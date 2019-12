Cele mai citite cărți ale anului 2019, în România

Sacul lui Moș Crăciun a fost plin cu cărți anul acesta: librarii anunță vânzări consistente. Printre volumele cu cel mai mare succes la public, „Evadare de la Auschwitz” și „Orașul fetelor”.

În ultima lună, în librării a fost du-te-vino continuu. Oamenii au ales să ofere în dar o carte, iar vânzările au crescut și cu 40% față de o lună obișnuită.

„O carte despre Darwin și o carte de colorat. O carte de Rick Riordan care este unul dintre autorii preferați ai fiicei mele. O carte e un cadou care te însoțește pentru mult timp”.

„De curând a apărut serialul The Witcher și am venit să caut și eu cartea pentru că mi-a plăcut foarte mult povestea și am venit să-mi iau toată seria de cărți. Cred că e mult mai semnificativă față de alte cadouri pentru că rămâi cu ceva după. Mă bucură mult mai mult decât orice alt cadou”.

„Foarte frumos, chiar am primit de Crăciun cadou cărți”.

„Am ales mai multe carți de autori românești și carți de istorie. Cred ca o carte îți daruiește mult mai mult pe termen lung decât o pereche de pantofi”.

Potrivit editurilor, cartea de nonficțiune a avut cei mai mulți cititori români în 2019.

Ana Niculescu, manager comunicare librarie: La non-ficțiune e o surpriză pentru noi. E al doilea an consecutiv în care „Sapiens, istoria omenirii" de Harari se situează pe primul loc cu câteva zeci de mii de exemplare vândute.

Cel mai vândut volum de la editura Humanitas este semnat de Elizabeth Gilbert, „Orașul fetelor”. Editura Polirom a încheiat anul anunțând că pe primul loc al vânzărilor sunt trei volume semnate de autorul Noah Harari.

Trei titluri care merg pe urmele unor evenimente reale ocupă și primele trei locuri ale clasamentului oferit de editura Corint pentru anul acesta. Pe primul loc este „Evadare de la Auschwitz”, urmează „Conversații cu Regele Mihai”, de Stelian Tănase și volumul „Maria Tănase. Artista, omul, legenda”, de Stejărel Olaru.

Cele mai citite cărți ale editurii Humanitas

„Orașul fetelor” , Elizabeth Gilbert

„Medicină, nutriție și bună dispoziție” , Simona Tivadar

„Orice om îi este teamă. Un partid, doi ani și trei premieri”, Radu Paraschivescu

„În lume nu-s mai multe Românii (planetei noastre asta i-ar lipsi)”, Radu Paraschivescu

„ Tatuatorul de la Auschwitz”, Heather Morris

Cele mai citite cărți ale editurii Polirom

„Sapiens. Scurtă istorie a omenirii”, Yuval Noah Harari

„Homo Deus. Scurtă istorie a viitorului”, Yuval Noah Harari

„21 de lecții pentru secolul XXI”, Yuval Noah Harari

„Arsă de vie”, Souad și Marie-Thérese Cuny

Cele mai citite cărți ale editurii Corint

„Evadare de la Auschwitz”, de Joel C. Rosenberg

„Conversații cu Regele Mihai”, de Stelian Tănase

„Maria Tănase. Artista, omul, legenda”, de Stejărel Olaru

Sursa: Mediafax

