Ce spun localnicii din Țăndărei despre epidemia de coronavirus: „A venit boala peste noi! Le-a dat drumul la graniță”

Este alertă în județul Ialomița, la Țăndărei. Cei aproximativ 450 de localnici de etnie romă, reveniți recent din Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie, au transformat orașul în epicentrul infectărilor cu coronavirus din Bărăgan. O parte dintre cei plasați în carantină la domiciliu au ieșit la plimbare și au fost amendați. Din cauza lor, ceilalți oameni din oraș sunt speriați și cer intrarea în carantină a întregii localități. Așa cum vrea, de altfel, și Prefectura. În acest moment, la Țăndărei încă sunt intrări unde nu există controale sau filtre ale Poliției sau Jandarmeriei.

Localnic: A venit boala peste noi! Le-a dat drumul la graniță, n-a spus de unde e și... spitalul e plin!

De la intrarea dinspre București și până-n zona blocurilor, orașul pare gol și amorțit. În centru, însă, e cam multă mișcare pentru orășelul cu 13.000 de locuitori, unde primarul spune că sunt deja trei decese cauzate de coronavirus, șapte oameni infectați sunt spitalizați, iar 320 sunt în carantină la domiciliu. Deși izolarea obligatorie, măsura nu e respectată de toți.

Nicoleta Toma, primarul Țăndăreiului: „Deja avem trei persoane care nu au respectat această măsură și au fost luate efectiv de pe stradă și duse în centrul de carantină organizat în județ! Până în acest moment au fost aplicate peste 400 de amenzi, apropiindu-se de 400.000 de lei.”

Localnic: Ar trebui închis orașul. Pentru că cetățenii de etnie romă nu înțeleg! Că trebuie să stea la adăpost! Ar trebui închis. Că poate așa se liniștesc. Să vină armata! Că de poliție și autorități nu prea știu de frică.

Localnic: Ar trebui închis! Trebuia închisă toată țara! Secția de pediatrie nu știu unde au mutat-o! Că-n locul Pediatriei au făcut saloane pentru ăștia care-s bolnavi! Că au venit romii în Țăndărei din Spania, din Italia, din Franța, din Germania! Care au avut d-astea... Erau plini de coronavirus!

Nicoleta Toma, primarul Țăndăreiului: „Da, este real! Într-adevăr, din acel moment au început problemele!”

Localnic: Suntem la comanda... Așa după micile posibilități. Ce să facem? Nu știu dacă e cineva pregătit pentru închiderea unui oraș! Dar...

Până la aplicarea unor măsuri noi de protecție generală, Țăndăreiul se chinuie să reziste! În curtea spitalului se amenajează containere. Polițiștii sunt obligați să verifice carantinații, pietonii și șoferii, deopotrivă.

Polițiștii par destui, dar, pentru situația complicată din oraș, sunt chiar puțini. Atât de puțini încât astăzi, la intrarea dinspre Constanța, n-au fost suficienți să organizeze un filtru.

Nicoleta Toma, primarul Țăndăreiului: „Sunt filtre în măsura în care se pot pune. Și sunt filtre zilnic! Și la intrare și la ieșire. De acolo venim noi! Dar sunt nu la aceleași ore, după cum vă spuneam. Eu chiar săptămâna trecută am cerut sprijin Prefecturii prin alocarea de forțe noi! Când vine sau când nu vine armata... eu știu că am solicitat pentru că am considerat că este nevoie de forțe suplimentare, tocmai pentru a ține situația sub control. Probabil se așteaptă un ordin militar!”

Povestea Țăndăreiului încă nu are epilog. E plină doar de tensiune, așteptare, incertitudine și teamă. Spre Ialomița a pornit, însă, un lung convoi de mașini de poliție. Semn că autoritățile centrale știu cazul și pregătesc măsuri radicale pentru stoparea răspândirii coronavirusului și în Bărăgan.

Notă: De la realizarea acestui reportaj și până la publicarea lui, informațiile s-au schimbat: Sunt 47 de cazuri de coronavirus în Ialomița, dintre care 25 din Țăndărei. Dintre cele 5 persoane decedate în județ, patru sunt din această localitate.