Ce sunt biletele de tratament oferite de Casa de Pensii. Cum pot obține asigurații servicii la costuri reduse

Biletele de tratament balnear oferite de Casa Națională de Pensii asigură pensionarilor și persoanelor asigurate acces la recuperare medicală la costuri reduse. Finanțate din bugetul asigurărilor sociale și distribuite în funcție de un punctaj individual și de numărul de locuri disponibile, aceste programe de 16 zile includ proceduri terapeutice în stațiuni balneare și constituie unul dintre cele mai importante instrumente sociale dedicate sănătății.

În vederea stabilirii numărului de bilete pentru stațiunile balneare se va ține seama de solicitările potențialilor beneficiari, de categoria de confort oferită, precum și de nivelul maxim al tarifelor stabilit prin ordin al președintelui CNPP, conform prevederilor legale în vigoare.

Ce sunt biletele de tratament balnear

Biletele oferite de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) reprezintă un program de tratament balnear organizat la nivel de stat, cu scop medical și de reabilitare. Casa Naţională de Pensii Publice contractează locuri la tratament balnear, la începutul fiecărui an, în limita fondurilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat şi repartizează numărul total de bilete de tratament pentru fiecare casă judeţeană de pensii în funcţie de numărul total de potenţiali beneficiari şi în funcţie de valorificările din anii precedenţi.

După aprobarea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat va putea fi demarată procedura privind achiziţia publică de servicii hoteliere, de restaurant şi tratament balnear, şi în funcţie de tarifele ofertate de prestatori, vor fi contractate un număr de locuri la tratament balnear şi se va realiza repartiţia pe judeţe a biletelor, potrivit prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare.

Cât costă biletele de tratament acordate prin Casele de Pensii în 2025

„Biletele de tratament balnear sunt finanțate din bugetul asigurărilor sociale, iar pensionarii plătesc 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, dar nu mai mult de costul integral al biletului. Costul integral al unui sejur de 16 zile este în funcție de categoria de stele a locației, iar în 2025 a fost aproximativ 2.918 lei - 3.348 lei. În cazul pensionarilor care au atât venituri din pensie, cât și venituri salariale, acestea se cumulează, iar suma rezultată se împarte la doi.

Pentru asigurați, contribuția este de 50% din valoarea biletului dacă venitul brut lunar este mai mic decât câștigul salarial mediu brut - în 2025, acesta fiind de 8.620 de lei. Dacă veniturile depășesc acest prag, biletul se plătește integral.

Indiferent de categorie, niciun beneficiar nu poate fi obligat să achite mai mult decât costul integral stabilit pentru acel an de Casa de Pensii.

Fiecare solicitant depune o cerere pentru obținerea unui bilet de tratament, iar după procesul de alocare, realizat automat în sistem, rezultatele sunt publicate pe site-ul și la sediul Casei de Pensii. Acolo, fiecare persoană poate verifica punctajul obținut și stațiunea repartizată dintre cele trei opțiuni bifate în cerere.

În formularul de solicitare trebuie menționat tipul de bilet dorit, existând următoarele variante: bilet exclusiv gratuit, bilet gratuit în limita locurilor disponibile sau bilet cu plata contribuției. Ultima opțiune se referă la persoanele care doresc un bilet de tratament cu plată.

Orice persoană asigurată sau pensionar poate beneficia de bilete de tratament, în limita locurilor disponibile, repartizate de Casa Națională de Pensii în funcție de punctajul obținut. Aceste bilete sunt valabile în stațiunile unde funcționează hoteluri aflate în administrarea Casei Naționale de Pensii.”, a explicat pentru Digi24 Jaqueline Captarencu, consilier în cadrul Casei de Pensii a Municipiului București

Lista stațiunilor și prețul integral al biletelor de tratament care se aplică pentru anul 2025, sunt afișate pe Portalul CNPP.

Criterii de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2025

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:

Pensionar al sistemului public de pensii;

Asigurat al sistemului public de pensii;

Beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii;

Asigurat al sistemului de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale și care dovedesc existența unei afecțiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.

