Ce sunt și cum acționează injecțiile de slăbit. Medicii explică în ce situații tratamentul poate fi un risc major pentru sănătate

Pe fondul interesului crescut pentru menținerea sănătății metabolice și a siluetei, injecțiile pentru slăbit câștigă tot mai mult teren ca soluție rapidă de reducere a greutății. Specialiștii atrag, însă, atenția că eficiența acestor tratamente, care acționează asupra hormonilor responsabili de sațietate și de reglarea glicemiei, depinde strict de administrarea corectă și de monitorizarea medicală. Dr. Simona Carniciu, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, a explicat pentru Digi24.ro care sunt principalele riscuri ale utilizării necontrolate a injecțiilor de slăbit și ce ar trebui să știe persoanele care iau în calcul această opțiune.

Pentru ca efectele să fie menținute pe termen lung, specialiștii subliniază că injecțiile de slăbit trebuie utilizate exclusiv ca parte a unui plan complex, care să includă o alimentație echilibrată, activitate fizică regulată, hidratare corespunzătoare și monitorizare medicală constantă.

Ce sunt injecțiile de slăbit

„Aceste tratamente sunt medicamente cu efecte metabolice reale, care pot fi extrem de utile atunci când sunt prescrise corect, cu doze ajustate treptat/gradual și sub monitorizare medicală atentă. Inițial dezvoltate pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, ele sunt utilizate și în managementul greutății, în cazul pacienților care îndeplinesc criterii clinice clare.

Injecțiile acționează asupra hormonilor intestinali implicați în apariția sațietății și în reglarea glicemiei, contribuind nu doar la scăderea în greutate, ci și la controlul apetitului, reducerea poftei de alimente dulci și îmbunătățirea echilibrului metabolic general.

Aceste tratamente sunt recomandate în special pentru:

persoanele cu diabet zaharat de tip 2, care necesită un control mai bun al glicemiei și al greutății;

persoanele cu obezitate sau suprapondere asociată cu probleme metabolice.

Ele nu reprezintă însă un tratament estetic. Atunci când scopul este doar o scădere minoră în greutate, fără criterii clinice bine definite, riscul ca efectele adverse să depășească beneficiile crește semnificativ.

Cum acționează în organism

Efectul acestor tratamente este descris ca o „liniștire” a senzației de foame. Apetitul nu este complet suprimat, însă controlul asupra alimentației devine mai ușor: porțiile se reduc în mod natural, iar nevoia de gustări frecvente sau de alimente dulci scade semnificativ.

Acest rezultat este susținut atât de încetinirea golirii stomacului, care prelungește senzația de sațietate după masă, cât și de influența medicamentelor asupra modului în care organismul răspunde la creșterea glicemiei, contribuind la un control metabolic mai bun - aspect esențial mai ales în cazul persoanelor cu diabet sau prediabet.”, a explicat pentru Digi24.ro Dr. Simona Carniciu, specialist în diabet, nutriție și boli metabolice

Mounjaro și Ozempic: Printre cele mai cunoscute injecții pentru slăbit

Mounjaro și Ozempic se numără printre cele mai cunoscute tratamente injectabile utilizate atât în managementul diabetului zaharat de tip 2, cât și în controlul greutății corporale, însă specialiștii atrag atenția că cele două terapii nu sunt echivalente și prezintă diferențe semnificative în ceea ce privește mecanismul de acțiune, indicațiile și efectele clinice.

„Ozempic, cunoscut și sub denumirea Wegovy, are ca substanță activă semaglutida, un analog al hormonului GLP-1 (hormon intestinal natural care reglează glicemia), responsabil de stimularea senzației de sațietate și de reglarea nivelului glicemiei. Medicamentul acționează exclusiv prin mecanismul GLP-1 și a fost inițial dezvoltat pentru tratamentul diabetului zaharat. Ulterior, utilizarea sa a fost extinsă și în controlul greutății corporale, contribuind la reducerea apetitului, diminuarea poftei pentru alimentele dulci și la stabilizarea glicemiei.

Pe de altă parte, Mounjaro, cunoscut și sub denumirea Zepbound, conține tirzepatidă, o substanță care acționează asupra hormonilor intestinali implicați în reglarea glicemiei și a senzației de sațietate. Medicamentul se diferențiază printr-un mecanism de acțiune dual, activând atât hormonul GIP - care stimulează secreția de insulină după masă și contribuie la controlul greutății -, cât și GLP-1.

Această combinație poate determina, în cazul anumitor pacienți, un efect mai pronunțat asupra reducerii apetitului și a scăderii în greutate, menținând totodată beneficii metabolice comparabile cu cele oferite de Ozempic.”, a mai explicat sursa Digi24.ro.

Sunt eficiente injecțiile pentru slăbit?

„Alegerea terapiei depinde de obiectivul principal, de istoricul medical al pacientului, de tratamentele deja urmate, de toleranța digestivă, de riscurile individuale și de capacitatea de a integra medicația într-un plan complet de gestionare a greutății.

