Națională de Pensii.

Astfel, datele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie sunt preluate automat din bazele de date instituționale, iar persoanele care depun dosarul de pensionare nu mai trebuie să caute, să obțină și să depună adeverințe de la foștii angajatori.

Adeverințele eliberate de angajatori sunt solicitate la Casa de Pensii doar pentru perioadele de muncă anterioare anului 2001, în situațiile în care veniturile realizate nu sunt menționate în carnetul de muncă.

De asemenea, acestea sunt necesare dacă, până în luna aprilie 2001, au fost acordate venituri suplimentare, cum ar fi prime, bonusuri sau alte venituri contributive prevăzute de lege, care nu se regăsesc în carnetul de muncă. În aceste cazuri, documentele justificative trebuie depuse la dosarul de pensionare.

Important: După anul 2001, însă, situația s-a schimbat: toate datele privind veniturile și contribuțiile sunt transmise electronic de către angajatori și sunt disponibile în sistemul informatic al Casei de Pensii. Astfel, informațiile sunt preluate automat, fără ca persoanele asigurate să mai fie nevoite să depună adeverințe suplimentare.”, a explicat pentru Digi24.ro Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București

Cum obții o adeverință dacă firma la care ai lucrat s-a desființat

Firmele de arhivare sunt operatori economici autorizați de Arhivele Naționale să presteze servicii arhivistice. Acestea pot prelua, păstra, organiza, conserva și administra arhivele unor instituții sau societăți comerciale, inclusiv pe cele ale companiilor care s-au desființat.

Atunci când o societate intră în faliment, este lichidată sau își încetează activitatea, actele sale nu dispar. Documentele de personal, precum statele de plată, dosarele angajaților și registrele de evidență, pot fi preluate de un operator economic autorizat, de succesorul legal al societății sau, în anumite situații, de alte instituții prevăzute de lege.

Operatorii care dețin arhiva fostului angajator pot elibera, contra cost, adeverințe privind vechimea în muncă, veniturile obținute sau sporurile acordate. Limitele maxime ale tarifelor pentru aceste servicii sunt stabilite anual de Arhivele Naționale.

Cât costă o adeverință de venituri de la firmele de arhivare

„Tarifele percepute pentru eliberarea adeverințelor nu sunt stabilite de fiecare firmă în parte, ci prin ordin al ministrului și sunt aceleași indiferent de operatorul care deține arhiva. Singurele costuri care pot varia sunt cele de expediere a documentelor, în funcție de firma de curierat sau de corespondență utilizată.

Casa de Pensii are nevoie de adeverința în original pentru stabilirea drepturilor de pensie. Cum firmele de arhivare își desfășoară activitatea în diferite localități din țară, expedierea documentelor implică, în mod firesc, costuri suplimentare de transport. Eliberarea unei adeverințe presupune verificarea documentelor pentru fiecare lună din perioada solicitată, inclusiv a veniturilor brute, sporurilor și a celorlalte elemente salariale, ceea ce reprezintă o activitate laborioasă.”, a adăugat directorul executiv al Casei de Pensii a Municipiului București

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Limitele maxime pentru anul 2026 sunt prevăzute în anexa la Dispoziția nr. I/8 din 22 ianuarie 2026 a directorului Arhivelor Naționale, privind tarifele solicitate pentru prestarea serviciilor arhivistice de către operatorii economici autorizați.

Operatorii economici autorizați nu pot percepe sume mai mari decât limitele stabilite de Arhivele Naționale. Tariful total este format din taxa administrativă, costul cercetării pentru perioada efectiv verificată și suma aferentă eliberării documentului. La acestea se adaugă TVA și, după caz, cheltuielile de transmitere prin poștă sau curier.

Cum este calculat sporul de vechime pentru perioadele mai vechi

Atunci când venitul total lunar nu poate fi dovedit, Articolul 139 din lege stabilește procentele folosite pentru sporul de vechime.

Pentru perioada 1 martie 1970-31 august 1983, procentul este de 3% la o vechime totală cuprinsă între 5 și 10 ani; 5% pentru intervalul 10-15 ani; 7% între 15 și 20 de ani și 10% pentru o activitate care depășește 20 de ani.

Pentru perioada 1 septembrie 1983-31 martie 1992, legea prevede un procent de 3% în cazul unei vechimi între 3 și 5 ani; 6% pentru 5-10 ani; 9% între 10 și 15 ani; 12% pentru intervalul 15-20 de ani și 15% atunci când vechimea totală depășește 20 de ani.

În cazul activității desfășurate între 1 aprilie 1992 și 31 martie 2001, este utilizat sporul înscris în carnetul de muncă sau dovedit prin adeverință.

Aceste procente nu reprezintă majorări noi acordate pensionarilor, ci elemente folosite la determinarea punctajelor pentru perioadele respective. Primele și sporurile nu sunt adăugate ca atare la pensie. Veniturile recunoscute sunt folosite pentru refacerea punctajelor lunare, iar rezultatul depinde de cuantumul sumelor, de perioada în care au fost încasate și de raportarea la indicatorii utilizați de legislația pensiilor.

O creștere poate apărea dacă venitul nu fusese valorificat anterior și includerea lui conduce la un număr mai mare de puncte. Dacă suma era deja cuprinsă în calcul, documentul nu respectă cerințele legale sau pentru acel câștig nu s-a datorat contribuția de asigurări sociale, depunerea unei adeverințe nu produce automat modificarea cuantumului.

Editor : C.S.