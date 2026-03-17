Live TV

Ce spun românii, întrebați dacă țara noastră e sigură. Percepția asupra securității diferă puternic între urban și rural (sondaj)

Data publicării:
Oameni pe strada in Bucuresti. FOTO: Agerpres
Din articol
Rezultatele sondajului Metodologie

Un procent de 51,1% dintre români consideră că România este o țară sigură din punct de vedere al securității naționale, în timp ce 46,5% o percep ca nesigură, potrivit unei cercetări realizate de INSCOP Research. Sondajul reprezintă prima ediție a „Barometrului Securității Naționale”.

Remus Stefureac, director INSCOP Research, a declarat că, deși majoritatea românilor consideră România sigură, percepția securității variază între grupuri: tinerii și urbanii văd statul ca fiind mai sigur, în timp ce persoanele vulnerabile și locuitorii din mediul rural resimt mai multă anxietate, ceea ce poate favoriza receptivitatea la discursuri alarmiste sau populiste.

„Deși majoritatea românilor consideră că România este o țară sigură, percepția securității naționale este puternic diferențiată între segmente socio-demografice. Grupurile mai tinere, urbane și cu nivel ridicat de educație tind să aibă o percepție mai pozitivă asupra securității statului, în timp ce segmentele mai vulnerabile social și locuitorii din mediul rural manifestă un nivel mai ridicat de anxietate. Această distribuție inegală a percepției indică faptul că sentimentul de siguranță nu este uniform în societate, ci reflectă diferențe de integrare socială și de încredere în instituții. Din perspectiva securității naționale, aceste clivaje sunt relevante deoarece segmentele care percep un nivel mai ridicat de insecuritate pot deveni mai receptive la discursuri alarmiste, perspective populiste sau la narațiuni destabilizatoare”, a explicat Ștefureac, potrivit comunicatului de presă.

Citește și: Ce cred românii despre viitoarea reformă administrativă: peste jumătate vor comasarea localităților și regiuni mai mari (sondaj)

Rezultatele sondajului

  • 51,1% dintre români consideră România sigură (17,9% foarte sigură, 33,2% mai degrabă sigură).
  • 46,5% o consideră nesigură (27% mai degrabă nesigură, 19,4% foarte nesigură).
  • 2,4% nu au răspuns.

România este percepută ca sigură în special de: votanții PNL (77%) și USR (81%), bărbații (59%), tinerii sub 30 de ani (70%), persoanele cu educație superioară (74%), locuitorii din București (61%) și din urbanul mare (61%).

Pe de altă parte, România este considerată nesigură mai ales de: votanții AUR (62%), femeile (53%), persoanele de peste 60 de ani (54%), cei cu educație primară (61%) și locuitorii din mediul rural (56%).

Datele complete vor fi prezentate în cadrul evenimentului „Barometrul Securității Naționale - Securitate în transformare: percepții publice și priorități de înzestrare militară”, organizat de newmoney.ro, Institutul Aspen România (AIR) și Strategic Thinking Group, pe 19 martie, la Palatul Parlamentului, sala Constantin Stere, începând cu ora 11.

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României și face parte din programul Security, Defence Industry and Innovation Base al Institutului Aspen Romania (AIR). Acesta reunește oficiali români, reprezentanți ai industriei de apărare și domeniilor conexe, experți în securitate și mediul academic, pentru a genera un dialog aplicat, bazat pe date și orientat spre soluții.

Citește și: Uniunea Europeană sau Statele Unite? Cum cred românii că ar trebui să se poziționeze România (sondaj)

Metodologie

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la solicitarea Strategic Thinking Group. Datele au fost culese între februarie și martie 2026, prin metoda: interviu prin chestionar (CATI – interviuri telefonice).

Volumul eșantionului: 1.100 persoane pentru fiecare secțiune. Eșantioanele sunt reprezentative pentru categoriile socio-demografice relevante (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, 18+.

Eroarea maximă admisă: ±2,9%, la un grad de încredere de 95%.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
Abbas Araghchi
3
Iranul admite că Rusia și China oferă ajutor, inclusiv militar. Înalt oficial iranian...
calin georgescu la tribunal
4
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
apa
5
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Digi Sport
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oameni pe strada
Ce cred românii despre viitoarea reformă administrativă: peste jumătate vor comasarea localităților și regiuni mai mari (sondaj)
Nicușor Dan dă mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul NATO
Ce cred românii despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump (sondaj)
Uniunea Europeană, ofertă pentru SUA în scandalul taxelor: tarife zero pentru tarife zero la bunuri industriale
Uniunea Europeană sau Statele Unite? Cum cred românii că ar trebui să se poziționeze România (sondaj)
oameni bucuresti strada blocuri
Sondaj. Cum văd tinerii din România viitorul: majoritatea merge într-o direcție, o treime în alta
Steaguri Ucraina Rusia
Sondaj: Doar 3 din 10 români cred că războiul din Ucraina se va încheia printr-un acord de pace
Recomandările redacţiei
lipaev
Ambasadorul Rusiei în România, despre umbrela nucleară a Franței...
Iranian Secretary Of Supreme National Security Council Ali Larijani
Israelul l-a ucis pe Ali Larijani într-un atac aerian nocturn...
645495562_1237238418531260_2508155784030930430_n
Un afacerist implicat în contractul cu MApN pentru Cobra II a fost...
scandal in parlament
Sancțiunea primită de trei parlamentari pentru scandalul făcut la...
Ultimele știri
În Rusia, blocarea reţelei Telegram se apropie de 80%. De ce restricționează autoritățile utilizarea aplicației
Un schior participant la Cupa Mondială s-a îmbătat criță alături de fani în timpul traseului: „A fost foarte distractiv”
România va exporta pește și carne de pui în China. Florin Barbu: „Deschidem cea mai mare piață din lume pentru produsele românești”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
Noua țară pe care Donald Trump a luat-o în vizor: 'E o națiune eșuată. Cred că pot face orice vreau cu ea'
Fanatik.ro
Gigi Becali aruncă în aer fotbalul românesc, cu o zi înainte de alegerile FRF: „Răzvan Burleanu e în pericol...
editiadedimineata.ro
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Fanatik.ro
Gigi Becali l-a sunat la miezul nopții pe Mirel Rădoi: „Pe mine asta mă interesează la fotbal!”. Cum i-a...
Adevărul
„România a făcut pentru SUA mai mult decât orice alt stat NATO”. Planul ascuns al președintelui Trump și de...
Playtech
Ce trebuie să ai obligatoriu în mașină în 2026, potrivit Codului Rutier. Lista echipamentelor esențiale...
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Totul s-a schimbat după ce ”s-a trezit în România”! Acum e un star mondial: ”Nu mi-aș fi imaginat vreodată”
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
„Nici măcar nu ne-au văzut dronele”. Cum au învins ucrainenii forțele NATO, în timpul unor exerciții militare...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Pericol ascuns în grădini și parcuri. Planta de primăvară care poate intoxica pisicile și câinii
Film Now
Glumă sau înțepătură? Jane Fonda, după ce Barbra Streisand l-a omagiat pe Robert Redford la Oscar 2026: Eu...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026