Cel mai în vârstă român a împlinit astăzi 111 ani. Generalul Iosif Rus e al doilea cel mai longeviv veteran de război din lume

Cel mai în vârstă om din România, generalul de brigadă în retragere Iosif Rus, a împlinit, miercuri, 111 ani, fiind distins cu Emblema de Onoare a Armatei României. El este al doilea cel mai longeviv veteran de război din lume.

„Există oameni a căror poveste devine istorie. Generalul de brigadă în retragere Rus Iosif este unul dintre ei. Născut pe 28 octombrie 1915, veteranul de război a împlinit astăzi venerabila vârstă de 111 ani, fiind cel mai în vârstă om din România şi al doilea cel mai longeviv veteran de război din lume”, au transmis oficialii Forţelor Terestre Române, într-un mesaj pe Facebook, alături de fotografii de la marcarea momentului.

Iosif Rus a cunoscut greutăţile celui de-Al Doilea Război Mondial, a luptat pe Frontul de Est, a fost rănit şi, după luni de spitalizare, s-a întors pe front. Apoi, timp de 43 de ani, şi-a dedicat viaţa educaţiei, contribuind la formarea generaţiilor tinere.

„În anul 2025, la venerabila vârstă de 110 ani, a fost avansat la gradul de general de brigadă prin decret prezidenţial, o recunoaştere a meritelor şi a contribuţiei sale. Astăzi, la Centrul Muzeal de Istorie Gherla, povestea sa a fost celebrată printr-un moment de profundă emoţie şi recunoştinţă”.

Cu prilejul aniversării sale, generalul de brigadă în retragere Rus Iosif a fost distins cu Emblema de Onoare a Armatei României, „o expresie a respectului şi recunoştinţei pentru întreaga sa viaţă în slujba României”, se mai arată în mesaj.

Divizia 4 Infanterie „Gemina” a transmis „cele mai sincere felicitări, multă sănătate, linişte şi bucurii alături de cei dragi”: „Nu uităm sacrificiul celor care au luptat pentru România. Le cinstim faptele şi păstrăm vie memoria lor”.

Editor : Sebastian Eduard