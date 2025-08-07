Ce taxe plătești pentru PFA în 2025. Care sunt veniturile pentru care se datorează impozit și contribuții sociale

Un PFA (Persoană Fizică Autorizată) este o formă juridică ce permite desfășurarea de activități economice în mod independent, cu posibilitatea colaborării cu alte persoane sau entități. Activitatea desfășurată în acest cadru generează venituri, ceea ce implică obligații fiscale, inclusiv plata impozitului și a contribuțiilor sociale. Care sunt sumele supuse impozitării și cum se stabilesc contribuțiile datorate.

Datorită procedurii de înființare simplificate și a fiscalității accesibile, această formă juridică reprezintă una dintre opțiunile populare pentru cei care aleg să-și înceapă activitatea în mod independent. Din punct de vedere legal, PFA-ul este reglementat de Ordonanța de Urgență nr. 44/2008.

Ce taxe se plătesc pentru PFA în 2025: Veniturile pentru care se datorează impozit și contribuții sociale

Pentru tot anul 2025 plafoanele pentru contribuții sociale, CAS si CASS, se calculează în raport cu salariul minim brut pe economie în vigoare la data de 1 ianuarie 2025, stabilit prin hotărâre de guvern la valoarea de 4.050 lei.

Taxe PFA 2025: 10% impozit pe venitul realizat în 2025

Impozitarea unui PFA se poate face în două moduri: în sistem real sau pe bază de normă de venit. Alegerea influențează modul în care se calculează impozitul pe venit și, implicit, suma finală de plată către stat.

Impozitarea în sistem real

Prin impozitarea în sistem real, taxele se determină în funcție de venitul anual. În ceea ce privește venitul net anual, acesta reprezintă suma obținută prin scăderea cheltuielilor deductibile pentru desfășurarea activității din încasările totale. Pe scurt, PFA-urile în sistem real plătesc taxe în funcție de veniturile și cheltuielile reale pe care le au.

Pentru activitățile impuse în sistem real, baza de calcul este venitul impozabil, astfel:

se calculează venitul net = cu diferența dintre venitul brut încasat și cheltuielile deductibile plătite în cursul anului fiscal (se va ține o evidență contabilă în a tuturor veniturilor și cheltuielilor);

din venitul net se scad pierderile reportate din anii precedenți și contribuțiile sociale datorate (CASS si CASS) și rezultă venitul impozabil.

Impozitarea pe bază de normă de venit

În acest caz, impozitarea se va face la o sumă prestabilită, hotărâtă anual, în funcție de activitatea desfășurată și județul din care PFA-ul face parte. (Aici se va ține doar evidența veniturilor, cu excepția unor activități precum comerțul cu ridicata sau cu amănuntul și producția). Legislația fiscală a menținut plafonul de 25.000 de euro în ceea ce privește PFA-urile care se supun impozitării la normă de venit.

Pentru activitățile impuse cu normă de venit: Valoarea impozitului de plată se obține prin aplicarea procentului de impozit, de 10%, la valoarea normei de venit, sau a normelor de venit cumulate dacă sunt mai multe activități autorizate la ONRC.

Contribuabilii care, de exemplu, în anul fiscal 2024 au înregistrat un venit brut anual încasat mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro (la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României la sfârșitul anului fiscal), au obligația determinării venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal 2025.

Această trecere de la PFA normă de venit la PFA sistem real se realizează printr-o declarație unică, care trebuie depusă până în luna mai a anului următor (în 2025 pentru anul fiscal 2024 în exemplul dat), prin care va fi stabilit sistemul de impozitare privind anul 2025 și vor fi declarate celelalte tipuri de venituri privind anul precedent. În ceea ce privește taxele aferente anului 2024, acestea vor continua să fie plătite în regim de normă de venit.

Taxe PFA 2025: Contribuția de asigurări sociale (CAS), cota 25%

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, din una sau mai multe surse, precum și contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară datorează CAS.

Baza anuală de calcul a contribuției de asigurări sociale o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

a) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară;

b) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cel puţin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară.

La venitul ales, care reprezintă baza de calcul a CAS, se aplică procentul de contribuție de 25% și se obține contribuția anuală datorată pentru 2025. Astfel:

48.600 lei x 25% = 12.150 lei, valoarea minimă a contribuției sociale datorată pentru 2025, daca venitul realizat depășește 12 salarii minime brute;

97.200 lei x 25% = 24.300 lei, valoarea minimă a contribuției sociale datorată pentru 2025, dacă venitul realizat depășește 24 salarii minime brute.

Dacă venitul net realizat este mai mare de 48.600 lei, persoana fizică are obligația să se asigure în sistemul de asigurări sociale de stat și să aleagă venitul la care se calculează contribuția. Acest venit ales nu poate fi mai mic decât plafonul de 12 salarii minime pe economie.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 mai inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează contribuția. Obligațiile aferente veniturilor realizate în 2025 se achită până la data de 25 Mai 2026.

Persoanele fizice care realizează mai puțin de 12 salarii pot opta pentru plata CAS

Persoanele fizice care desfășoară activități independente și care estimează că vor realiza un venit net anual mai mic de 12 salarii minime brute pe economie, pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent.

Nu sunt obligați la plata CAS:

Contribuabilii asigurați în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii (avocați, notari);

Persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activități independente;

Contribuabilii impuși în sistem real care realizează un venit net anual sub baza minimă de calcul, (48.600 lei în 2025);

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală.

Taxe PFA 2025: Contribuția de asigurări de sănătate (CASS), cota 10%

Începând cu anul 2024, persoanele fizice care realizează venituri din activități independente (sistem real, sportive, normă) datorează CASS la o bază anuală de calcul egală cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, după caz, care nu poate fi mai mare de 60 de salarii minime brute.

La determinarea bazei anuale de calcul al CASS nu se iau în considerare pierderile fiscale.

În situația în care baza de calcul este mai mică decât cea corespunzătoare unei baze de calcul egală cu nivelul de 6 salarii minime brute pe ţară (24.300 lei), persoanele fizice datorează o diferență de contribuţie de asigurări sociale de sănătate până la nivelul celei corespunzătoare bazei de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară.

In situația în care venitul net realizat/norma de venit, în cazul activităților independente, sau venitul brut, in cazul contractelor de activitate sportiva, este mai mic decăt plafonul de 6 salarii, contribuabilul datorează CASS la nivelul plafonului de 6 salarii, dacă nu se încadrează la excepții. (vezi lista excepțiilor)

Plafon maxim = 60 de salarii = 243.000 lei, CASS maxim de 24.300 lei pe an;

Plafon de 6 de salarii = 24.300 lei, rezultă maxim de 2.430 lei pe an.

Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării a persoanei fizice autorizate

Primul pas esențial în înființarea unui PFA este stabilirea domeniul în care vrei să activezi. Lista detaliată a codurilor CAEN este afișată pe site-ul Registrului Comerțului. (consultă lista codurilor CAEN)

Cererea de înregistrare, original (citește și descarcă formularul)

Anexa privind înregistrarea fiscală (formular Cerere de înregistrare fiscală);

Declaraţia-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți (exemplu de formular);

Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei, în original;

Actul de identitate al titularului PFA (în copie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);

Dovada care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de punct de lucru;

Verificarea unicităţii calităţii de persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale, obţinută prin grija personalului ORCT;

Informaţiile din cazierul fiscal, în original.

În cazul în care cererea de înregistrare este semnată de persoana împuternicită, se va depune și declarația pe proprie răspundere dată sub semnătură privată de titularul PFA, din care să rezulte că acesta îndeplinește condițiile legale privind deținerea și exercitarea acestei calități.

