Live TV

Cererea pentru lucrători străini depășește numărul aprobat de Guvern. Reprezentanții PIFM: „Aproape triplu față de limita stabilită”

Data publicării:
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Din articol
România are nevoie de o creștere semnificativă a contingentului de lucrători străini în 2026

Pentru anul 2025, Guvernul României a aprobat un contingent de 100.000 de lucrători străini, însă datele centralizate de Inspectoratul General pentru Imigrări arată că, până în prezent, au fost depuse peste 230.885 de cereri de avize de angajare, aproape triplu față de limita stabilită prin hotărâre de guvern. Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România (PIFM) subliniază faptul că, pentru anul 2026, cifrele actuale și dinamica pieței indică o nevoie mult mai mare de lucrători străini decât cea prevăzută în contingentul aprobat pentru 2025.

În ultimii ani, România se confruntă cu un deficit structural de forță de muncă, resimțit în toate sectoarele economice majore, de la construcții și transporturi, până la agricultură, servicii și HoReCa. Într-un context în care migrația externă, scăderea natalității și îmbătrânirea populației active reduc tot mai mult resursa umană autohtonă, importul de lucrători din afara Uniunii Europene a devenit o necesitate economică, nu doar o soluție temporară.

România are nevoie de o creștere semnificativă a contingentului de lucrători străini în 2026

Pentru anul 2025, Guvernul României a aprobat un contingent de 100.000 de lucrători străini, însă datele centralizate de Inspectoratul General pentru Imigrări arată că, până în prezent, au fost depuse peste 230.885 de cereri de avize de angajare, aproape triplu față de limita stabilită prin hotărâre de guvern. Până în luna octombrie 2025, IGI a emis 78.016 avize de muncă, restul cererilor fiind în așteptare din lipsă de contingent sau din cauza întârzierilor generate de reanalizarea dosarelor respinse la începutul anului.

Situația actuală a solicitărilor depuse la Inspectoratul General pentru Imigrări confirmă presiunea uriașă asupra sistemului administrativ. Potrivit răspunsului oficial emis de IGI către vicepreședintele PIFM, Elena Panțiru, în prezent sunt active peste 230.895 de cereri de avize de angajare, alături de mii de alte solicitări pentru reînnoiri de permise de ședere, eliberări de certificate și reîntregiri familiale. Aceste date arată că volumul total de solicitări depășește cu  mult capacitatea actuală de procesare, evidențiind nevoia urgentă de modernizare administrativă și de extindere a contingentului anual.

„Forța de muncă străină nu mai este o soluție temporară, ci o realitate permanentă a economiei românești. Contingentul actual nu mai reflectă dinamica pieței muncii și limitează dezvoltarea companiilor care au nevoie urgentă de personal. România trebuie să adopte o politică de imigrație de muncă predictibilă, flexibilă și adaptată contextului actual”, a explicat într-un comunicat obținut de Digi24.ro, Elena Panțiru, vicepreședinte al Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă din România.

Citește și: Ce salariu câștigă un muncitor străin în România

Potrivit PIFM: „Este esențial ca procesul de recrutare internațională să devină mai eficient și mai predictibil.”

„Considerăm că flexibilitatea este cheia. Dacă ajungem în situația în care suntem în pană de contingent, cea mai bună soluție este existența unui mecanism de rezervă care să poată fi activat rapid, fără a mai fi nevoie de o nouă hotărâre de guvern. De asemenea, digitalizarea completă a proceselor, extinderea acordurilor bilaterale și creșterea capacității administrative a instituțiilor implicate sunt pași esențiali pentru fluidizarea procedurilor și reducerea timpilor de așteptare”, a adăugat Elena Panțiru

Vicepreședinta Patronatului atrage atenția și asupra presiunii tot mai mari asupra Inspectoratului General pentru Imigrări, care gestionează un volum uriaș de cereri fără o creștere proporțională a resurselor umane și logistice. „Este vital ca aceste structuri să fie întărite și sprijinite pentru a putea face față cererilor tot mai numeroase ale angajatorilor. Altfel, riscăm blocaje care afectează întreaga economie”.