Prin excepție se pot acorda bilete de tratament balnear, în condițiile prezentei legi, și soțului/soției asiguratului/pensionarului sistemului public de pensii, care nu este asigurat/pensionar al sistemului public, cu plata integrală a biletului de tratament.

Copiii minori beneficiari de pensie de urmaș pot beneficia de bilet de tratament balnear numai dacă:

Sunt însoțiti de părinte sau, după caz, de persoana care a fost numită tutore, căreia i-a fost încredințat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaș și dacă această persoană îndeplinește condițiile prevăzute în legea nr 360.2023 privind sistemul public de pensii;

Au vârsta mai mica de 18 ani, la data începerii sejurului.

Cine beneficiază de tratament balnear în mod gratuit

Sursa Digi24.ro a mai adăugat: „Persoanele cărora li se recomandă program de recuperare, de către medicul de expertiză al asigurărilor sociale, trebuie să prezinte dovada documentelor pentru a primi bilet de tratament gratuit. Un procent de maxim 15% din numărul de locuri disponibile, repartizate de Casa Națională de Pensii, în funcție de punctaj (se vor calcula de la cel mai mare punctaj la cel mai mic) sunt gratuite pentru mai multe categorii de persoane, iar aici sunt incluse:

Pensionari de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale;

Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999, cu modificările şi completările ulterioare;

Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România;

Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R. - se acordă invalizilor și accidentatilor de razboi, urmasilor celor morti sau disparuti în razboi, precum și urmasilor fostilor pensionari invalizi și accidentati de razboi;

Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

Persoane care beneficiază de bilete de tratament balnear, cure balneoclimaterice din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare sau li s-a emis o recomandare medicală de către medicul curant;

Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv – zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere.

Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru pensionari

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear cu suportarea unei contribuții individuale sunt următoarele:

Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;

Categoria de pensie a beneficiarului;

Cuantumul total brut al drepturilor de pensie.

În funcție de aceste criterii se acordă un punctaj fiecărui beneficiar, care poate fi de la 1 până la 10, pentru fiecare cerință.

De exemplu: pentru o persoană care nu a mai beneficiat de bilet în ultimii 2 ani se acordă 10 puncte, dacă a beneficiat de un bilet în extrasezon, atunci va primi 5 puncte, iar dacă a mai avut un bilet în sezon va primi 3 puncte.

În cazul unei pensii de limită de vârstă, beneficiarul primește 6 puncte, în timp ce în cazul unei pensii de invaliditate se oferă 10 puncte. În cazul cuantumului pensiei, pentru o pensie sub 1.281 de lei se oferă 6 puncte, în timp ce pentru 1.282 lei - 2.810 lei - pensia medie anuală de asigurări sociale de stat prognozată pe anul 2025 se oferă 5 puncte. Găsești aici lista completă a punctajelor.

Punctajul aferent fiecărei cereri este obținut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat (împărțit) la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.

Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament pentru asigurați, cu suportarea unei contribuții individuale

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear cu suportarea unei contribuții individuale sunt următoarele:

Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;

Nivelul venitului brut lunar realizat, respectiv al venitului lunar asigurat sau al venitului lunar ales, care au constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale.

Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri. Dacă în urma calculării punctajului, mai multe cereri au același punctaj, atunci cererile se ordonează descrescător după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii 2 ani. Dacă după această etapă mai multe cereri au același punctaj pentru criterul 1, atunci se ordonează crescător după venit.

Dacă după parcurgerea acestor etape există cereri cu același punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii, având prioritate cererea cu numărul cel mai mic.

Ce acte sunt necesare pentru obţinerea unui bilet de tratament

Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu rumătoarele documente:

Cerere tip de acordare;

Biletul de trimitere eliberat de către medicul de families au medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de aasigurări de sănătate.

(Documentele necesare la eliberarea biletului sunt detaliate în capitolul D din Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat și administrat de CNPP)

Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile. În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiaşi beneficiar, indiferent dacă este cu plata unei contribuţii sau gratuit.