Un astfel de plan presupune o alimentație structurată, un aport adecvat de proteine, activitate fizică adaptată, somn de calitate și monitorizare constantă, astfel încât scăderea în greutate să se producă fără pierderi excesive de masă musculară și fără dezechilibre metabolice.

O titrare agresivă a dozelor crește riscul de greață și vărsături și reduce semnificativ șansele ca pacientul să continue tratamentul pe termen lung.

Ambele tratamente sunt administrate, de regulă, sub formă de injecții săptămânale, iar pentru amândouă este esențial modul în care se face creșterea treptată a dozelor. În spatele unei injecții săptămânale există însă un plan complex făcut și evaluat de medicul specialist.

Toate aceste detalii sunt esențiale, deoarece pot face diferența între un tratament bine tolerat și unul abandonat din cauza efectelor adverse. În anumite situații, cum este prezența retinopatiei diabetice, este necesară o monitorizare atentă, întrucât modificările metabolice rapide pot influența temporar evoluția unor complicații oculare.”, a adăugat specialistul în nutriție

Siguranța injecțiilor de slăbit

Administrare sub supraveghere medicală

„Siguranța acestor tratamente depinde în mare măsură de modul în care sunt administrate. Majoritatea problemelor nu apar din cauza medicamentului în sine, ci ca urmare a utilizării incorecte: doze crescute prea rapid, lipsa evaluării inițiale, neglijarea contraindicațiilor sau a interacțiunilor cu alte medicamente, în special cele pentru diabet.

Deși administrarea injecțiilor săptămânale este relativ simplă pentru pacient, în spatele fiecărei doze există un plan medical complex: evaluarea istoricului pacientului, a riscurilor digestive și metabolice, a stilului alimentar, a aportului de proteine și a nivelului de hidratare. Când schema este personalizată și pacientul raportează din timp eventualele simptome, majoritatea reacțiilor adverse rămân tranzitorii și pot fi gestionate eficient.”, a subliniat medicul medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice

Situații în care tratamentul poate fi riscant sau contraindicat

„Există situații în care injecțiile pentru slăbit pot fi nepotrivite sau chiar periculoase. Sarcina sau intenția de a rămâne însărcinată se numără printre cele mai importante, deoarece aceste substanțe persistă în organism, iar întreruperea tratamentului trebuie realizată cu suficient timp înainte, conform indicațiilor medicului.

Autotratamentul reprezintă un risc major. Achiziționarea produselor online, din alte surse fără recomandarea medicului, și autoadministrarea lor cresc considerabil pericolele: medicament incorect, doză nepotrivită, deshidratare severă sau complicații digestive importante. La pacienții care utilizează insulină sau anumite medicamente antidiabetice, există și riscul de hipoglicemie dacă tratamentul de fond nu este ajustat corespunzător.

Totodată, orice durere abdominală severă și persistentă trebuie evaluată prompt, deoarece poate semnala o complicație serioasă. Un aspect adesea neglijat este legat de intervențiile care implică anestezie sau sedare: din cauza încetinirii golirii stomacului, medicul trebuie informat în prealabil despre utilizarea acestor tratamente.”, a subliniat sursa Digi24.ro

Reacții adverse posibile

„Cele mai frecvente reacții adverse asociate acestor tratamente sunt de natură digestivă. Mulți pacienți se confruntă, mai ales la început, cu greață, disconfort abdominal, balonare, reflux, constipație sau diaree. În anumite cazuri pot apărea și episoade de vărsături, mai ales în perioada de creștere a dozei.

În general, aceste simptome sunt mai intense în primele săptămâni și se ameliorează treptat pe măsură ce organismul se adaptează, mai ales dacă titrarea dozelor este lentă, mesele sunt mai mici și mai simple, iar hidratarea este atent monitorizată. În cazuri mai rare, pot apărea probleme biliare sau reacții alergice.

De asemenea, unii pacienți pot observa căderea temporară a părului în timpul procesului de slăbire. În majoritatea situațiilor, aceasta este legată de scăderea rapidă în greutate, aportul insuficient de proteine sau dezechilibrele de micronutrienți, și nu de un efect toxic direct al medicamentului.

Când este necesar ajutor medical de urgență

Există situații în care simptomele nu trebuie ignorate. Evaluarea medicală rapidă devine esențială în cazul apariției:

durerilor abdominale severe și persistente;

vărsăturilor repetate care împiedică hidratarea;

semnelor de reacție alergică, precum umflarea feței sau dificultăți de respirație;

tulburărilor importante de vedere, în special la persoanele cu diabet.

În aceste situații, consultul medical prompt poate preveni complicații serioase.”, conchide Dr. Simona Carniciu, specialist în diabet, nutriție și boli metabolice.

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice schemă de tratament trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.