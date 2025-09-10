Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția

Vechimea în muncă rămâne criteriul esențial pentru obținerea pensiei. În lipsa unei perioade minime de cotizare, nicio persoană nu poate primi acest drept, indiferent de vârstă. Pentru cei care nu au acumulat suficienți ani, legislația din România prevede o soluție: contractul de asigurare socială facultativă. Prin intermediul acestuia, oricine poate contribui voluntar la sistemul public de pensii și își poate completa stagiul necesar pentru a beneficia de pensie.

Contractul de asigurare socială este un document încheiat între persoana interesată și Casa Județeană de Pensii. Prin semnarea lui, solicitantul se obligă să plătească suma aleasă către sistemul public, iar statul îi recunoaște perioada respectivă ca stagiu de cotizare.

Cum se cumpără un an de vechime pentru pensie

„Cei care doresc să-și completeze anii de cotizare pentru a obține pensia pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii. Documentul prevede perioada pentru care se achită contribuția, aceasta putând varia de la o lună până la maximum 6 ani, în funcție de nevoile fiecăruia, dar nu mai târziu de momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare.”, a explicat pentru Digi24 Cristiana Dumitrescu, director la Casa de Pensii a Municipiului București.

Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025

„Contribuția lunară minimă se calculează prin aplicarea unui procent de 25% asupra salariului minim brut pe economie, stabilit pentru anul 2025 la 4.050 lei. Astfel, suma lunară minimă ce trebuie achitată este de 1.012,50 lei (4.050 x 25%), echivalentul a 12.150 lei (1.012,50 x 12) pentru un an de stagiu de cotizare.

În general, obișnuiesc să cumpere vechime pentru pensie persoanele din diaspora, care nu au stagiu minim de cotizare de 15 ani și care doresc să se pensioneze în România.

Este important de știut că persoanele care doresc pot opta pentru plata unei contribuții mai mari decât cea minimă (de 25%), în funcție de propriile obiective privind cuantumul pensiei viitoare. (Acest aspect se stabilește de la început, prin contractul de asigurare încheiat cu Casa de Pensii)”, a mai adăugat directorul Casei de Pensii din București.

Baza de 25% se aplică întotdeauna la salariul minim brut. În cazul în care există creșteri salariale, suma calculată pentru stagiul de cotizare poate fi diferită.

Contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, reprezentantul legal ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, și Casa Teritorială de Pensii competentă în funcție de domiciliul sau reședința persoanei sau, după caz, a reprezentantului legal ori mandatarului acesteia. Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă și produce efecte de la data înregistrării acestuia.

La încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul completează o declarație din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contract îndeplinește următoarele condiții cumulative:

nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;

nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii;

la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

Venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din inițiativa asiguratului, prin încheierea unui act adițional la contractul de asigurare socială. (Sursa: Lege nr.360/2023)

Cât este stagiul minim de cotizare pentru pensie

Stagiul minim de cotizare contributiv (perioada minimă pentru a avea drept la pensie) este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

(perioada minimă pentru a avea drept la pensie) este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Stagiul complet de cotizare contributiv (perioada maximă standard pentru calculul pensiei integrale) este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Stagiu de cotizare înseamnă: perioada de timp constituită din stagiul de cotizare contributiv, precum și perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute ca stagii de cotizare, conform legii;

Stagiu de cotizare contributiv: perioada de timp pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum și cea pentru care asigurații cu contract de asigurare socială au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii;

Stagiu complet de cotizare contributiv: perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, a pensiei anticipate;

Stagiu minim de cotizare contributiv: perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Acordarea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă și plata acestora

Pensia se acordă la cererea titularului dreptului sau a reprezentantului legal al acestuia. Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, se depune, personal, de către titularului dreptului sau reprezentantul legal al acestuia, în termen de 30 de zile calendaristice de la data îndeplinirii acestor condiţii, la Casa Teritorială de Pensii competentă, în a cărei rază domiciliază titularul/reprezentantul legal al acestuia.

