Live TV

Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția

Data actualizării: Data publicării:
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
Din articol
Cum se cumpără un an de vechime pentru pensie Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025 Contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii Cât este stagiul minim de cotizare pentru pensie

Vechimea în muncă rămâne criteriul esențial pentru obținerea pensiei. În lipsa unei perioade minime de cotizare, nicio persoană nu poate primi acest drept, indiferent de vârstă. Pentru cei care nu au acumulat suficienți ani, legislația din România prevede o soluție: contractul de asigurare socială facultativă. Prin intermediul acestuia, oricine poate contribui voluntar la sistemul public de pensii și își poate completa stagiul necesar pentru a beneficia de pensie.

Contractul de asigurare socială este un document încheiat între persoana interesată și Casa Județeană de Pensii. Prin semnarea lui, solicitantul se obligă să plătească suma aleasă către sistemul public, iar statul îi recunoaște perioada respectivă ca stagiu de cotizare.

Cum se cumpără un an de vechime pentru pensie

„Cei care doresc să-și completeze anii de cotizare pentru a obține pensia pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii. Documentul prevede perioada pentru care se achită contribuția, aceasta putând varia de la o lună până la maximum 6 ani, în funcție de nevoile fiecăruia, dar nu mai târziu de momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare.”, a explicat pentru Digi24 Cristiana Dumitrescu, director la Casa de Pensii a Municipiului București.

Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025

„Contribuția lunară minimă se calculează prin aplicarea unui procent de 25% asupra salariului minim brut pe economie, stabilit pentru anul 2025 la 4.050 lei. Astfel, suma lunară minimă ce trebuie achitată este de 1.012,50 lei (4.050 x 25%), echivalentul a 12.150 lei (1.012,50 x 12) pentru un an de stagiu de cotizare.

În general, obișnuiesc să cumpere vechime pentru pensie persoanele din diaspora, care nu au stagiu minim de cotizare de 15 ani și care doresc să se pensioneze în România.

Este important de știut că persoanele care doresc pot opta pentru plata unei contribuții mai mari decât cea minimă (de 25%), în funcție de propriile obiective privind cuantumul pensiei viitoare. (Acest aspect se stabilește de la început, prin contractul de asigurare încheiat cu Casa de Pensii)”, a mai adăugat directorul Casei de Pensii din București.

  • Baza de 25% se aplică întotdeauna la salariul minim brut. În cazul în care există creșteri salariale, suma calculată pentru stagiul de cotizare poate fi diferită.

Contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, reprezentantul legal ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, și Casa Teritorială de Pensii competentă în funcție de domiciliul sau reședința persoanei sau, după caz, a reprezentantului legal ori mandatarului acesteia. Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă și produce efecte de la data înregistrării acestuia.

La încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul completează o declarație din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contract îndeplinește următoarele condiții cumulative:

  • nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;
  • nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii;
  • la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

Venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din inițiativa asiguratului, prin încheierea unui act adițional la contractul de asigurare socială. (Sursa: Lege nr.360/2023)

Cât este stagiul minim de cotizare pentru pensie

  • Stagiul minim de cotizare contributiv (perioada minimă pentru a avea drept la pensie) este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
  • Stagiul complet de cotizare contributiv (perioada maximă standard pentru calculul pensiei integrale) este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Stagiu de cotizare înseamnă: perioada de timp constituită din stagiul de cotizare contributiv, precum și perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute ca stagii de cotizare, conform legii;

Stagiu de cotizare contributiv: perioada de timp pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum și cea pentru care asigurații cu contract de asigurare socială au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii;

Stagiu complet de cotizare contributiv: perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, a pensiei anticipate;

Stagiu minim de cotizare contributiv: perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Acordarea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă și plata acestora

Pensia se acordă la cererea titularului dreptului sau a reprezentantului legal al acestuia. Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, se depune, personal, de către titularului dreptului sau reprezentantul legal al acestuia, în termen de 30 de zile calendaristice de la data îndeplinirii acestor condiţii, la Casa Teritorială de Pensii competentă, în a cărei rază domiciliază titularul/reprezentantul legal al acestuia.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
2
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
MIG 29 Azerbaidjan
4
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
mercenari romani aeroport
5
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor...
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
Digi Sport
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Polish Air Defence On Polish Army Day, Warsaw, Poland - 15 Aug 2024
Alertă în Polonia: drone rusești au fost doborâte de armată după...
Horațiu Potra
Misterul mercenarilor din MApN ajunși în Congo. Moșteanu: „Potra a...
soldați ruși din unitățile de asalt "Storm"
„Un conflict mult mai amar”: Rusia ar putea ajunge în situația din...
Themenfoto: GER, Stadt, Metropole, Deutschland, Frankfurt, Hessen, 07.09.2025
Națiunea mai „leneșă” a Europei: germanii lucrează acum mai puțin...
Ultimele știri
Sam Altman, CEO-ul OpenAI: Oamenii au început să vorbească precum inteligența artificială
Cum pot elevii să înlocuiască probele de competențe la bacalaureat 2026. Lista testelor acceptate pentru echivalarea rezultatelor
Unitatea specială „Angels” a Marinei ucrainene a salvat mai mulți soldați ascunși timp de trei ani într-un spital ocupat de ruși
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-07-22T212720.393
Când se poate reveni asupra măsurii introducerii CASS pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei. Anunțul făcut de ministrul Muncii
intrarea in sala CCR
Judecătorii reclamă la Curtea Constituțională legea care modifică pensiile magistraților. Ce motive a invocat instanța supremă
sigla csm de la intrare in institutie
CSM a sesizat Parchetul General pentru „fapte de instigare directă” împotriva magistraților. Cum i-a răspuns premierului Bolojan
Cum să îți plătești singur CASS în 2025. Foto Getty Images
Cum plătești singur CASS, dacă nu mai ești asigurat de la 1 septembrie. Ce secțiune se bifează în declarația unică pentru 2025
Statue of justice,law concept
Toate judecătoriile și tribunalele se alătură protestului față de proiectul care modifică pensiile magistraților, anunță CSM
Partenerii noștri
Pe Roz
Haos, revelații și schimbări neașteptate. Ce aduce Uranus retrograd în Gemeni pentru fiecare zodie
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care tatăl său a fost la un pas să ajungă...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express alături de Gabi...
Adevărul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with...
Playtech
Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, în fața unei premiere ISTORICE: calificarea la CM 2026 VIDEO
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Scene bizare la o grădiniță din Satu Mare: Copiii, îmbrăcați în uniforme de Șoimi ai Patriei și Pionieri. Cum...
Newsweek
La ce bănci plătești comision când retragi pensia? Cum poți să nu îl mai plătești?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea