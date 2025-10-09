Ce spune Ilie Bolojan despre riscul de blackout ]n această iarnă și capacitățile de producere a energiei

Ilie Bolojan a declarat, joi, că țara noastră va trece iarna în condiții normale și nu crede că va exista vreun risc de blackout, deoarece România are suficiente capacități de producție și posibilitatea de a cumpăra energie de pe piețele externe în perioadele de cerere mare.

„Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să avem o astfel de situație, pentru că există capacitățile de producție pentru cea mai mare parte a perioadei, iar în momentul în care avem o subproducție în România vom achiziționa de pe piețele externe. Un element important este că conectivitatea acestei regiuni cu Europa Centrală, cu Europa de Vest, unde Franța, fiind cel mai mare producător de nuclear, are un preț constant în bandă mai mic și ne-ar putea livra în orele respective, să spunem, o energie nu atât de scumpă nu o putem face, pentru că pe relația România Ungaria-Austria nu există un sistem de interconectare care să ne ofere capacitățile pentru a achiziționa în aceste ore de vârf cantitatea suplimentară și asta e o altă direcție pe care trebuie să o lucrăm”, a explicat Ilie Bolojan, joi la postul B1 Tv, întrebat dacă există un risc de blackout pentru România în această iarnă.

Chestionat cum va fi în acest sezon rece din punct de vedere energetic, premierul a spus că este optimist.

„Această iarnă ar trebui să o trecem în condiții normale. Sper să fie o iarnă cu temperaturi rezonabile și nu ar trebui să avem probleme deosebite”, a precizat el.

Șeful Guvernului a subliniat că România dispune de suficiente capacități de producție pentru acoperirea necesarului în cea mai mare parte a timpului, iar pentru perioadele de vârf va apela la importuri din regiune.

„Există momente în care avem o suproducție și exportăm energie, dar și ore de deficit, când cumpărăm. Problema e că nu avem o interconectare suficientă pe relația România-Ungaria-Austria, ceea ce ne limitează posibilitățile de import în orele de vârf”, a completat el.

De asemenea, premierul a anunțat că Guvernul are în vedere proiecte pentru a crește securitatea energetică.

„Finanțăm capacități de stocare pe baterii și dezvoltăm proiecte de pompaj hidro, inclusiv în parteneriat cu grupul francez EDF și Hidroelectrica. Terminăm centrala de la Iernut, cea de la Mintia, și îmbunătățim interconectarea cu vestul Europei. Toate acestea ne vor aduce stabilitate și energie mai ieftină”, a explicat el.

Exploatarea gazelor din Marea Neagră

Premierul a mai declarat că România trebuie să se pregătească pentru momentul 2027, când va începe exploatarea gazelor din Marea Neagră.

„Vom avea o supraproducție de gaz și avem două posibilități: să-l exportăm brut, cum am făcut cu cerealele, sau să dezvoltăm industrii care să-l valorifice aici, în România”, a precizat el.

Acesta vorbit despre industria petrochimică care, în prezent, este aproape dispărută.

„Importăm o mare parte din îngrășămintele folosite în agricultură. Dacă am dezvolta capacități de producție internă, am reduce deficitul comercial și am păstra plusvaloarea în țară”, a adăugat Bolojan.

Acesta a mai spus că țara noastră nu a avut „o viziune și perseverența de a duce la capăt proiecte majore”.

„În fiecare zi trebuie să faci un efort și să împingi lucrurile înainte. Asta ne-a lipsit. Dar acum avem șansa să schimbăm direcția”, conchis premierul.

