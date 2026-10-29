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Ce spune noul ministru al Muncii, Florin Manole, despre pensiile și ajutoarele one-off din decembrie

Data actualizării: Data publicării:
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Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că banii sunt asiguraţi pentru pensii şi pentru ajutoarele one-off din decembrie, iar toate plăţile vor fi făcute integral şi la timp, după ce Ministerul Finanţelor a publicat proiectul de rectificare bugetară.

„Ştiu că, atunci când se vorbeşte despre rectificarea bugetară, urgenţe şi dificultăţi bugetare, mulţi pensionari îşi pun o întrebare simplă: sunt bani pentru pensii şi pentru ajutoarele one-off din decembrie? Răspunsul este clar: DA, banii sunt asiguraţi, iar toate plăţile vor fi făcute integral şi la timp”, scrie ministrul Florin Manole pe Facebook.

Ministrul Muncii arată că nu vrea ca un subiect atât de important pentru milioane de oameni să fie alimentat de ambiguităţi sau speculaţii.

„Pensionarii au dreptul la informaţii clare şi la siguranţa că veniturile lor sunt protejate”, spune Florin Manole. 

Ministerul Finanţelor a publicat în transparenţă decizională proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind prima rectificare a bugetului de stat pe anul 2026. Rectificarea acoperă obligaţiile certe şi urgente ale acestui final de an – medicamente şi servicii medicale, pensii, drepturi salariale, asistenţă socială, dobânzi, plăţi restante – şi le finanţează din economiile identificate în execuţie, în limita anvelopei de cheltuieli şi a ţintei de deficit. Ministerul Finanţelor avertizează că nu sunt angajate cheltuieli noi fără sursă de finanţare.

Editor : Sebastian Eduard

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