Live TV

Video Ce spune șeful CJ Iași despre solicitarea ministrului Sănătății de a demite managerul Spitalului Clinic pentru Copii „Sfânta Maria”

Data actualizării: Data publicării:
Costel-Alexe_avatar_1593015820

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a anunțat că situația conducerii spitalului „Sfânta Maria” unde au murit șase copii din cauza unei bacterii va fi analizată luni dimineață, la prima oră și a sugerat că va înlocui actualul manager al unităţii, doctorița Cătălina Ionescu.

„Situația punctuală, din punct de vedere managerial și administrativ a spitalului pentru Copii din Iași, o vom analiza evident luni dimineață la prima oră. Vrem să transmitem un mesaj cât se poate de ferm: copiii comunității noastre trebuie să fie îngrijiți cu celeritate și evident cu profesionalism”, a declarat șeful CJ Iași, Costel Alexe.

După ședința de la spitalul de copii din Iași, la care a fost prezent și ministrul Sănătății, șeful CJ Iași Costel Alexe a declarat că, luni dimineață, va face anunțul privind situația conducerii unității medicale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Situaţia din punct de vedere managerial şi administrativ o vom analiza luni dimineaţă la prima oră. Vrem să transmitem un mesaj ferm: copiii comunităţii noastre trebuie să fie îngrijiţi cu celeritate”, a transmis președintele CJ Iaşi.

El a precizat că la spitalul de copii din Iaşi au fost făcute, în ultimii ani, investiţii de zeci de milioane de euro, însă „banii nu pot suplini respectarea strictă a protocoalelor medicale”.

„În spitalul de copii s-au investit în ultimii ani zeci de milioane de euro, tocmai pentru a oferi servicii medicale de calitate. Din păcate, cred că se întâmplă în majoritatea spitalelor din ţară, indiferent cât de mulţi bani se investesc sau cât de moderne sunt dotările, ele nu pot suplini respectarea cu stricteţe a tot ce înseamnă protocol medical sau norme legale”, a mai spus liberalul.

El a adăugat că atât Consiliul Judeţean, cât şi Spitalul Clinic pentru Copii din Iași oferă toate informaţiile solicitate de către Ministerul Sănătăţii, Corpul de Control al ministerului sau de către Inspecţia Sanitară.

„Suntem alături de acest proces, pentru că ne dorim ca astfel de cazuri să nu se mai întâmple în nici un spital”, a mai declarat Alexe.

Alexandru Rogobete a cerut demisia conducerii spitalului de Copii „Sfânta Maria”, în condiţiile în care controalele au indicat că, timp de 10 zile, nu există documente care să arate cum anume au fost aplicate protocoalele pentru limitarea infecţiilor asociate actului medical. Ministrul Sănătăţii a mai spus că va demite „fără nicio explicaţie” conducerea DSP Iaşi.

Vizita lui Rogobete, sâmbătă la Iaşi, a avut loc în urma deceselor copiilor infectaţi cu o bacterie la Spitalul de Pediatrie din municipiu.

Întrebată dacă i se pare justă cererea ministrului Sănătăţii de a-şi da demisia, managerul spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, doctorița Cătălina Ionescu a răspuns: „Este alegerea lui şi eu o respect”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
2
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
3
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
drona in zbor
4
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
ninsoare pe camp
5
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
Camerele n-au ratat nimic! Ce a făcut Florentino Perez, imediat după Atletico - Real Madrid 5-2
Digi Sport
Camerele n-au ratat nimic! Ce a făcut Florentino Perez, imediat după Atletico - Real Madrid 5-2
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Russian President Putin Meets With Belgorod Region Governor Gladkov
Volodimir Zelenski: „Putin se pregătește să atace o altă țară...
parlamentul republicii moldova
Alegeri Republica Moldova 2025. Oamenii sunt chemați la urne pentru...
Sen Michael Turner
Ce spune un congresman american, după vizita în România, despre...
copil spital
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea...
Ultimele știri
Busculadă mortală în India la un miting al actorului Vijay: 36 de morți și peste 50 de răniți
Mesajul lui Traian Băsescu înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova
După incidentele din Danemarca, Norvegia semnalează drone misterioase deasupra unei baze militare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
catalina ionescu, director spitalul sf maria din iasi
Reacția managerului spitalului „Sf Maria” din Iași, unde au murit șase copii, când a aflat că ministrul Sănătății îi cere demisia
Small Plane
Accident aviatic la Iași: un avion s-a prăbușit într-o unitate militară. Pilotul, un consilier AUR, în stare gravă la spital
Spitalul „Sfânta Maria” din Iași.
Rogobete anunță măsuri pentru instruirea asistentelor din ATI, după ce 6 copii au murit din cauza unei bacterii la spitalul din Iași
maternitate picioare de bebeluș
Noi dezvăluiri de la spitalul din Iași unde au murit șase copii. Un bebeluș a murit în iunie, după ce s-a infectat cu o altă bacterie
Pelerinaj Sfânta Parascheva. Inquam Photos/ Casian Mitu
Au început pregătirile pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva. Primii credincioși au ajuns deja la Iași: „Anul trecut am stat 17 ore”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu știam că tata e actor. Credeam că face clătite". Confesiunile surprinzătoare ale fiicei lui Michael...
Cancan
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii: Unde este Ioana? 😲
Fanatik.ro
Cum arată fiica lui Ilie Dumitrescu. Mayra este studentă și se înțelege bine cu fratele său, Toto
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Cum reușește Victor Pițurcă să arate cu 20 de ani mai tânăr la aproape 70. Ce face câte 14 – 15 ore în...
Adevărul
Speranțele basarabenilor de la frontiera cu România. Ce-și doresc după alegerile parlamentare localnicii...
Playtech
Pensia minimă garantată pentru cei cu vechime sub 24 de ani. Exemplu de calcul
Digi FM
Ioana Popescu, ultima postare publică, cu câteva zile înainte de a muri. Motivul pentru care jurnalista l-a...
Digi Sport
Ce descătușare! Dennis Man a intrat pe teren și peste două minute a fost eroul PSV-ului
Pro FM
Ariadna Romero și Julio Iglesias Jr., mai îndrăgostiți ca niciodată. Declarația făcută de model pe rețelele...
Film Now
Ce nume i s-a propus lui Leonardo DiCaprio, pentru a avea succes la Hollywood. „Altfel nu vei fi angajat”
Adevarul
Momente de neuitat cu Dem Rădulescu, care a vrut să recite o poezie patriotică: „Ieși afară, Bibanule! Vrei...
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50%
Digi FM
Prinţesa Kate și prinţul William, în Southport, oraşul în care trei fete au fost asasinate în 2024. „Sunteţi...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
"Unul dintre cei cu adevărat grozavi. M-a ghidat foarte bine când am devenit celebră". Actrița care are numai...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...