Cele mai frumoase mesaje și felicitări de Sfinții Mihail și Gavriil. Urarea recomandată de preot pentru cei care își serbează numele

Mesaje de La multi ani de Sfintii Mihail si Gavriil. Foto Getty
Creștinii ortodocși îi prăznuiesc sâmbătă, 8 noiembrie, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitori ai credinței și patroni spirituali ai Jandarmeriei Române. Este o zi specială pentru a-i celebra pe cei dragi care poartă numele sfintilor. Cu această ocazie, am pregătit o selecție de cele mai frumoase mesaje și urări pe care le poți transmite sărbătoriților.

De Sfinții Mihail și Gavriil, transmite celor dragi cele mai calde urări și mesaje de „La mulți ani”.

Urarea recomandată de preot pentru cei care își serbează onomastica pe 8 noiembrie

„Ani mulți, fericiți, sănătoși și binecuvântați de Dumnezeu, cu rugăciunile Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și ale tuturor Sfinților Îngeri! Fie ca ocrotirea lor să vă însoțească în fiecare clipă, să vă aducă liniște în suflet, putere în momentele dificile și bucurie alături de cei dragi în toate zilele vieții voastre.”, a transmis pentru Digi24.ro Părintele Dan Damaschin

Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfinții Mihail și Gavriil

  • „La mulți ani, Mihai/Mihaela! Fie ca Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil să te ocrotească și să-ți lumineze fiecare zi.’’
  • „La mulți ani, Gabriel/Gabriela! Arhanghelul Gabriel să-ți aducă pace, bucurie și vești bune în viață.’’
  • „La mulți ani, Gavril/Gavrila! Arhanghelul Mihail să te apere de tot răul și să-ți aducă liniște în suflet.’’
  • „La mulți ani! Să ai sănătate, iubire și fericire sub protecția Sfinților Arhangheli.’’
  • „Fie ca această zi sfântă să-ți aducă lumină, credință puternică și binecuvântări nesfârșite!’’
  • „La mulți ani, Mihai/Gabriel! Îngerii să-ți fie mereu călăuze și să-ți păzească inima.’’
  • „Sărbătorește cu bucurie și liniște sufletească! Arhanghelii să-ți aducă numai momente frumoase.’’
  • „La mulți ani! Fie ca harul lui Dumnezeu să reverse asupra ta sănătate, iubire și pace.’’
  • „Fie ca Sf. Mihail să te apere și Sf. Gavriil să-ți aducă vești bune și speranță în suflet.’’
  • „La mulți ani, Mihai/Mihaela/Gabriel/Gabriela! Să fii mereu înconjurat/ă de lumină, iubire și binecuvântări divine.’’

Cele mai frumoase felicitări de ziua numelui

  • „La mulți ani de Sf. Mihail și Gavriil! Fie ca Arhanghelii să te ocrotească și să-ți călăuzească pașii în fiecare zi.’’
  • „Să ai parte de sănătate, pace în suflet și bucurii nenumărate sub protecția Sfinților Arhangheli!’’
  • „Fie ca Arhanghelul Mihail să te apere de orice rău, iar Gavriil să-ți aducă vești bune și speranță!’’
  • „La mulți ani! Să te însoțească mereu binecuvântările divine și îngerii păzitori.’’
  • În această zi sfântă, primește lumină, iubire și credință puternică în inima ta.’’
  • „Fie ca harul lui Dumnezeu să-ți umple sufletul de bucurie și liniște, azi și în toate zilele!’’
  • „La mulți ani cu pace și fericire! Să fii mereu înconjurat/ă de oameni buni și binecuvântări divine’’.
  • „Fie ca această sărbătoare să-ți aducă speranță, iubire și protecție din partea Arhanghelilor.’’
  • „Să ai o zi plină de zâmbete, credință și momente speciale alături de cei dragi!’’
  • „La mulți ani! Fie ca harul lui Dumnezeu să vă însoțească în fiecare zi!’’

Urări pentru ziua onomastică de Mihail și Gavriil

  • „Fie ca Arhanghelii Mihail și Gavriil să vă ocrotească și să vă călăuzească pașii în viață.’’
  • „Dumnezeu să vă umple sufletul de pace, credință și bucurie în această zi sfântă.’’
  • „Sărbătoarea Sfinților Arhangheli să vă aducă lumină și protecție în toate zilele.’’
  • „Arhanghelul Mihail să vă apere de orice rău, iar Gavriil să vă aducă vești bune și speranță.’’
  • „Rugăciunile voastre să fie auzite și binecuvântările divine să vă însoțească mereu.’’
  • „Să vă bucurați de sănătate, iubire și credință puternică sub protecția cerului.’’
  • „Fie ca harul lui Dumnezeu să reverse asupra voastră binecuvântări nesfârșite.’’
  • Îngerii să vă fie mereu păzitori și să vă călăuzească pe calea cea dreaptă.’’
  • În această zi sfântă, primiți binecuvântarea cerului și liniștea sufletească.’’
  • „Dumnezeu să vă întărească credința și să vă aducă numai bucurii și împliniri!’’