Elena Panțiru precizează că deficitul de personal se resimte în toate ramurile economiei, dar cele mai afectate rămân construcțiile și infrastructura, industria alimentară și HoReCa, agricultura, transporturile, logistica și sectorul serviciilor de îngrijire și asistență socială. „Aceste domenii nu pot funcționa fără aportul lucrătorilor străini, care au devenit o resursă esențială pentru stabilitatea și dezvoltarea economiei românești.”

Ajustarea contingentului de lucrători străini pentru 2026, în funcție de cererea reală din piață și introducerea unor mecanisme flexibile, reprezintă pași esențiali pentru menținerea competitivității României și continuitatea activităților economice: „Ne dorim o abordare bazată pe date, pe predictibilitate și cooperare între stat, angajatori și partenerii internaționali. Doar așa putem transforma gestionarea imigrației de muncă într-un model de bună practică regională”, a concluzionat Elena Panțiru

Citește și: Ce contribuții lunare plătesc muncitorii străini către statul român

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cseke Attila.
5
Ministrul Dezvoltării anunță că proiectul administrației locale este gata. „Reforma...
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
Digi Sport
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Steaguri UE
10 lucruri de urmărit la summitul liderilor UE de astăzi...
banda politia nu treceti
Doi tineri au fost găsiți morți, într-o mașină, în zona lacului...
Bundeswehr vehicul blindat armata germana erding
Incident în Germania: Cum au ajuns soldați care participau la un...
one red wind sock and dramatic sky
Alertă meteo: cod galben de vânt puternic în mare parte din țară. Cum...
Ultimele știri
12 ruși au murit după ce fabrica de muniții la care lucrau a sărit în aer
Lovitură dură pentru Rusia. India reduce masiv importurile de petrol după sancțiunile lui Trump
Europa League. FCSB – Bologna, diseară de la 19:45: Campioana României întâlnește o echipă cu un lot de șase ori mai scump
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea este din nou întreagă”
Ce salarii au muncitorii străini care lucrează în România. Foto Getty Images
Ce salariu câștigă un muncitor străin în România. Câte avize de angajare au fost emise în 2025
livratori-asia-7990
Kelemen Hunor, despre boicotarea livratorilor străini: E client vechi domnul Tănasă. Trebuie judecat și respinse astfel de declarații
masina de politie
Încă un român și un nepalez au fost implicați în agresiunea asupra muncitorului străin din Cluj-Napoca. Ce susține avocata atacatorului
A food delivery courier is driving an order to a customer's home on a moped. takeaway food during quarantine. transport delivery of parcels at home. m
Cum sunt selectați muncitorii străini aduși în România: „Muncim din greu să câștigăm niște bani. Nu suntem invadatori”
Partenerii noștri
Pe Roz
A zâmbit, a crezut că a reușit, apoi a trebuit să se retragă. Moment stânjenitor la un concurs de Miss, cu...
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Gazzetta dello Sport a dat verdictul în disputa FCSB – Steaua. Ce au scris italienii înaintea meciului cu...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită pentru o oră de antrenament cu David Popovici
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Vine iar frigul. Când se răceşte vremea, temperaturile scad brusc
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi Sport
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
Pro FM
Adevărul despre transformarea lui Adele. Regulile de aur care au ajutat-o să slăbească mai bine de 45 de...
Film Now
"Sunt un om simplu, simplu". Colin Farrell, odată cunoscut ca un "bad boy", a lăsat petrecerile pentru natură...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Poșta Română anunță: vin deciziile de recalculare a pensiilor. Când începe distribuirea plicurilor?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Gestul care a făcut-o pe Adela Popescu să plângă: mesajul emoționant al fiului său