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Cinci hoteluri din stațiunea Saturn, închise temporar de ANPC. Saltele murdare și mizerie în bucătărie, printre nereguli

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nbanda anpc oprire activitate
Foto: ANPC
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Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a închis temporar cinci hoteluri din stațiunea Saturn, în urma unor controale. Comisarii au verificat în ultima săptămână 53 de operatori economici din județul Constanța și au aplicat amenzi de aproximativ 400.000 de lei. Printre neregulile găsite în unitățile de cazare se numără saltele murdare, cearșafuri rupte și pătate, instalații sanitare oxidate și probleme de igienă în bucătării.

În ultima săptămână, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa a desfășurat 53 de acțiuni de control la operatorii economici din raza județului. În urma verificărilor au fost aplicate amenzi în valoare de aproximativ 400.000 de lei. De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de totală de peste 27.800 de lei. Totodată, a fost oprită temporar prestarea serviciilor în cazul a 12 operatori economici.

Măsuri au fost luate și în cazul hotelului din stațiunea Saturn unde mai mulți turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Comisarii ANPC au dispus oprirea temporară a prestării serviciilor, retragerea de la comercializare a produselor neconforme, precum şi restituirea contravalorii serviciilor către persoanele afectate.

„În urma acestui incident, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Csaba Lajos Békési, a dispus extinderea acţiunilor de verificare la structurile de cazare şi de alimentaţie publică din zonă, cu accent pe operatorii economici în legătură cu care turiştii au semnalat, inclusiv prin recenzii negative, deficienţe privind calitatea serviciilor, condiţiile de cazare, igiena, alimentaţia publică sau siguranţa", a explicat Horia Constantinescu, potrivit News.ro.

De asemenea, șeful Protecției Consumatorilor Constanța susține că măsura opririi temporare a prestării serviciilor a fost dispusă în situaţiile în care au fost constatate deficienţe grave privind condiţiile de cazare, alimentaţie publică, agrement, igienă şi siguranţă, precum şi în cazul desfăşurării activităţii fără autorizaţiile necesare.

În cadrul unităților de cazare au fost găsite mai multe nereguli, printre acestea se numără: saltele deteriorate, pătate sau cu grad avansat de uzură, huse de protecţie subdimensionate, cearşafuri rupte şi pătate, perne cu pete şi acumulări ale materialului de umplutură, precum şi lipsa huselor de protecţie pentru perne; elemente din lemn aferente paturilor cu urme vizibile de mucegai, deteriorate şi învechite; glafuri interioare, pereţi, tocuri şi uşi deteriorate, instalaţii sanitare oxidate, baterii de duş cu pete de rugină.

Totodată, au fost descoperite filtre şi site ale aparatelor de aer condiţionat neigienizate; plase de protecţie împotriva insectelor lipsă sau deteriorate; mochete pătate şi dotări din spaţiile comune aflate într-o stare necorespunzătoare de întreţinere; panouri electrice care necesitau asigurarea corespunzătoare; lipsa unor autorizaţii necesare desfăşurării activităţii, inclusiv situaţii privind securitatea la incendiu.

Probleme au fost descoperite și în interiorul bucătăriilor. Comisarii ANPC au găsit deficienţe majore privind igiena, depozitarea, prepararea şi păstrarea produselor alimentare, respectiv: aprovizionarea cu alimente şi evacuarea deşeurilor pe aceeaşi traiectorie, fără existenţa unei zone-filtru.

Editor : A.R.

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