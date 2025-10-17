Live TV

News Alert Celulă de criză la Ministerul Sănătății după explozia din Rahova. Rogobete: Majoritatea victimelor sunt în stare critică

Alexandru Rogobete a anunţat că, în urma exploziei produse la un bloc din Rahova au fost transferaţi 13 pacienţi către spitale, printre victime fiind doi copii, de 12 şi 17 ani, fiind constituită și o celulă de criză la minister. Ministrul Sănătății a precizat că cei mai mulţi pacienţi se află în stare de urgenţă, critică, iar unele spitale din București funcționează în regim de cod alb, pentru a putea primi răniții din urma exploziei din Sectorul 5.

„A fost constituită o celulă de criză (la Ministerul Sănătății - n.r.) care include unitățile sanitare care vor primi acești pacienți și care funcționează în regim de cod alb de urgență. Vorbim de Spitalul Universitar Floreasca, Militară, Elias, Bagdasar și Spitalul Grigore Alexandrescu. Până în momentul de față, colegii de intervenție mobilă de la fața locului, și aici vorbe de serviciile de ambulanță SMURD, cei cu terapie intensivă mobilă au transferat către unitățile sanitare 13 pacienți, dintre care doi copii la „Grigore Alexandrescu”, în vârstă de 12 și 17 ani cu politraumatisme multiple”, a explicat Alexandru Rogobete, vineri pentru Digi24.

Întrebat dacă e în stare gravă copilul de 12 ani, Rogobete a răspuns: „Majoritatea pacienților transferați sunt în stare de urgență critică. Sigur că vom avea un tablou mai exact asupra situației după ce aceștia sunt evaluați în unitățile de primiri urgențe”.

„Un pacient a fost transferat la spitalul „Bagdasar-Arseni”, un pacient în vârstă de 76 de ani cu arsuri severe. Două victime decedate și un pacient a refuzat transferul la spital, starea lui fiind fiind echilibrată”, a mai spus ministrul Sănătății.

Chestionat dacă au fost luate măsuri suplimentare la spitalele unde ajung răniții, Alexandru Rogobete a precizat că da.

„Toate aceste spitale funcționează sub cod alb de urgență. Toate resursele materiale și umane sunt direcționate către această situație. Sigur că dacă numărul de victime va crește, vom extinde numărul de spitale care vor funcționa sub regim de cod al de urgență. Între timp, centrul operativ pentru situații de urgență din Ministerul Sănătății este în legătură cu celelalte spitale, chiar dacă nu sunt de urgență, pentru a putea redirecționa și prelua pacienții de la nivelul Capitalei, pentru a nu afecta aceste situații medicale de urgență care apar, altele în afară de cele din explozie”, a concluzionat ministrul Rogobete.

Ministerul Sănătății a transmis că în total sunt disponibile la ATI un număr de 21 paturi din care 14 la spitalul Universitar, cinci la Elias, două la spitalul Floreasca și 2 paturi ATI la spitalul de Arși  și spitalul de copii Grigore Alexandrescu.

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei.  Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţ. Șeful DSU Raed Arafat a spus că trei persoane au murit, iar 13 victime au fost duse de urgență la spital.

Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropiere, a fost evacuat. Șeful DSU a adăugat că „blocul este cu risc de colaps” și a fost evacuat total. Acesta a precizat că zona va rămâne închisă.

