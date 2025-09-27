Live TV

Ce spune ministrul Muncii despre asiaticii care lucrează în România

Data publicării:
florin manole face declaratii
Florin Manole. Foto: Inquam hotos / George Călin
Din articol
„Te bucuri când ai o operaţie de succes” Șomaj ridicat în rândul tinerilor

Ministrul Muncii, Florin Manole, susţine că nu îl deranjează faptul că în România au venit să lucreze mulți muncitori asiatici. El spune însă că e nevoie ca statul să ia măsuri pentru ca tinerii români, categorie în rândul căreia şomajul este ridicat, dar şi persoanele care sunt de mult timp şomere, să îşi poată găsi mai uşor un loc de muncă.

Florin Manole a dezvăluit sâmbătă, la Prima TV, că mama lui a fost unul dintre muncitorii români din Spania şi că nu îl deranjează muncitorii străini din România, el considerând că drepturile acestora trebuie apărate în faţa celor care devin agresivi cu ei.

„Nu mă deranjează, aşa cum sper că n-a deranjat pe prea mulţi spanioli că a fost mama la muncă în Spania, ani de zile, în agricultura din peninsulă. Nu cred că este corectă acuza la adresa lor de niciun fel. Ei trebuie să lucreze legal aici şi o fac, să plătească taxe aici şi o fac. Iar aceia dintre ei care sunt abuzaţi - şi există astfel de situaţii - trebuie apăraţi de statul român cu egală măsură, cum alte state au apărat pe cetăţenii românii abuzaţi în piaţa muncii, în Italia, Spania, Franţa şi aşa mai departe”, a afirmat Florin Manole, potrivit News.ro.

El susţine că abuzurile împotriva muncitorilor români din străinătate sunt la fel de nedrepte ca abuzurile împotriva muncitorilor străini de astăzi din România, iar toate acestea trebuie să fie sancţionate.

„Te bucuri când ai o operaţie de succes”

Ministrul Muncii nu consideră că străinii le iau românilor locurile de muncă.

„Nu, nu cred că este o competiţie şi nu cred că există vreun angajator şi nici n-ar fi legal ca vreun angajator să favorizeze pe cineva pe criteriu de etnie, rasă, religie sau ştiu eu ce alt criteriu. E ilegal asta. Deci nu-mi imaginez că există vreun angajator din România care spune, tu, cetăţene român, la o parte vine un cetăţean din altă ţară. (...) Cred că domnul Tănasă şi oricine are o astfel de opinie, pentru că nu cred că toţi din AUR au opinia asta, oricine are o astfel de opinie - vedem la un alt parlamentar AUR, cred că e musulman, domnul Murat, un discurs perfect despre cum foarte mulţi oameni din afara României au venit în România, s-au aşezat aici, au întemeiat familie, au făcut studii şi contribuie enorm la bunăstarea din această ţară. Medicii din ţările arabe, ce să le poţi reproşa? Ei nu iau locul nimănui şi ei fac bine oricui, indiferent de statut social sau de etnie sau de cetăţenie. Până la urmă te bucuri când ai o operaţie de succes şi îţi pasă prea puţin dacă medicul e arab, român sau de orice altfel”, a mai spus ministrul.

Șomaj ridicat în rândul tinerilor

Pe de altă parte, Florin Manole susţine că e nevoie ca statul să ia măsuri pentru ca tinerii români, categorie în rândul căreia şomajul este ridicat, dar şi persoanele care sunt de mult timp şomere, să îşi poată găsi mai uşor un loc de muncă.

„Dar în acelaşi timp sunt şi ferm convins că statul român trebuie să facă şi facem asta şi propunem asta chiar şi în pachetul ăsta al Partidului Social Democrat, trebuie să facă tot posibilul ca cetăţeanul român să aibă toate facilităţile fie pentru un prim loc de muncă pentru tineri, pentru că avem un şomaj foarte crescut aici, pe zona asta de vârstă, fie pentru reintegrarea în piaţa muncii a şomerilor de lungă durată, o categorie greu angajabilă şi care are nevoie de sprijin, fie pentru a ajuta la creşterea ocupării în zonele mai puţin dezvoltate din această ţară”, a mai explicat ministrul.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
Eurofighter Typhoon
4
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
5
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Maia Sandu. Foto: Profimedia
Alegeri Republica Moldova 2025: Cum ar putea Putin să o demită pe...
ninsoare pe camp
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
soldați ucraineni lansează o dronă într-o pădure
O gaură uriașă în zidul anti-drone al Europei: De ce scutul de...
ponta
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși...
Ultimele știri
Alegeri Republica Moldova 2025. Autoritățile de la Chișinău iau în calcul mai multe scenarii de fraudare a votului
Președintele Nicușor Dan participă la înmormântara cardinalului Lucian Mureșan
Dronele ucrainene au lovit o staţie de pompare a petrolului în Rusia, la peste 1.000 km de linia frontului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
curier
O firmă de curierat din București, prinsă cu peste 500 de angajați „la negru”. Florin Manole: „Amenda a fost de doar 200.000 lei”
Calculul pensiilor de la 1 august 2025. Foto Getty Images
Mica recalculare a pensiilor, amânată din primăvară. Ministrul Muncii va cere fonduri la rectificare. Ce spune despre majorări
tineri la interviu pentru loc de munca
Patru din 10 români apți de muncă nu lucrează. Unii pentru că nu vor, alții pentru că nu găsesc: „Am depus 30 de CV-uri”
contor curent facturi energie
Primele tichete de energie pentru plata facturilor au fost distribuite pentru peste 270.000 de beneficiari
tichete masa
PSD vrea tichete de masă de 50 de lei pe zi. Florin Manole: „Se va simți în buzunarul lucrătorului”. Cum reacționează mediul de afaceri
Partenerii noștri
Pe Roz
Are un trai de prințesă, dar rămâne ancorată în realitate. Cum arată viața lui Carys, fiica lui Catherine...
Cancan
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
Fanatik.ro
Cine este cel mai bogat fotbalist din lume. Are o avere mai mare decât a lui Cristiano Ronaldo și Messi, deși...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului...
Adevărul
Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât...
Playtech
Ce se întâmplă dacă nu se fac actele de moştenire la timp? Avertismentul avocaţilor
Digi FM
Cătălin Botezatu, dur la adresa colegilor de breaslă: "În afară de 10-15 designeri adevărați, restul sunt...
Digi Sport
Turcii s-au convins de Ianis Hagi, după cele 25 de minute jucate de român în Alanyaspor - Galatasaray
Pro FM
Gloria Estefan dezvăluie secretul căsniciei sale de 47 de ani cu Emilio: "E un tip foarte amuzant, foarte...
Film Now
Matthew McConaughey dezvăluie motivul real pentru care a renunțat la rolurile din comediile romantice: „Eram...
Adevarul
Cum sunt construite marile tuneluri de autostradă din România. Metode sofisticate alese pentru construcțiile...
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50%
Digi FM
Dana Rogoz, într-o rochie fără mâneci, foarte transparentă, de ziua ei: „Sper ca viața asta de om mare să nu...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Cum arată azi, la 83 de ani, singurul soț al lui Susan Sarandon. El s-a mai căsătorit de două ori după...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...