Cele mai frumoase mesaje și felicitări de Sfinții Mihail și Gavriil. Urarea recomandată de preot pentru cei care își serbează numele

Creștinii ortodocși îi prăznuiesc sâmbătă, 8 noiembrie, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitori ai credinței și patroni spirituali ai Jandarmeriei Române. Este o zi specială pentru a-i celebra pe cei dragi care poartă numele sfintilor. Cu această ocazie, am pregătit o selecție de cele mai frumoase mesaje și urări pe care le poți transmite sărbătoriților.

De Sfinții Mihail și Gavriil, transmite celor dragi cele mai calde urări și mesaje de „La mulți ani”.

Urarea recomandată de preot pentru cei care î și serbează onomastica pe 8 noiembrie

„Ani mulți, fericiți, sănătoși și binecuvântați de Dumnezeu, cu rugăciunile Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și ale tuturor Sfinților Îngeri! Fie ca ocrotirea lor să vă însoțească în fiecare clipă, să vă aducă liniște în suflet, putere în momentele dificile și bucurie alături de cei dragi în toate zilele vieții voastre.”, a transmis pentru Digi24.ro Părintele Dan Damaschin

Mesaje de „La mul ți ani” pentru Sfinții Mihail și Gavriil

„La mul ți ani, Mihai/Mihaela! Fie ca Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil să te ocrotească și să-ți lumineze fiecare zi.’’

„La mul ți ani, Gabriel/Gabriela! Arhanghelul Gabriel să-ți aducă pace, bucurie și vești bune în via ță.’’

„La mul ți ani, Gavril/Gavrila! Arhanghelul Mihail să te apere de tot răul și să-ți aducă liniște în suflet.’’

„La mul ți ani! Să ai sănătate, iubire și fericire sub protecția Sfinților Arhangheli.’’

„Fie ca aceast ă zi sf ânt ă să-ți aducă lumină, credință puternică și binecuv ânt ări nesf âr șite!’’

„La mul ți ani, Mihai/Gabriel! Îngerii s ă-ți fie mereu călăuze și să-ți păzească inima.’’

„S ărbătorește cu bucurie și liniște sufletească! Arhanghelii să-ți aducă numai momente frumoase.’’

„La mul ți ani! Fie ca harul lui Dumnezeu să reverse asupra ta sănătate, iubire și pace.’’

„Fie ca Sf. Mihail s ă te apere și Sf. Gavriil să-ți aducă vești bune și speranță în suflet.’’

„La mul ți ani, Mihai/Mihaela/Gabriel/Gabriela! Să fii mereu înconjurat/ ă de lumină, iubire și binecuv ânt ări divine.’’

Cele mai frumoase felicit ări de ziua numelui

„La mul ți ani de Sf. Mihail și Gavriil! Fie ca Arhanghelii să te ocrotească și să-ți călăuzească pașii în fiecare zi.’’

„S ă ai parte de sănătate, pace în suflet și bucurii nenumărate sub protecția Sfinților Arhangheli!’’

„Fie ca Arhanghelul Mihail s ă te apere de orice rău, iar Gavriil să-ți aducă vești bune și speranță!’’

„La mul ți ani! Să te înso țească mereu binecuv ânt ările divine și îngerii p ăzitori.’’

„ În aceast ă zi sf ânt ă, primește lumină, iubire și credință puternică în inima ta.’’

„Fie ca harul lui Dumnezeu s ă-ți umple sufletul de bucurie și liniște, azi și în toate zilele!’’

„La mul ți ani cu pace și fericire! Să fii mereu înconjurat/ ă de oameni buni și binecuv ânt ări divine’’.

„Fie ca aceast ă sărbătoare să-ți aducă speranță, iubire și protecție din partea Arhanghelilor.’’

„S ă ai o zi plină de z âmbete, credin ță și momente speciale alături de cei dragi!’’

„La mul ți ani! Fie ca harul lui Dumnezeu să vă înso țească în fiecare zi!’’

Urări pentru ziua onomastică de Mihail și Gavriil

„Fie ca Arhanghelii Mihail și Gavriil să vă ocrotească și să vă călăuzească pașii în via ță.’’

„Dumnezeu s ă vă umple sufletul de pace, credință și bucurie în aceast ă zi sf ânt ă.’’

„S ărbătoarea Sfinților Arhangheli să vă aducă lumină și protecție în toate zilele.’’

„Arhanghelul Mihail s ă vă apere de orice rău, iar Gavriil să vă aducă vești bune și speranță.’’

„Rug ăciunile voastre să fie auzite și binecuv ânt ările divine să vă înso țească mereu.’’

„S ă vă bucurați de sănătate, iubire și credință puternică sub protecția cerului.’’

„Fie ca harul lui Dumnezeu s ă reverse asupra voastră binecuv ânt ări nesf âr șite.’’

„ Îngerii s ă vă fie mereu păzitori și să vă călăuzească pe calea cea dreaptă.’’

„ În aceast ă zi sf ânt ă, primiți binecuv ântarea cerului și liniștea sufletească.’’

„Dumnezeu s ă vă înt ărească credința și să vă aducă numai bucurii și împliniri!’’

