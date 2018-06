Brașovul e destinație de distracție, în acest sfârșit de săptămână. Mii de oameni participă la cel mai mare festival din România dedicat copiilor și familiilor. În total, sunt patru zile de activități culturale, sportive, culinare, dar și concerte cu artiști renumiți.

Distracţia e garantată la Dream Family Festival. Au fost pregătite jocuri, ateliere şi concerte, pe placul copiilor şi părinţilor.

Mii de părinţi alături de copiii lor petrec în acest weekend cu jocuri interactive, ateliere, concerte şi multă poftă de distracţie. Şi standul Digi are amplasat un panou interactiv, iar sute de copii şi au testat aici îndemânarea.

„Ne-am gândit la distracţii pentru toată lumea. De la o zonă de carnaval, unde se pot da pe tot felul de atracţii, de la ciocane, la învârtitoare. O zonă de artă, unde pot să picteze, pot să îşi dezvolte creaţia. O zonă de playground cu mai multe gonflabile, cu panou de căţărări”, spune Doru Tinca, organizator al festivalului.

Spațiul inedit amenajat pentru vizitatori măsoară pe nu mai puțin de 25.000 mp, pe platforma fostului stadion municipal. Ca să aibă energie și să se bucure de toată experiența, oamenii au făcut cozi și la standurile de mâncare.

Fiecare seară de festival se încheie cu concerte spectaculoase.

„Pe afiş am avut Smiley, am avut Ellie White, Irina Rimes, Gaşca Zurli, Andra Gogan, Bibi, mâine o să avem Lino Golden şi seara o s-o încheiem cu Golan şi Soundopamine”, spune Doru Tinca.

Festivalul care a adus un concept nou în România este la prima ediție. Organizatorii își propun ca evenimentul să devină o tradiție în orașul de la poalele Tâmpei.