Munca de acasă crește bunăstarea angajaților și nu afectează performanța sau munca în echipă. Sunt datele unui studiu realizat pe parcursul a patru ani. Angajații care si-au mutat biroul acasă dorm mai mult, mănâncă mai bine și își gestionează mai eficient timpul. Statisticile arată că puțin peste un procent dintre angajații români muncesc de acasă. Nu e pentru toata lumea pentru că, dincolo de avantaje, implică extrem de multă disciplină, spun cei care lucrează remote.

„Am început să lucrez in regim hibrid, de acasă și de la birou, din timpul pandemiei. Meseria mi-a permis, profesia mi-a permis să fac acest lucru. Sunt consultant în resurse umane”, își începe Mădălina Apetre, din Iași, povestea.

Mădălina a fost obligată de circumstanțe să lucreze de acasă, dar a fost o alegere să continue în același sistem și după ce s-au ridicat restricțiile pandemiei.

„Ce avantaj văd eu în momentul de față este că nu trebuie să stau foarte mult în trafic, pe când înainte era cazul”, spune Mădălina.

Economia de timp este confirmată de cifre. Un studiu recent arată că angajații care muncesc de acasă economisesc săptămânal cel puțin 4-5 ore, pe care le pierdeau în trafic și dorm cu jumătate de oră mai mult pe zi. În plus, au un stil de viață și o alimentație mai sănătoase.

„În momentul în care știu că nu mai petrec timp pe drum, îmi permit să stau așezată și să iau și micul dejun. Fiind acasă tot timpul, evit să mai fac comenzi foarte multe de mâncare. La birou, de obicei, comandam”, povestește Mădălina.

Iar, contrar preconcepțiilor, munca de acasă nu afectează performanța. Ba chiar unii angajați sunt mai productivi. Potrivit statisticilor, aproape 9% dintre angajații din Uniunea Europeană lucrează de acasă. România este, însă, la coada clasamentului.

„Cel mai mare procent se întâlnește în Irlanda, 21%. România, Bulgaria și Grecia sunt țările în care sunt cei mai puțini oameni care lucrează de acasă, cu procente de sub 2%”, explică sociologul Ciprian Iftimoaei.

„E nevoie de o anumită rutină, e nevoie de o anumită disciplină. Nu cred că se aplică tuturor”, e de părere Mădălina.

„Mie cel mai mult cred că mi-ar plăcea un mod hibrid: să merg la birou o dată, de două ori pe săptămână, cel mai probabil. Nu mi-ar plăcea nici să lucrez doar de acasă”, spune un tânăr.

„Am experimentat doar munca de la birou, să merg la locul de muncă. Nu știu cum ar fi acasă, dar mi se pare mai bine la birou. Mai ieși din casă, te mai plimbi, interacționezi cu colegii”, e de părere o tânără.

Datele Eurostat arată că mai puțin de 4% dintre angajații români au experimentat, în ultimii ani, munca de acasă.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia