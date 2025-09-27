Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a anunțat că situația conducerii spitalului „Sfânta Maria” unde au murit șase copii din cauza unei bacterii va fi analizată luni dimineață, la prima oră și a sugerat că va înlocui actualul manager al unităţii, doctorița Cătălina Ionescu.

„Situația punctuală, din punct de vedere managerial și administrativ a spitalului pentru Copii din Iași, o vom analiza evident luni dimineață la prima oră. Vrem să transmitem un mesaj cât se poate de ferm: copiii comunității noastre trebuie să fie îngrijiți cu celeritate și evident cu profesionalism”, a declarat șeful CJ Iași, Costel Alexe.

După ședința de la spitalul de copii din Iași, la care a fost prezent și ministrul Sănătății, șeful CJ Iași Costel Alexe a declarat că, luni dimineață, va face anunțul privind situația conducerii unității medicale.

El a precizat că la spitalul de copii din Iaşi au fost făcute, în ultimii ani, investiţii de zeci de milioane de euro, însă „banii nu pot suplini respectarea strictă a protocoalelor medicale”.

„În spitalul de copii s-au investit în ultimii ani zeci de milioane de euro, tocmai pentru a oferi servicii medicale de calitate. Din păcate, cred că se întâmplă în majoritatea spitalelor din ţară, indiferent cât de mulţi bani se investesc sau cât de moderne sunt dotările, ele nu pot suplini respectarea cu stricteţe a tot ce înseamnă protocol medical sau norme legale”, a mai spus liberalul.

El a adăugat că atât Consiliul Judeţean, cât şi Spitalul Clinic pentru Copii din Iași oferă toate informaţiile solicitate de către Ministerul Sănătăţii, Corpul de Control al ministerului sau de către Inspecţia Sanitară.

„Suntem alături de acest proces, pentru că ne dorim ca astfel de cazuri să nu se mai întâmple în nici un spital”, a mai declarat Alexe.

Alexandru Rogobete a cerut demisia conducerii spitalului de Copii „Sfânta Maria”, în condiţiile în care controalele au indicat că, timp de 10 zile, nu există documente care să arate cum anume au fost aplicate protocoalele pentru limitarea infecţiilor asociate actului medical. Ministrul Sănătăţii a mai spus că va demite „fără nicio explicaţie” conducerea DSP Iaşi.

Vizita lui Rogobete, sâmbătă la Iaşi, a avut loc în urma deceselor copiilor infectaţi cu o bacterie la Spitalul de Pediatrie din municipiu.

Întrebată dacă i se pare justă cererea ministrului Sănătăţii de a-şi da demisia, managerul spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, doctorița Cătălina Ionescu a răspuns: „Este alegerea lui şi eu o respect”.

Editor : Ana Petrescu